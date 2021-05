Dan po slovenskem obračunu med Luko Dončićem in Goranom Dragićem bo na delu tudi tretji slovenski predstavnik v ligi NBA Vlatko Čančar. Njegov Denver se bo na zadnji tekmi večera pomeril z New York Knicks. Nuggets so na zadnji tekmi morali priznati premoč prvakom LA Lakers, pred tem pa so nanizali pet zaporednih zmag.