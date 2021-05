Nov Dončićev zvezdniški skalp, spogledoval se je s trojnim dvojčkom #video

Slovenski košarkar Luka Dončić se je skupaj s soigralci Dallas Mavericks razveselil nove zmage. V American Airlines Areni so s 113:109 še drugič v sezoni padli zvezdniški Brooklyn Nets. Prvi mož Dallasa je obračun končal pri spoštljivih številkah (24 točk, 10 skokov in 8 asistenc - dve asistenci sta mu zmanjkali do trojnega dvojčka). V drugem polčasu je bil sicer strelsko hladen, a je zato v zaključku, ko se je tekma lomila, zadel pomembna koša. Prvi strelec dvoboja je bil s 45 točkami Kyrie Irving.

Dallas Mavericks so imeli ponoči težko delo, saj jim je nasproti stala druga najboljša ekipa vzhodne konference. Zvezdniški Brooklyn Nets je tudi tokrat pogrešal Jamesa Hardna, ki ima težave s stegensko mišico, a naj bi bil do končnice nared. V vrstah Dallasa je prav tako že nekaj časa odsoten Kristaps Porzingis (desno koleno), ekipa ni mogla računati niti na pomoč Maxija Kleberja (ahilova tetiva).

Vrhunci Dallas Mavericks : Brooklyn Nets

To je bil drugi obračun teh dveh ekip v sezoni. Prvega so dobili košarkarji Dallasa s 115:98. Dobro so vstopili v dvoboj tudi tokrat, saj so v prvi četrtini povedli z desetimi točkami razlike pri 33:23, ko je svojo deseto točko zadel v zadnjem obdobju vroči Tim Hardaway jr. – na prejšnji tekmi je z desetimi trojkami postavil osebni rekord, za zmago proti Miami Heat pa prispeval 36 točk. Tudi Luka Dončić je v uvodni četrtini zadel dve trojki in bil pri osmih točkah, medtem ko je bil pri gostih z desetimi točkami vroč Kyrie Irving.

Šov zvezdnikov

Skupaj s Kevinom Durantom sta bila gonilni sili gostov v napadu. Po zaslugi organizatorja igre Nets so se približali Dallasu pri 40:41, Durant pa je po dolgem času poskrbel za izenačenje pri 42:42. Navijači v American Airlines Areni so imeli kaj videti. Moštvi sta se do odmora izmenjevali v vodstvu, spremljali pa so šov zvezdnikov, ki se mu je s tremi zaporednimi trojkami priključil še Dončić. Irving 25, Dončić 19 in Durant 16 je bil njihov točkovni izplen v prvem polčasu, v katerem je imel zadnjo besedo z zadetim prostim metom Dončić za vodstvo s 63:62.

Kevin Durant in Luka Dončić sta si večkrat zrla iz oči v oči. Foto: Guliverimage

Z videnim so bili zadovoljni tudi legendarni možje ob parketu. Dirk Nowitzki je skupaj z ženo Jessico sedel ob nekdanjem ameriškem predsedniku Georgu Bushu in njegovi soprogi Lauri, vsi pa so si nadejali, da bo Dallas v prednosti tudi po koncu obračuna. "Posebno je, ko so takšni ljudje prisotni. Dirk je nekdo, nad katerim se zgledujem v Dallasu. Izjemna oseba je, bil izjemen igralec," je o njihovi navzočnosti dejal Dončić.

. @swish4, wife Jessica, President Bush and Laura Bush got 3 seats together. Like a Six Flags ride. Warmly welcomed by @AACenter fans. pic.twitter.com/U0CTJvqppj — Brad Townsend (@townbrad) May 6, 2021

Dončićev met se je zaustavil

Skoraj petminutni mrk Dallasa ob vstopu v tretjo četrtino sicer ni bil dober znak. Dončić je še naprej nadaljeval s slabšim izvajanjem prostih metov, potem ko je zgrešil nova dva – skupno jih je metal 5/10. Slovenski košarkarski biser prav tako ni imel veliko možnosti, da bi v tem delu igre pričaral kakšno čarovnijo, saj so se gostje odločili, da ga bodo zelo tesno pokrivali in mu skušali preprečiti stik z žogo. Soigralci so bili tako v napadu večkrat prepuščeni samim sebi.

