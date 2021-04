Gola rama za miren pogled proti Tokiu

Natančno 83 dni pred otvoritveno slovesnostjo zamaknjenih olimpijskih iger v Tokiu je prva skupina slovenskih olimpijskih kandidatov prejela cepivo proti novemu koronavirusu. "To zagotavlja predvsem mirnost," so v en glas zatrjevali predstavniki različnih športnih panog.

Plezalka Janja Garnbret v vojaški uniformi, košarkar Jaka Blažič v klubski trenirki, kolesar Luka Mezgec v civilni obleki in še bi lahko naštevali. Široka paleta športnikov je potrpežljivo čakala na vstop v dvorano ene od ljubljanskih vojašnic. Gre za olimpijske kandidate, ki so se odzvali vabilu Olimpijskega komiteja Slovenije in se slabe tri mesece pred olimpijskimi igrami v Tokiu cepili proti novemu koronavirusu. Vsi so prejeli cepivo Janssen, saj zadostuje enkratni odmerek.

"To je edina prava pot, ki prinaša mirnost. Vsaj glede zdravja," je kmalu po tem, ko je zavihal rokav majice in zdravstveni delavki ponudil golo ramo, dejal atlet Luka Janežič. Enoletni zamik olimpijskih iger mu je sicer močno spremenil načrte, a verjame, da je trenutno še hitrejši, kot je bil pred letom. "Ni bilo lahko, a v trenutku, ko so bile igre prestavljene, smo se morali začeti pripravljati po drugačnem programu," pravi tekač na 400 metrov.

Podobno razmišlja tudi Janja Garnbret, verjetno najbolj vroče slovensko železo v olimpijskem ognju. Vsaj ko beseda nanese na pogovor o napadu na odličje. "Osredotočenost je vse večja. Po prejetju cepiva pa sem še veliko bolj mirna," pravi najboljša slovenska plezalka, ki bo na Japonskem prvič zakorakala v olimpijsko areno in se preizkusila v kombinaciji, sicer novosti v programu OI.

Bolj negotov je ob pogledu proti Tokiu kolesar Luka Mezgec, saj še ne ve povsem natančno, ali se bo znašel v olimpijski odpravi. "Odločitev bo sprejel selektor. Večina kandidatov bo nastopila na Dirki po Franciji. Verjetno bo med dirko ocenil pripravljenost, nato pa nas bo pot od tam vodila v Tokio," pravi eden od prvih športnikov, ki so prejeli cepivo. "Ko sem slišal za možnost cepljenja, sem poklical niz zdravnikov in pretehtal vsa mnenja. Videl sem, da je to najboljša možnost," pravi 32-letni član moštva BikeExchange, ki smo ga pred kratkim poznali pod imenom Mitchelton-Scott.

Še večja negotovost okrog nastopa na OI vlada pri košarkarjih, ki si bodo nastop na OI poskušali zagotoviti v začetku julija na kvalifikacijskem turnirju v Kanuasu. "Upam, da nam bo uspelo," pravi Jaka Blažič, eden od petih košarkarjev, ki so bili že cepljeni. "Nobenih pomislekov nisem imel glede cepljenja. To je korak proti normali," je dejal član Olimpije, prikimal pa mu je tudi reprezentančni in klubski soigralec Luka Rupnik: "Le če se bomo vsi cepili, bomo zaživeli normalno."

Za olimpijske kandidate sta sicer predvidena še dva cepilna termina v maju. Dober mesec pozneje, 29. junija, pa bo IO OKS potrdil tudi seznam potnikov. Velikost reprezentance bo odvisna predvsem od (ne)uspešnosti košarkarske reprezentance. Če si bo ta zagotovila olimpijsko vozovnico, naj bi v japonsko prestolnico potovalo okrog 60 slovenskih športnikov. V nasprotnem primeru dobrih 45. Trenutno je na seznamu še kar 97 kandidatov oziroma mest iz kar 23 športnih panog.