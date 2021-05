Dončiću grozi prepoved igranja

Košarkarji Dallas Mavericks v tej sezoni niso našli orožja, kako streti Sacramento Kings. V noči na ponedeljek so doživeli še tretji poraz, v oči pa sta bodli izključitvi Luka Dončića in trenerja Ricka Carlisleja. Slovenski košarkar do konca rednega dela ne sme več prejeti nobene tehnične napake, sicer bo dobil prepoved igranja na eni tekmi.

"Prva tehnična napaka je bila klicana, ko je bila dosojena pravilna osebna napaka v napadu. Ko je šel mimo mene, je zakričal za vraga ne, ob tem je imel stisnjeno pest, kar je nespoštljivo do sodnika. In to je nešportno," je vodja sodnikov Rodney Mott po koncu tekme obrazložil, zakaj je Dončić prejel prvo tehnično napako.

Njegov odgovor, zakaj je slovenski košarkar prejel drugo, zaradi katere je bil izključen, je bil sledeč: "Drugo je prejel, ker je vrgel žogo zaradi frustracij ob sodniškem pisku, kar je prav tako tehnična napaka."

Tweeted the link earlier, but here’s the full referee pool report from tonight. Full tech and game details on @dallasnews. pic.twitter.com/g3EIvRgPc6 — Brad Townsend (@townbrad) May 3, 2021

To se je zgodilo 31,8 sekunde pred koncem, ko je košarkar Sacramenta Delon Wright zadel za vodstvo 13 točk in je bil klicana minuta odmora. Za tem je Dončić vrgel žogo na drugi obroč in sledila je kazen: "Če dobiš za to tehnično, potem … Ne vem."

"Ne bom prejel še ene"

A ni bil edini, ki je prejel tehnični napaki in bil izključen. Predčasno je moral igrišče zapustiti tudi glavni trener Rick Carlisle: "V tej sezoni sem dobil štiri tehnične napake in vedno od istega sodnika. Ne vem, kaj to pomeni, ampak obstaja rek, da imajo razumni ljudje pravico se ne strinjati. In tega se bom držal. Sem pa bil slab primer danes, ko sem prejel dve. Ekipi sem se po tekmi opravičil."

Bistveno bolj pogosto tehnične napake prejema Dončić, ki večkrat izraža nezadovoljstvo s sodniškimi odločitvami. Ponoči je prejel 14. in 15., kar pomeni, da je tik pred kaznijo. V ligi NBA namreč velja pravilo, da košarkar prejme kazen prepovedi igranja na eni tekmi, če prejme 16. tehnično napako v sezoni.

Luka Doncic picked up a technical foul somehow after Rick Carlisle was ejected. That's his 15th of the season. One more and he gets a suspension. A really perplexing T that I wouldn't be surprised to see rescinded soon. He didn't really do anything. — Bobby Karalla (@bobbykaralla) May 3, 2021

Za Dallas, ki se bori za neposredni vstop v končnico, bi bila odsotnost prvega zvezdnika moštva, velik udarec.

"Ne bom prejel še ene," je dejal Dončić in po skomigu z glavo pristavil: "Ne skrbite." Ni pa niti izključeno, da bi mu eno prečrtali in bi spet prišel v varno cono. Na njegovo srečo se tehnične napake ne prinašajo v končnico.

Dallas in Miami bijeta prav posebni bitki

Mavericks so trenutno na petem mestu zahodne konference, a imajo identičen rezultat kot prvaki Los Angeles Lakers in Portland Trail Blazers. Peto in šesto mesto namreč prinašata neposredno uvrstitev v končnico, medtem ko bodo ekipe med sedmim in desetim mestom odigrale dodatne kvalifikacije za dve prosti mesti.

Luka Doncic and Rick Carlisle have both been ejected. That's Doncic's 15th technical of the season.



The next one will be a one-game suspension. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) May 3, 2021

Dobra plat za Dallas je, da se ne bo več pomeril s Sacramento Kings, ki je bil v tej sezoni trn v peti ekipi iz Teksasa, saj ga je porazil prav na vseh treh tekmah.

Dallas mora do konca rednega dela odigrati še osem tekem. Naslednji obračun bo proti Miami Heat Gorana Dragića, ki je na vzhodu na šestem mestu in ima enako število zmag kot peta Atlanta. Četrti New York Knicks imajo eno več, Boston Celtics na sedmem eno manj, zato bo tudi v vzhodni konferenci v zaključku rednega dela izjemno napeto v boju za neposredno uvrstitev v izločilne boje.