Zato pa je bil dobrodošel podatek, da si je Durant kmalu prislužil četrto osebno napako in trener Steve Nash ga je moral za nekaj časa poslati na klop, saj ga je potreboval za zaključek.

Vrhunci Dončićeve igre

Dončić je skušal najti pravi ritem, vendar je bil obroč v tretji četrtini zanj kot zaklet. Povsem hladen je bil. Vsega dodatno točko je vpisal v svojo statistiko. Zanimivo je bilo, da vse do začetka zadnje četrtine sploh ni zadel meta za dve točki. Povrhu vsega se je moral nekajkrat pošteno ugrizniti v jezik, potem ko ni bil zadovoljen s sodniško odločitvijo, saj se zaveda, da bo moral ob naslednji dosojeni tehnični napaki kazensko počivati na eni tekmi, potem ko jih je v tej sezoni zbral že 15.

Na veselje navijačev Dallasa gostje slabših Dončićevih napadalnih minut niso znali izkoristiti in so za vsega točko vodili pred vstopom v zadnjo četrtino, ko je bil Irving že pri 30 točkah.

V zaključku zadel pomembna koša za pomembno zmago

Prvi zvezdnik Dallasa, ki je včeraj izvedel, da bo v olimpijskih kvalifikacijah, če se jih bo le lahko udeležil, delal pod taktirko Aleksandra Sekulića, še naprej ni mogel naravnati roke. Vidno ga je jezilo, da žoge ob njegovih poizkusih niso želele iti skozi obroč. A je zadel zelo pomembna meta v zaključku, ko se je tekma lomila - za vodstvo s 106:99 in 108:102 minuto pred koncem. Gostje so v izdihljajih tekme sicer pritisnili, a so domači zdržali pritisk in se še drugič v sezoni veselili zmage proti Brooklynu.

Foto: Reuters

Dončić je k uspehu prispeval 24 točk (met za 3 5/13, za 2 2/9, prosti meti 5/10) – v prvem polčasu 19, drugem 5 točk -, zbral 10 skokov in 8 asistenc, izgubil šest in ukradel dve žogi.

Čeprav ni imel strelskega obračuna kot denimo Irving, ki se je zaustavil pri številki 45, pa se je za razliko od slednjega razveselil zmage. Ta je v boju za neposredno uvrstitev v končnico zelo pomembna. Vanjo se bo iz vsake konference uvrstilo prvih šest ekip – moštva razvrščena od sedmega do desetega mesta bodo morala odigrati dodatne kvalifikacije za dodatni prosti mesti – in Dončićev Dallas je trenutno na petem mestu, do konca rednega dela pa ga čaka še šest tekem.

Liga NBA, 6. maj: Charlotte Hornets : Chicago Bulls 99:120

Washington 24, Monk 20, 7 as.; Vučević 29, 14 sk., White 14 Dallas Mavericks : Brooklyn Nets 113:109

Luka Dončić 24 (met za 3 5/13, za 2 2/9, prosti meti 5/10) 10 sk., 8 as., 2 ukr. žoge, 6 izg. žog v 36 min., Hardaway jr 23, Finney-Smith 17; Irving 45 (met za 3 7/13, za 2 10/18, prosti meti 4/4), 5 sk., 4 as. in ukr. žog, Durant 20 Toronto Raptors : Washington Wizards 129:131 /po podaljšku/

Siakam 44, 11 sk., 7 as., Trent jr. 25, VanVleet 22; Beal 28, Neto 25, Lopez 24, Westbrook 13, 17 sk., in as. Detroit Pistons : Memphis Grizzlies 111:97

Joseph 18, 11 as., Ellington 18, Stewart 17; Morant 20, Valančiunas 19, 16 sk. Indiana Pacers : Atlanta Hawks 133:126

LeVert 31, 12 as., Sabonis 30, 9 as., 8 sk.;Young 30, 10 as., Bogdanović 28 4:00, Golden State Warriors - Oklahoma City Thunder 4:00, Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers

Lestvica:

