Luka Dončić in druščina v Nemčiji od začetka do konca

Slovenski košarkarji bodo v prvem delu evropskega košarkarskega prvenstva prihodnje leto igrali v Kölnu. Tekmeci evropskih prvakov bodo Nemčija, Litva, Francija, Madžarska in BIH. Prvenstvo, na katerem bo znova sodelovalo kar 24 reprezentanc, bo potekalo med prvim in 18. septembrom 2022.

EuroBasket 2022 Skupina A (Tbilisi): Gruzija, Turčija, Španija, Rusija, Belgija, Bolgarija.



Skupina B (Köln): Nemčija, Litva, Francija, Slovenija, Madžarska, BiH



Skupina C (Milano): Italija, Estonija, Grčija, Hrvaška, Ukrajina, Velika Britanija



Skupina D (Praga): Češka, Poljska, Srbija, Finska, Izrael, Nizozemska

Pred natančno 1.320 dnevi je Goran Dragić kot kapetan slovenske reprezentance visoko v zrak dvignil pokal ob doseženem naslovu evropskega košarkarskega prvaka. Ta ostaja v slovenski lasti. In bo ostal še vsaj dobrih 500 dni, kolikor nas loči do finala naslednjega EuroBasketa. Gostil ga bo Berlin, in sicer v mogočni Mercedes-Benz Areni (nekdanji O2). Le nekaj korakov oddaljena glasbena dvorana Verti je bila prizorišče žreba predtekmovalnih skupin tega evropskega prvenstva. Ples kroglic je določil, da bo Slovenija v prvem delu EuroBakseta "domovala" v Kölnu, njeni nasprotniki pa bodo Nemčija, Litva, Francija, Madžarska ter Bosna in Hercegovina.

Vse poti (ne) vodijo v Berlin

Čeprav je Slovenija aktualni evropski prvak, si je morala nastop na prvenstvu zagotoviti v kvalifikacijah. In ker je pred tem v neuspešnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo močno pokvarila svoj položaj na Fibini lestvici, je bila kroglica z napisom Slovenija pred žrebom razporejena v tretji kakovostni boben. Vseeno to ne spreminja osnovne usmerjenosti aktualnih evropskih prvakov. To je preboj v izločilni del zaključnega turnirja, ki se bo začel z osmino finala. V to fazo tekmovanja vodi uvrstitev na eno od prvih štirih med šestčlanskimi skupinami.

Aleksander Sekulić: nazadnje slovenski selektor. Tudi v prihodnje? Foto: Sportida

Slovenija ni le zadnji evropski prvak, temveč tudi zadnja država, ki je evropsko prvenstvo gostila v celoti (leta 2013). Vlogo gostitelja si bodo leta 2022 namreč še tretjič zapored razdelile štiri države. Skupinski del prvenstva bo potekal v Milanu (Italija), Tbilisiju (Gruzija), Pragi (Češka) in v Kölnu (Nemčija), v izločilnem delu pa se bodo najboljše reprezentance preselile v Berlin. Slovenija bo tako v Nemčiji igrala vse tekme EP 2022.

Kdo bo selektor?

Kakovosti predtekmovalne skupine s samimi starimi znanci danes zanesljivo ne bo mogel oceniti selektor slovenske reprezentance. Izbrana vrsta namreč še vedno nima prvega dirigenta. Pri Košarkarski zvezi Slovenije so potrdili le seznam treh kandidatov, na katerem so Španec Xavi Pascual, Grk Dimitrios Itoudis in adut iz domačega trenerskega bazena Aleksander Sekulić. Vprašanje selektorja je trenutno bolj kot v luči EuroBasketa 2022 pomembno zaradi poletnih kvalifikacij v Kaunasu (29. 6.–4. 7.), na katerih si bo Slovenija poskušala izboriti nastop na olimpijskih igrah v Tokiu.

Foto: Guliverimage

Čakajoč na prvega zvezdnika

Domet slovenske izbrane vrste bo tako v Kaunasu kot v Berlinu v precejšnji meri odvisen od razpoložljivosti igralskega kadra, v prvi vrsti prisotnosti nespornega prvega zvezdnika. Luka Dončić je za Slovenijo nazadnje igral prav v nepozabnem istanbulskem finalu EuroBasketa 2017. Priložnost za vrnitev se teoretično ponuja že letos poleti, a ob predpogoju, da bo Dallas sezono v ligi NBA končal pred konferenčnim finalom. Vsaj na papirju ovir za njegov nastop na EuroBasketu 2022 ne bi smelo biti. Za Slovenijo bo to sicer že štirinajsti zaporedni nastop na prvenstvu najboljših evropskih reprezentanc. Zanimivo, prvega je odigrala prav v Nemčiji - leta 1993.