Dvojni ameriški šok za slovensko košarko

Medtem ko se je prah po četrtkovem žrebu predtekmovalnih skupin za EuroBasket 2022, ki je Sloveniji namenil zelo zahtevno kölnsko skupino z Litvo, Francijo, Nemčijo, BiH in Madžarsko, že malce polegel, se v vrhovih slovenske košarke znova ozirajo predvsem proti poletnim olimpijskim kvalifikacijam v Kaunasu (29. 6.– 4. 7.), na katerih bo izbrana vrsta lovila olimpijsko vizo. V kratkem, morda že prihodnji teden, bo jasno, kdo se bo kot selektor lotil tega zgodovinskega izziva. Zdi se, da je prvi favorit trener ruskega Zenita Xavi Pascual, pri KZS pa vztrajajo, da sta kandidata tudi zadnji vršilec dolžnosti Aleksander Sekulić in grški strokovnjak Dimitrios Itoudis, ki je CSKA že popeljal na zaključni turnir evolige v Köln, torej na kraj, kjer bo na evropskem prvenstvu domovala Slovenija.

Foto: Vid Ponikvar Po Randoplhu je odpadel še Morgan

Eden od prvih izzivov, ki čaka novega selektorja v sodelovanju z vodstvom zveze, bo zanesljivo iskanje ustreznega košarkarja v vlogi naturaliziranega igralca. Z njim bo selektor bržčas poskušal zapolniti centrsko vrzel, ob čemer ne bo mogel računati na Američana, ki sta bila v tej vlogi v zadnjih akcijah. Zlati Anthony Randolph si je namreč že decembra poškodoval ahilovo tetivo in predčasno zaključil sezono. Zdaj jo je huje skupil še Jordan Morgan. Član Unicsa si je namreč pred finalom EuroCupa poškodoval križno vez v levem kolenu. Kot vse kaže, ga prav tako čaka operacija in posledično dolgotrajna odsotnost, zaradi katere junija ne bi mogel pomagati Sloveniji.

Z Omićem v stikih, toda …

"Možnosti so odprte," o neugodnem položaju, v katerem so se znašli vsega dva meseca pred olimpijskimi kvalifikacijami, razmišlja direktor reprezentance Matej Likar. "Morda je še prezgodaj, da bi govorili o tem. Iskali bomo možnosti znotraj pravil Mednarodne košarkarske zveze in državne zakonodaje," je v diplomatskem slogu odvrnil član štaba, ki konkretnega odgovora ni želel podati niti ob omembi Alena Omića, bosanskega centra s slovenskim potnim listom in devetnajstimi tekmami za izbrano vrsto. "Z Alenom sem stalno v stiku. Odnos je korekten. A ponavljam, počakajmo z odgovori," je še dodal Likar.

Vidmarjev poskus labodjega speva

Za razliko od zadnjih tekem v kvalifikacijah za EuroBakset 2022 naj bi bil reprezentančnemu selektorju junija znova na voljo tudi izkušeni Gašper Vidmar. Še zadnjič. Ljubljanski center, ki si klubski kruh služi v Benetkah, je namreč trdno odločen znova obleči reprezentančni dres in se od njega posloviti v Kaunasu ali celo v Tokiu. "To bi bilo moje zadnje poglavje. No, če bo seveda zdravje to dovoljevalo. Trenutno imam nekaj težav z mečnim listom. Med sezono zaradi težav s kolenom delam po prilagojenem programu. Tudi moja vloga na tekmah je nekoliko omejena. Vseeno bi rad še enkrat pomagal Sloveniji. O tem se bomo še pogovarjali," pravi eden od članov zlate reprezentance z evropskega prvenstva 2017 in ob tem ne skriva neizmerne želje po nastopu na olimpijskih igrah.

Luka Dončić ostaja v stiku s slovenskimi reprezentanti. Foto: Reuters Dončić ni pozabil

Uresničljivost velikega cilja slovenske reprezentance bo v dobršni meri odvisna od razpoložljivega kadra. Ne le na položaju centra, temveč tudi od dostopnosti Vlatka Čančarja in Luke Dončića. Za oba velja, da bi lahko reprezentanci na pomoč priskočila, če se Denver ali Dallas ne bi uvrstila v finale zahodne konference lige NBA. "Ključno je, da se pravočasno zberemo in najdemo pravo kemijo. V tem primeru imamo lepo možnost za preboj na OI," pravi Luka Rupnik, sicer velik Dončićev prijatelj. "Pogosto se slišiva. In skoraj vedno se pogovor dotakne tudi reprezentance. Verjemite mi, da si neizmerno želi znova zaigrati za Slovenijo. Jasno, ko bo možnost," dodaja član Olimpije.

"Luka se zaveda svoje vloge"

Podobno razmišlja tudi Jaka Blažič, eden od šestih reprezentantov, ki so v petek v okviru cepljenja olimpijskih kandidatov prejeli cepivo proti covid-19. "Nastop na olimpijski igrah je seveda velika želja. To je dogodek, o katerem sanja vsak športnik. Pomembno je, da ostanemo zdravi. Po poškodbi Morgana moramo strniti svoje vrste. Jasno, veliko bo odvisno tudi od Dončića. On je naš glavni igralec. On mora, če bo na voljo, postati vodja. Čutim, da se tega zaveda. Njegova pozitivna usmerjenost me navdaja z optimizmom. Ostali se moramo podrediti njemu in skupnemu cilju," je proti Kaunasu pogledal Blažič.

Kako na olimpijske igre?



Slovenska reprezentanca bo igrala na enem od štirih kvalifikacijskih turnirjev, in sicer v Kaunasu (ostale tri gostijo Split, Beograd in Victoria. V prvem delu turnirja se bo pomerila s Poljsko in Angolo. Dve od treh ekip se bosta prebili v polfinale, podobno v sosednji skupini, v kateri bodo nastopale Litva, Venezuela in Južna Amerika. O potnikih na OI bo nato odločala finalna tekma.