Olimpiji se obeta evropska viza

Tudi po dveh zaporednih porazih proti Crveni zvezdi in zmagi Mornarja nad Budućnostjo imajo košarkarji Cedevite Olimpije usodo napredovanja v polfinale lige ABA še vedno v svojih rokah. Ob tem pa so vse glasnejši namigi o tem, da se Ljubljančanom obeta triletna licenca za nastopanje v EuroCupu.

Če je Jurica Golemac po sredinem porazu v Beogradu med nenavadnim električnim mrkom čestital svojim košarkarjem, je po nedeljski prepričljivi zmagi Crvene zvezde brez omahovanja čestital Srbom. Dodal je, da Cedevita Olimpija "ni bila prava". V nos so mu šli izgubljene žoge, luknjičasta obramba, izgubljen skok in slab pretok žoge. "Imeli smo nekaj trenutkov. Za te smo igrali. A to je premalo za zmago nad Crveno zvezdo," je dejal zagrebški Ljubljančan, ki se zaveda, da bo zaradi dveh zaporednih porazov zdaj do konca trepetal za preboj v polfinale.

Izjave iz tabora Mornarja o "izgubljeni sezoni in igranju z mladimi" so se seveda izkazale za zavajajoče. Še več, košarkarji iz Bara so v nedeljskem črnogorskem derbiju premagali podgoriško Budućnost in z okrepljeno samozavestjo pričakujejo tekmo zadnjega kroga z Igokeo. Vseeno pa imajo škarje in platno še vedno v rokah Ljubljančani. A za napredovanje v polfinale bodo morali po vsej verjetnosti premagati Cibono v Zagrebu in Mego v Ljubljani.

Jurica Golemac naskakuje polfinale lige ABA. Foto: Vid Ponikvar "Pritisk? Igralci živijo za takšne tekme. Celotno sezono smo garali, da bi prišli v položaj za preboj v končnico. Igramo proti kluboma, od katerih smo, realno, močnejši. A to bomo morali pokazati na parketu," pripoveduje Golemac, katerega misli so zdaj že pri torkovi tekmi proti Ciboni v zagrebški dvorani Dražena Petrovića. Ob tem se zaveda, da tudi njegovemu nekdanjemu delodajalcu gori pod nogami. Nekdanji evropski prvak se namreč bori za obstanek.

"Časa za pripravo nimamo veliko, toda kakovost imamo. Cibona igra odlično, vsako tekmo bolje. Gre za mlado moštvo, ki igra poletno košarko, v kadru pa najdemo tudi igralce z izkušnjami. Cibona igra nespecifično košarko, z veliko teka in prevzemanja, zato se bomo morali takšni igri tudi prilagoditi. Pokazati moramo svojo kakovost in značaj na pomembni tekmi," pravi trener Olimpije, ki bo še posebej pozoren na Ivana Novačevića, Darka Planinića, Krešimirja Radovčića, Matea Drežnjaka in izjemno nadarjenega Roka Prkačina.

Crvena zvezda je bila dvakrat previsoka ovira za Cedevito Olimpijo. Foto: Vid Ponikvar

Uvrstitev v polfinale jadranskega regionalnega tekmovanja, vsaj v teoriji, prinaša tudi mesto v enem od dveh najmočnejših evropskih klubskih tekmovanj. Prvo mesto naj bi namreč vodilo v evroligo, preostalim trem polfinalistom pa se obeta mesto v EuroCupu. Toda ob napovedanih spremembah v osrednjih dveh evropskih klubskih tekmovanjih se Cedeviti Olimpiji nasmiha še precej bolj stabilen evropski položaj. Ljubljančani naj bi bili namreč resni kandidati za pridobitev triletne licence v tem tekmovanju.

Če bo vodstvo tekmovanja potrdilo predlagane spremembe, bo namreč evropski pokal v prihodnje pod svojim okriljem združeval 20 klubov. Od tega naj bi bila šestnajsterica stalna oziroma s triletnimi licencami, preostala štiri mesta pa bodo zapolnili klubi s posebnimi vabili. "Seveda nas zanima pridobitev te licence," so se na govorice odzvali v ljubljanskem klubu.