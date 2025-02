OKS podelil certifikate za športnikom prijazno izobraževanje

Olimpijski komite Slovenije je za šolsko leto 2025/26 certifikat Športnikom prijazno izobraževanje podelil 18 srednjim in 25 višjim oz. visokim šolam. Kot so sporočili iz OKS, certifikat prejmejo tiste izobraževalne ustanove, ki športnikom omogočajo prilagoditve, da lahko kljub intenzivni vključenosti v šport dosežejo želeno poklicno izobrazbo.

Certifikat OKS velja štiri leta. Dodatno sta dve srednji šoli in dve visokošolski ustanovi za šolsko leto 2025/26 prejeli priznanje za razvit pristop k spodbujanju dvojne kariere športnikov.

Certifikat je prejelo 13 fakultet Univerze v Ljubljani, devet fakultet Univerze v Mariboru, po ena fakulteta Univerze Alma Mater Europaea in Univerze na Primorskem ter Fakulteta za zdravstvene vede Angele Boškin.

Med srednješolskimi ustanovami so certifikat prejele gimnazije in srednješolski programi iz Ljubljane, Radovljice, Kranja, Jesenic, Murske Sobote, Novega mesta, Celja, Maribora in Rogaške Slatine. OKS podpira tudi 93 programov športnih oddelkov na splošnih in športnih gimnazijah.

Izobraževalne ustanove, ki prejmejo certifikat, športnikom omogočajo izobraževanje in po potrebi opravljanje izpitov na daljavo, pa tudi nekatere druge prilagoditve. Na srednješolski ravni je to predvsem možnost vnaprej napovedanega spraševanja in pisanja šolskih nalog.

"Naše izkušnje kažejo, da so prilagoditve na srednjih šolah relativno enostavne, medtem ko se fakultete zaradi zahtevnosti študijskega procesa težje prilagajajo. Na vseh fakultetah, ki so prejemnice certifikata, je za športnike veliko posluha, tako da uspešno študira ali pa je študij že končalo kar precej športnikov. To je pokazatelj, da se da," je za OKS dejala Lena Gabršček, vodja kariernega centra na OKS, ki certifikate sicer podeljuje že od leta 2016.

"Sama sem imela v srednji šoli razrednika, ki mi je bil ves čas na voljo in mi je pomagal tudi pri drugih predmetih." Foto: Aleš Fevžer

Med dejavnimi športnicami, ki uspešno študirajo, sta tudi vrhunska smučarska skakalka Nika Prevc in lokostrelka Žana Pintarič.

Prevc je študentka bibliotekarstva na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. "Menim, da je šolanje med športno kariero pomembno zato, da posameznik ne pade iz ritma, da se ne razvadi ter da ima po karieri takoj možnost zaposlitve. Sama sem imela v srednji šoli razrednika, ki mi je bil ves čas na voljo in mi je pomagal tudi pri drugih predmetih," je povedala Prevc.