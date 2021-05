Izključeni Dončić bo rane celil proti Dragiću

Po pravljični predstavi in zmagovitem nasmešku ob zmagi nad Washingtonom, h kateri je prispeval 31 točk, 12 skokov in zanj rekordnih 20 asistence, je Luka Dončić v noči na ponedeljek razočarano odkorakal s parketa domačega American Airlines Centra. Pod prho je moral celo dobre pol minute pred koncem tekme s Sacramentom, saj je prejel še drugo tehnično napako (15. v sezoni). Pred tem je ljubljanski zvezdnik v slabih 36 minutah in pol igre dosegel 30 točk (met iz igre 11:22, za 3 točke 1:7, prosti meti 7:8), po šest skokov in asistenc, a tudi prav toliko izgubljenih žog. Kalifornijsko moštvo, ki je sicer oddaljeno od mest, ki vodijo v končnico, je tako še tretjič v sezoni ugnalo Dallas.

Od prve do zadnje minute

Kralji so vodili od prve do zadnje minute. Že v prvi četrtini so si priigrali 11 točk naskoka (36:25). Dallas je nato sicer izenačil (39:39), a ni vodil niti v enem trenutku. Po trojki Tarenca Davisa je imel Sacramento na začetku zadnje četrtine že 18 točk (90:72) prednosti. Domačini so se po bolj agresivnem pristopu štiri minute pred koncem približali na pet točk zaostanka (99:94), a prave moči za preobrat niso imeli.

Trener Rick Carlisle, ki je tekmo zaradi izključitve prav tako končal predčasno, tokrat ni mogel računati na Kristapsa Porzingisa (koleno) in Tima Hardawayja jr. (gleženj), ki sicer veljata za z naskokom najbolj pogosta naslovnika Dončičevih asistenc. Prave napadalne opore LD 77 tako ni imel, kar je bilo vidno predvsem v akcijah, ko je žoga krožila okrog tekmečeve obrambe, a brez vroče strelca. Posledično Dallas ni našel igralnega ritma in napadalne širine.

Ob Dončiću so dvomestno število točk presegli le še Jalen Brunson (17), Dwight Powell (13) in Josh Richardson (11). Pri gostujoči ekipi pa sta bila razpoložena Buddy Hield (27) in Marvin Beagley (23). Motiviranost slednjega ne čudi. Navsezadnje že skoraj tri leta posluša o tem, kako je zdaj že nekdanji športni direktor Sacramenta Vlade Divac storil velikansko napako, ko ga je na naboru 2018 izbral kot drugega, iz rok pa izpustil Dončića.

Precej bolj preprečljiv je bil tokrat Miami z Goranom Dragićem, ki je brez večjih težav ugnal Charlotte. Z izjemo kratkega odseka v prvi četrtini, ko so gostitelji vodili s tremi točkami naskoka, je bila tehnica v Spectrum Centru v Severni Karolini stalno nagnjena na stran gostov. Podprvaki so v drugem polčasu vodili tudi s 25 točkami naskoka, na koncu pa ohranili 10 točk prednosti.

V izjemno izenačeni interni "tekmi" za prvega strelca Miamija je center Bam Adebayo prispeval 20 točk. Eno manj je vknjižil Kendrick Nunn, po 18 pa sta jih dosegla Jimmy Butler in Goran Dragić.

Koseški zmaj je tokrat na parketu prebil kar 29 minut in pol ter ob tem proti obroču sprožil kar 21 žog. Aktiven je bil predvsem v drugi četrtini, ko se je tekma tudi lomila. Na koncu je dosegel 19 točk (met iz igre 7:18, za 3 točke 1:6, prosti meti 3:3), zbral pa je še po dva skoka in asistenci.

Čas za slovenski obračun

Uspešni individualni predstavi obeh Ljubljančanov, ki sta v zadnjih letih zaznamovala slovensko košarko in pustila velik pečat v ligi NBA, pa gre razumeti tudi kot učinkovito napoved naslednje tekme. V noči na sredo (ob 2.00) si bosta namreč Dončič in Dragić, reprezentančna soigralca na nepozabnem EuroBasketu 2017, zrla iz oči v oči. A bolj kot srečanje "cimrov" in članov najboljše peterke omenjenega prvenstva bo za Dallas in Miami tekma pomembna v boju za končnico. Obe ekipi pogledujeta proti "varnemu" območju. V končnico se bo namreč neposredno uvrstilo šest moštev iz vsake konference. Ekipe razvrščene od sedmega do desetega mesta pa bodo odigrale dodatne kvalifikacije za dve prosti mesti.

Dva košarkarja, 91 točk

Z zagotavljanjem mesta v končnici pa že lep čas nimata Brooklyn in Milwaukee, ki celo ogrožata Philadelphio v boju za prvo mesto vzhodne konference. V neposrednem obračunu zvezdniških ekip so oslabljeni Nets z rezultatom 114:117 izgubili na gostovanju v Milwaukeeju. Obračun sta zaznamovala predvsem Kevin Durant (42 točk, 10 skokov) in Giannis Antetokounmpo, ki je z 49 točkami dosegel osebni rekord sezone. Grški orjak je iz igre metal 21:36 (za tri točke 4:8), dodal pa je še osem skokov, štiri asistence in tri blokade.

Liga NBA, 2. maj Charlotte Hornets : Miami Heat 111:121

Washington 21, Bridges 15; Adebayo 20, Butler 18, Dragić 18 (2 asistenci, 2 skoka) Dallas Mavericks : Sacramento Kings 99:111

Dončić 30 (6, skokov, 6 asistenc), Brunson 17; Hield 27, Bagley 19 Milwaukee Bucks : Brooklyn Nets 117:114

Antetokounmpo 49, Middelton 26 (11 skokov),; Durant 42, Irving 20 Boston Celtics : Portland Trail Blazers 119:129

Tatum 33, Fournier 21; McCollum 33, Lillard 26 (13 asistenc)



Houston Rockets : New York Knicks 97:122

Wood 19, Olynyk 17; Randle 31, Rose 24 Oklahoma City Thunder – Phoenix Suns San Antonio Sprus – Philadelphia 76ers Los Angeles Lakers – Toronto Raptors

