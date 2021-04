Bojana Beović o tem, kaj se dogaja z dobavo cepiv #vŽivo

Vodja svetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović je pojasnila, da je dobava cepiva napovedana, ni pa še potrjena. Potrjena je le današnja pošiljka 69.000 odmerkov cepiva proizvajalca AstraZeneca.

Prof. dr. Bojana Beović: Glede cepljenja s cepivom @AstraZeneca. Sama z informacijo, da cepiva ne bo, nisem bila seznanjena. Cepivo bo, vsaj v taki količini, ki je potrebna za drugi odmerek, verjetno pa več, le na tabelah NIJZ količine niso bile navedene, ker še niso bile znane. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) April 30, 2021

V prihajajočem mesecu bo glede na zadnje potrjene količine v Slovenijo dobavljenih 455.660 odmerkov cepiv proti novemu koronavirusu, so za STA pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Največja bo pošiljka cepiva proizvajalcev Pfizer in BioNTech, medtem ko predvidene dobavljene količine cepiva proizvajalca AstraZeneca za zdaj še niso potrjene, kar bi lahko zamaknilo drugi odmerek.

Protokol cepljenja s cepivom AstraZenece predvideva, da drugi odmerek sledi devet do 12 tednov po prvem. V Sloveniji zato, da bi v čim krajšem času zagotovili vsaj delno zaščito čim več osebam, drugi odmerek sledi 12 tednov po prvem. "Cepivo AstraZenece je podobno kot cepivo podjetja Johnson & Johnson, nudi že zelo dobro zaščito po enem odmerku. Zamikanje z 12 na 14 ali 16 tednov ne prinese pomembne spremembe," je v včerajšnji izjavi za medije dejala Beovićeva.

"Cepivo je treba dobiti čimprej, vprašanje izbire cepiva je popolnoma odveč"

Od začetka cepljenja 27. decembra 2020 je bilo po podatkih NIJZ s prvim odmerkom cepiva cepljenih 20 odstotkov oseb v vsej Sloveniji. Mednarodne primerjave pokažejo, da cepljenje v Sloveniji poteka zelo podobno kot v državah EU, je poudarila Beovićeva in dodala, da za ljudi, starejše že od 50 let pri cepljenju proti koronavirusu ni prav nobene dileme: "Cepivo je treba dobiti čimprej, vprašanje izbire cepiva je popolnoma odveč. Umiranje ljudi zaradi covida v današnjem času ni razumljivo in ni potrebno, saj bi vse vsak lahko že pravočasno zaščitil s cepljenjem, če bi se le želeli."

Prof. dr. Bojana Beović: Neželeni učinki cepiv proti #covid19 so lahko neprijetni, a res izjemoma nevarni. In če so lahko izjemoma nevarni, je to še posebej redko prav v starostnih skupinah, ki so zaradi bolezni najbolj ogrožene. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) April 30, 2021

V četrtek potrdili 949 primerov okužbe z novim koronavirusom

V četrtek smo v Sloveniji ob 4.442 PCR-testih potrdili 949 primerov okužbe z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov znaša 21,4 odstotka in je nižji kot dan pred tem, ko je znašal 23,3 odstotka.

Minister Cigler Kralj o razmerah na trgu dela

Vsi ukrepi za trg dela v času epidemije in sistemski ukrepi vodijo k temu, da bi čim večjem delu prebivalcev omogočili delati, je na novinarski konferenci poudaril minister za delo Janez Cigler Kralj.

Minister @jciglerkralj @mddszRS: Na trgu dela je bilo 26. 4. v evidenci Zavoda RS za zaposlovanje registriranih 79 462 brezposelnih oseb, kar je 4 odstotke manj, kot marca 2021. Trend upadanja je torej dober in z ukrepi gotovo pomagamo k temu, da bi tako tudi ostalo. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) April 30, 2021

Minister se je dotaknil tudi razmer v domovih za starejše, kjer se je stanje od začetka cepljenja, 27. decembra do danes bistveno izboljšalo. V zadnjem tednu je na novo okuženih v DSO 28 stanovalec in 14 zaposlenih. Te okužbe so se pojavile v Trbovljah, Domžalah in Fužinah. Okuženi naj ne bi imeli hujših težav, gre za lažji potek bolezni.