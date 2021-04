Olimpija prejela še drugi beograjski udarec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Olimpije so bili prekratki v dvoboju s Crveno zvezdo.

Košarkarji Olimpije so bili prekratki v dvoboju s Crveno zvezdo. Foto: Vid Ponikvar

Košarkarji Cedevite Olimpije so drugič v tem tednu izgubili proti Crveni zvezdi. Beograjčani so bili v zaostali tekmi v Stožicah boljši z 89:72. Da je bila žalost Ljubljančanov še toliko večja, je poskrbel Mornar, ki je v črnogorskem derbiju premagal Budućnost. Mornar je eden od tekmecev v boju za polfinale. Košarkarji Olimpije imajo glede uvrstitve v polfinale še vedno vse v svojih rokah. Če bodo v zadnjih dveh krogih premagali Cibono in Mego, jim bo zagotovo pripadlo mesto v izločilnih bojih.