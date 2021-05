Odločitev je padla: Sekulić ostaja na selektorskem mestu

Predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec je podal odgovor na vprašanje, ki je bilo kar nekaj časa v zraku. Aleksander Sekulić bo nadaljeval delo na čelu slovenske košarkarske reprezentance.

Od Djordjevića in Obradovića do Itoudisa, ki je bil praktično že ustoličen ...

V preteklosti smo lahko večkrat slišali dve tuji imeni, ki sta bili aktualni v povezavi z našo izbrano vrsto. Grk Dimitris Itoudis in Španec Xavi Pasqual. Prvi mož naše krovne košarkarske organizacije je danes še sporočil, da so konec decembra 2019 in v začetku januarja 2020 usmerili puščice tudi proti legendarnima strokovnjakoma Saši Djordjeviću in Željku Obradoviću, a sta oba dala vedeti, da ne bosta sedla na slovensko klop.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Z Itoudisom je bilo lani praktično že vse dogovorjeno, da bi prišlo do primopredaje poslov, vendar je nato koronavirus prekrižal načrte. Delo slovenske reprezentance je v zaključku kvalifikacij za evropsko prvenstvo prevzel Aleksander Sekulić in jih uspešno pripeljal do konca.

Prav zaradi tega dejstva je postal resen kandidat, da bo še naprej opravljal službo na selektorskem mestu. Povrhu vsega mu je šlo tudi na roko dejstvo, da si želijo na KZS strokovnjaka, ki bo vodil ekipo prav tako v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, kar pa Itoudis in Pasqual ne bi mogla, saj sta del evroligaških zasedb. Vsi pa vemo, da sta Evorliga in Mednarodna košarkarska zveza FIBA na nasprotnih bregovih in košarkarji ter trenerji - izjema je zlati selektor Slovenije Igor Kokoškov - iz teh tekmovanj ne nastopajo za svoje izbrane vrste v reprezentančnih oknih med sezono.

Foto: Sportida Dvainštiridesetletni Aleksander Sekulić si košarkarski kruh služi v češkem Nymburku, kjer opravlja vlogo pomočnika.



Šolal se je na beograjski športni akademiji in pozneje diplomiral na tamkajšnji fakulteti za šport. Svojo trenersko pot je začel pri ljubljanskem Slovanu, kjer je sprva treniral mlajše selekcije. V sezoni 2004/2005 se je članski ekipi s Kodeljevega pridružil kot pomočnik trenerja in čez dve sezoni že samostojno vodil moštvo. Pozneje je deloval še pri kranjskem Triglavu, novomeški Krki, v Škofji Loki in Kopru Primorski.



Leta 2006 je sodeloval z reprezentanco do 20 let in se na evropskem prvenstvu v Izmirju veselil bronaste kolajne. Istega leta je prvič postal tudi članski pomočnik selektorju Alešu Pipanu. V nadaljnjih letih je "asistiral" še Božidarju Maljkoviću, Igorju Kokoškovu ter nazadnje Radovanu Trifunoviću. Samostojno je vodil mladi reprezentanci do 18 in 20 let ter leta 2018 tudi člansko B-zasedbo.



Sekulić bi rad popeljal Slovenijo na olimpijske igre

"V čast mi je biti selektor. Že 15 let sem del reprezentance, sodeloval na evropskih, svetovnih prvenstvih in olimpijskih kvalifikacijah. Pred nami je zgodovinska priložnost, da se uvrstimo na olimpijske igre. Cilj je, da nastopimo z najboljšo možno zasedbo," je sprva dejal Sekulić, ki se ni oziral na to, da je bil na prvi pogled rezerva pri selektorski izbiri: "V tem nisem videl težave. Jasno, imam veliko željo voditi reprezentanco. V čast mi je biti del nje. Jasno so povedali, kakšni so njihovi nameni. Na koncu koncev sta oba eminentni imeni evropske košarke. Nisem bil užaljen. To je del našega posla. Ko so mi sporočili, da bom prvi mož, smo se hitro dogovorili. Kar hitro bo treba zavihati tudi rokave."

Aleksandra Sekulića čaka veliko dela v kvalifikacijah za olimpijske igre. Bo prvi selektor, ki bo našo izbrano vrsto popeljal do največjega dogodka na svetu? Foto: FIBA

Sekulić bo vzporedno opravljal dve funkciji, saj je prav tako trener češkega Nymburka, pri katerem so pozdravili njegovo imenovanje na čelo evropskih prvakov: "Nismo še prišli do tega dialoga. Veliko stvari je odprtih. Osredotočen sem na zaključek prvenstva na Češkem in nato s polno paro delati na pripravah. Poznajo moj položaj. Odobravajo jo in so ponosni, da imajo v svojem klubu selektorja."

Če se bosta Dončić in Čančar zaustavila pred konferenčnim finalom, bosta del Slovenije

Kako uspešna bo slovenska reprezentanca v kvalifikacijah med 29. junijem in 4. julijem - zbrala se bo v začetku junija -, je razumljivo odvisno, v kakšni sestavi bo nastopila. Velika želja je zaigrati s prvim zvezdnikom Luko Dončićem, ki je potrdil, da se bo udeležil kvalifikacijah, vendar je veliko odvisno, kako daleč bo Dallas prišel v končnici. Enaka zgodba je pri Vlatku Čančarju. Če njunima kluboma uspe uvrstitev v konferenčni finale, potem bo morala Slovenija na žalost igrati brez obeh košarkarjev. Foto: Guliver Image

Druga skrb je poškodba naturaliziranega košarkarja Jordana Morgana, ki ga v tem ali naslednjem tednu čaka operacija. Slovenija prav tako ne bo mogla računati na Anthonyja Randolpha, ki je prav tako poškodovan. V igri je zato spet Alen Omić, a pri KZS ne izključujejo možnosti, da bi naturalizirali novega košarkarja. Ob tem je težava časovni okvir.

V iskanju novega Američana, težava časovni okvir pri naturalizaciji

"Ko so nam zdravniki povedali, kako hudo je z Morganom, smo začeli iskati rešitev. Naturalizacija je časovni problem. Razmišljamo, a je malo časa. Kandidati so in jih gledamo od poškodbe naprej. Prezgodaj je karkoli reči," je dejal Erjavec, direktor reprezentance Matej Likar pa dodal: "Morgan je bil pri zadnji naturalizaciji edina izbira, ker je že igral v Sloveniji. Po novih zakonih je malce težje pri naturalizaciji, ker je potrebno pridobiti več papirjev – uradno potrditev v ZDA, tukaj, finančno stanje … Morgan je eno sezono takrat igral v Sloveniji in je padel pod drugi člen pri naturalizaciji, zato je bilo lažje."

Sloveniji ne bosta mogla pomagati tako Anthony Randolph kakor tudi Jordan Morgan. Foto: Vid Ponikvar

Slovenija bo med 29. junijem in 4. julijem odigrala kvalifikacije za olimpijske igre. V skupinskem delu se bo pomerila z Angolo in Poljsko, ob normalnem poteku pa bi se nato z gostitelji turnirja Litovci pomerila za edino prosto vozovnico za Tokio.

Vsi slovenski košarkarski selektorji



Zmago Sagadin: Kval. za OI 1992, EP 1995

Janez Drvarič: EP 1993

Andrej Urlep: EP 1997

Boris Zrinski: EP 1999 in 2001

Slobodan Subotić: EP 2003

Aleš Pipan: EP 2005 in 2007, SP 2006 in kvali. za OI 2008

Jure Zdovc: EP 2009, SP 2014 in EP 2015

Memi Bečirović: SP 2010

Božidar Maljković: EP 2011 in 2013

Igor Kokoškov: EP 2017

Rado Trifunović: kvali. SP 2019 in kvali. EP 2021/2022

Aleksander Sekulić: kvali. EP 2022, kvali za 2021