Negotovost pri Dončiću in Dragiću

V zaključku rednega dela lige NBA postaja vse bolj vroče. Predvsem pri tistih ekipah, ki se borijo za neposredno uvrstitev v končnico. Med njimi so tudi Dallas Mavericks Luka Dončića in Miami Heat Gorana Dragića, ki se bosta povrhu vsega pomerila med seboj v noči na sredo.

V tej sezoni lige NBA, ki je krajša za deset tekem – klubi jih morajo odigrati 72 – velja nekoliko drugačen režim uvrščanja v končnico. Dokler ni prišel covid-19, je veljalo pravilo, da se po koncu rednega dela najboljših osem ekip uvrsti v izločilne boje.

Zdaj je sistem nekoliko drugačen, kar smo premierno videli že lani. Najboljših šest bo ob koncu rednega dela varnih, medtem ko bodo tisti med sedmim in desetim mestom morali v dodatne kvalifikacije za dve prosti mesti. Eno bo pripadlo zmagovalcu dvoboja med sedmim in osmim moštvom, za drugo pa se bosta potegovala poraženec tega dvoboja in zmagovalec obračuna devete in desete ekipe.

Med sezono smo lahko iz ust košarkarjev večkrat slišali, kako jim gre tovrstni sistem v nos. Tudi naš Luka Dončić se je nedavno obregnil vanj: "Ne razumem ideje dodatnih kvalifikacij. Igramo 72 tekem, da se uvrstimo v končnico, nato morda izgubiš dve tekmi zapored in si brez končnice. Ne vidim smisla." Predvsem jih bode v oči dejstvo, da se lahko njihova sezona konča prav zaradi dveh dodatnih tekem, v katerih bo pomembna dnevna forma in dobra zdravstvena slika kadra, zlasti pri nosilcih igre.

In na trnih so prav v taborih Dallas Mavericks in Miami Heat, katerih člana sta slovenska košarkarska zvezdnika Dončić in Goran Dragić. Njun medsebojni obračun ponoči ob drugi uri na Floridi bo imel tako dvojno težo.

Vzhodna konferenca ...

4. New York Knicks 37-28

5. Atlanta Hawks 36-30

6. Miami Heat 35-30

7. Boston Celtics 34-31

...

Dragićeva pomembna dvoboja z Bostonom

Miami je v tem trenutku na varnem šestem mestu. Od četrtega, na katerem so New York Knicks, so oddaljeni dve zmagi. Če bi jih moštvo iz Floride ujelo po številu zmag, bi bilo v prednosti, saj jih je v tej sezoni vselej premagalo. Peti Atlanta Hawks so zmago pred Miamijem in imajo v tej sezoni tudi boljši medsebojni izplen (2:1).

Foto: Guliverimage

Sedmi so Boston Celtics, ki zaostajajo zmago za klubom kapetana zlate slovenske reprezentance iz Carigrada 2017. Predvsem bosta ključni tekmi proti njim 9. in 12. maja. Ekipi sta si v tej sezoni enkrat že stali nasproti, boljši pa so bili 17-kratni prvaki lige NBA.

Zahodna konferenca ...

5. Los Angeles Lakers 37 zmag – 28 porazov

6. Dallas Mavericks 36 - 28

7. Portland Trailblazers 36 - 29

...

Spet trije "slovenski" klubi v končnici?

Negotovost vlada tudi pri Dončiću in njegovemu Dallasu, ki so tako kot Dragićevi za zdaj še na varnem šestem mestu. Zmago več imajo na petem mestu aktualni prvaki Los Angeles Lakers, ki so jih Mavericks dvakrat premagali, medtem ko so enkrat izgubili. Na sedmem mestu so z enakim številom zmag in enim porazom več Portland Trail Blazers, ki imajo boljši izkupiček v dvobojih z Dallasom (2:1).

Prav lahko se zgodi, da bodo moštva ob koncu rednega dela poravnana, kluba iz Los Angelesa in Portlanda se bosta še enkrat udarila to soboto. In za Dallas bi bilo najbolje, da bi LeBron James in druščina tekmo dobili.

Foto: Reuters

Če pogledamo razpored do konca rednega dela, lahko vidimo, da se bo Dončić med drugim pomeril še dvakrat proti Cleveland Cavaliers, enkrat proti Minnesota Timberwolves, ki sta eni izmed najslabših moštev v ligi, iz igre za končnico bodo najverjetneje tudi Toronto Raptors. A smo se v tej sezoni že prepričali, da imajo pri Dallasu težave z ekipami, ki ne kotirajo visoko.

Povsem varen je tretji "slovenski" klub. Denver Nuggets Vlatka Čančarja zaseda tretje mesto v zahodni konferenci. Lani so bili tako Denver, Dallas in Miami del končnice. Najdlje je prišel Dragić, ki je moral v velikem finalu priznati premoč le LA Lakers, povrhu vsega pa večji del serije zaradi težav s stopalom ni mogel pomagati soigralcem.