Šov Dončićevega Dallasa proti Dragičevemu Miamiju

V slovenskem derbiju v ligi NBA med Goranom Dragićem in Luko Dončićem se je na koncu smejalo mlajšemu, ki je s soigralci Dallasa prišel do pomembne zmage v boju za neposredno uvrstitev v končnico. Če je po prvi četrtini kazalo izvrstno za Miami, so Mavericks v nadaljevanju s čvrsto igro v obrambi preobrnili potek dogodkov na parketu. V takšni meri, da slovenskemu čudežnemu košarkarju v zadnji četrtini sploh ni bilo treba več stopiti na parket. Tekmo je končal pri 23 točkah, 12 skokih in 8 asistencah, medtem ko se je Dragić zaustavil pri 19 točkah. Prvi strelec dvoboja je bil s 36 točkami Tim Hardaway jr., ki je dosegel kar deset trojk.

Miami Heat : Dallas Mavericks 113:127 (77:98, 54:63, 39:30) 1. četrtina Luka Dončić 11 (met za 3 2/3, za 2 2/3, prosti meti 1/2) 4 sk., 2 izg. žogi v 10 min. Goran Dragić 6 (met za 3 1/1, za 2 1/3, prosti meti 1/2), 1 sk., 1. ukr. žoga, 1 izg. žoga v 6 min 2. četrtina Luka Dončić 19 (met za 3 4/6, za 2 3/4, prosti meti 1/2) 8 sk., 3 as., 4 izg. žoge v 18 min. Goran Dragić 10 (met za 3 1/3, za 2 2/5, prosti meti 3/4), 4 sk., 1 as., 1. ukr. žoga, 2 izg. žoga v 14 min. 3. četrtina Luka Dončić 23 (met za 3 5/10, za 2 3/5, prosti meti 2/5) 12 sk., 8 as., 7 izg. žog v 30 min. Goran Dragić 10 (met za 3 1/4, za 2 2/5, prosti meti 3/4), 5 sk., 3 as., 1. ukr. žoga, 3 izg. žoge v 19 min. 3. četrtina Luka Dončić 23 (met za 3 5/10, za 2 3/5, prosti meti 2/5) 12 sk., 8 as., 7 izg. žog v 30 min. Goran Dragić 19 (met za 3 2/6, za 2 3/8, prosti meti 7/8), 5 sk., 3 as., 1. ukr. žoga, 3 izg. žoge v 27 min.

Tako lanski podprvaki lige NBA iz Miamija kot Dončićev Dallas se skušata v zaključku rednega dela tekmovanja obdržati med šesterico najboljših v svojih konferencah in se tako izogniti dodatnim kvalifikacijam za uvrstitev v končnico. Te čakajo moštva, ki se bodo zvrstila od sedmega do desetega mesta na lestvicah zahoda in vzhoda.

Miami in Dallas sta se v tej sezoni spopadla le enkrat. V začetku letošnjega januarja so na domačem parketu v Teksasu zmagali Mavericks s 93:83. Dončić je bil s 27 točkami (15 skoki in 7 asistencami) prvi strelec tekme, Dragić jih je takrat dosegel 10 (5 skokov in 7 asistenc).

Liga NBA, 4. maj: Cleveland Cavaliers : Phoenix Suns 118:134

Okoro 32, 6 as., Sexton 29, 7 sk. in 7 as.; Booker 31, 6 sk., 5 as., Paul 23, 16 as., 6 sk., Bridges 22



Detroit Pistons : Charlotte Hornets 99:102

Diallo 35, Doumbouya 20; Ball 23, 7 sk., 6 as., Martin 17, Wanamaker 15



1:30, Milwaukee Bucks - Brooklyn Nets

2:00, Miami Heat - Dallas Mavericks

2:00, New Orleans Pelicans - Golden State Warriors

2:00, Oklahoma City Thunder - Sacramento Kings

4:00, Los Angeles Clippers - Toronto Raptors

Lestvica:

Preberite še: