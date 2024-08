Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport in Olimpijski komite Slovenije (OKS) sta tri tedne po koncu olimpijskih iger v Parizu ter tik pred praolimpijskimi igrami podpisala pogodbo za izvajanje štiriletnega projekta "Zmigaj se do vadbe", s katerim bodo v naslednjih letih zagotovili brezplačno športno vadbo telesno nedejavnim odraslim.

Projekt bo financiralo ministrstvo na podlagi programa evropske kohezijske politike med letoma 2021 in 2027. Denar, 4,4 milijona evrov bo na voljo v celotnem obdobju, bo prišel iz sredstev evropskega socialnega sklada plus in iz slovenskega proračuna, iz slednjega 1,6 milijona. Prvi razpisi za izvajalce bodo februarja ali marca prihodnje leto, programi pa bodo brezplačno na voljo dvakrat, spomladi in zgodaj jeseni.

"V športu vidimo le vrhunske športnike, Slovenci smo še bolj zahtevni in vidimo le tiste, ki osvajajo medalje. A šport je bistveno več in ima zelo veliko družbeno vlogo, tudi za zdravje in dobro počutje državljanov. Z aktivno vadbo skrbimo za fizično in psihično zdravje, pa tudi za boljše življenje tako na delovnem mestu, v prostem času in v krogu družine," je po podpisu pogodbe povedal minister Matjaž Han.

Izpostavil je, da se v Sloveniji redno ukvarja z rekreativnim športom 52 odstotkov ljudi. To želijo vsaj obdržati in doseči, da šport ne bo privilegij, ampak se bodo lahko od otroštva z njim ukvarjali vsi, ne glede njihov na socialni status.

Za izvajanje projekta bo skrbel OKS. Njegov predsednik Franjo Bobinac je uvodoma izpostavil, da so se sredstva za šport in državnega proračuna v zadnjih dveh letih podvojila, omenjena pogodba pa je nov kamenček v mozaiku dobrega sodelovanja z državo.

"Zavedamo se, da so vsi naši zvezdniki nekje začeli športno pot. Ob tem, ko razmišljamo o medaljah, pa ne smemo pozabiti na šport na lokalni ravni, kjer se vse začenja. OKS je tudi združenje športnih zvez, s pomočjo slednjih bomo prisotni v vseh slovenskih regijah. Strokovnjaki bodo skrbeli za skupine do 28 ljudi, ki bodo na ta način lažje in uspešneje delali, vadba pa bo brezplačna," je pojasnil Bobinac.

Foto: www.alesfevzer.com

Z delom bodo v OKS pričeli že jeseni. Podpredsednik OKS Miran Kos je povedal, da bo najprej devet strokovnjakov sestavilo ekipe vaditeljev, nato pa bodo z javnimi razpisi dvakrat na leto povabili ljudi k šestdeseturnim programom v prek 40 športih. Pred in po vadbi bodo opravili tudi meritve, vsi, ki bodo delali na projektu Zmigaj se do vadbe, pa bodo plačani.

Kos je dejal, da je petindvajset odstotkov odrasli telesno neaktivnih in to je tudi ciljna skupina, ki jo želijo zmanjšati za 2,8 odstotka. Izpostavi je, da je strokovnjakov dovolj, še več, mnogi se zaradi omejenih sredstev v letnem programu športa ne morejo vključiti v izvajanje vadbenih procesov.

Po podatkih raziskave Eurobarometer iz aprila 2022 delež telesno nedejavnih prebivalcev iz leta v leto narašča po vsej Evropi, tudi v Sloveniji. V obdobju med letoma 2017 in 2022 se je v Sloveniji delež telesno nedejavnih povečal za dva odstotka, evropsko povprečje pa je dvakrat višje.

"Epidemija covida 19 je to stanje močno poslabšala, skoraj desetina slovenskega prebivalstva je v obdobju epidemije povsem prenehala s telesno dejavnostjo," je še dodal Bobinac.