Ruska pogodba na mizi. Kaj pa slovenska?

"Vsekakor je to informacija, ki bi jo radi imeli v kratkem. Vsaj v roku enega meseca," je pred natančno dvema mesecema, ob uspešnem koncu kvalifikacij za nastop na EuroBasketu 2022, dejal direktor slovenskih reprezentanc Matej Likar. Pri tem je meril na informacijo o selektorju še vedno aktualnih evropskih prvakov. Predsednik KZS Matej Erjavec je nato v kratki izjavi za Dnevnik dejal, da bodo morali odločitev "zamakniti na čas po velikonočnih praznikih." Tudi ta "rok" je že potekel, slovenska reprezentanca pa ostaja brez prvega dirigenta. Devet dni pred žrebom skupin na EuroBasket, ko bo jasno, ali se bo Slovenija na pot branjenja podala v Kölnu ali Milanu, vodstvo KZS ostaja le pri kandidatih.

Xavi Pascual naj bi v kratkem podpisal pogodbo z Zenitom. Foto: Guliver Image

Prvi favorit za novega selektorja, ki bi člansko reprezentanco popeljal v poletne kvalifikacije za nastop na olimpijskih igrah, je zdaj Xavi Pascual. Oseminštiridesetletni Španec, ki sedi na klopi Zenita, prav danes začenja svojo četrtfinalno evroligaško misijo. Nasprotnik ruskega kluba bo Barcelona, v kateri je Pascual deloval kar 12 let. Od tega kar osem kot glavni trener, med drugim tudi v sezoni 2009/10, ko je Barca postala zmagovalec evrolige. O tem, kako zadovoljni so z delom Pascuala, ki je bil vmes tudi trener atenskega Panathinaikosa, pri Zenitu, priča informacija o novi pogodbi. Ta čaka le še na njegov podpis, zato so še posebej zanimivi tudi namigi iz Španije, kjer se zanj ogreva Valencia.

Pascual je sicer še drugo veliko trenersko ime, ki se je znašlo na radarju Košarkarske zveze Slovenije. Ta je bila namreč lani v resnih pogovorih z Dimitriosom Itoudisom. Grški strokovnjak, ki na klubski ravni že sedem let vodi CSKA, je po besedah vodilnih mož zveze že skorajda stisnil roko, a je nato pogovore prekinil koronavirus. Po Erjavčevih besedah tudi Grk, ki zaradi šolanja v Zagrebu in vloge dolgoletnega pomočnika Željka Obradovića zelo dobro pozna košarkarski prostor nekdanje Jugoslavije, ohranja priponko "kandidata".

Aleksander Sekulić je Slovenijo vodil na zadnjih štirih tekmah. Jo bo tudi v boju za Tokio? Foto: FIBA

Ob obeh evroligaških kandidatih pa pri KZS ne skrivajo, da imajo na voljo še domačo zlato rezervo. To je Aleksander Sekulić, ki je po večletni vlogi pomočnika selektorja v zadnjih dveh Fibinih kvalifikacijskih oknih prevzel taktirko in izbrano vrsto popeljal na EuroBasket. "Upravičil je zaupanje. V dveh korakih nas je pripeljal tja, kamor smo želeli. Že pred tem pa sem dejal, da ni bil zasilna, temveč premišljena rešitev," o Sekuliču pravi Erjavec, ki rešitev stalno išče v navezi z generalnim sekretarjem Radoslavom Nesterovićem.

Makedonce bo vodil Dragan Bajić



Prav ta teden pa je novega selektorja dobila reprezentanca Severne Makedonije. Aleksandra Todorova bo nasledil Dragan Bajić. V Avstriji rojeni srbski trener sicer vodi Igokeo, s katero se je znašel na pragu preboja v polfinale lige ABA.