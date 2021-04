Vroče po porazu Olimpije, Ljubljančani besni

Košarkarji Cedevite Olimpije so imeli lepo priložnost, da bi na gostovanju v Beogradu v okviru lige ABA prišli do evroligaškega skalpa Crvene zvezde, vendar so domači v zaključku naredili preobrat. Preobrat, ki so ga videli le akterji v dvorani, saj je bil prenos zaradi izpadle elektrike prekinjen. Kot je po tekmi čivknil košarkar ljubljanskega moštva Kendrick Perry "skrivnostno". Američan je spregovoril še o sodnikih, ki v zaključku niso dosodili prekrška nad njim, zato pa so ga njemu.

Cedevita Olimpija je bila na dobri poti, da v sredo premaga Crveno zvezdo. 26 sekund pred koncem je po dveh zadetih prostih metih Kendricka Perryja vodila z 81:78. Navijači obeh moštev so z zanimanjem pričakovali zaključek tekme po televiziji, saj v dvorane zaradi razmer s koronavirusom nimajo dostopa. A je prišlo do prekinitve prenosa, razlog izpad elektrike. Na koncu je le rezultat 82:81 dal vedeti, da je zmaga vendarle ostala doma.

In kaj se je v tem času dogajalo? Branko Lazić je najprej zadel enega od dveh prostih metov, drugega je namerno zgrešil in košarkarji Crvene zvezde so dobili napadalen skok. Petnajst sekund pred zadnjim zvokom sirene je Edo Murić naredil prekršek nad Coreyjem Waldnom, ki je z zadetima prostima metoma poravnal ekipi pri 81:81.

Sami presodite, ali je bil storjen prekršek nad Perryjem in če so nato sodniki pravilno dosodili osebno napako njemu

Ker smo slišali, da v sklepnih trenutkih današnje tekme s @kkcrvenazvezda TV prenos ni deloval, objavljamo video prodora Kendricka Perryja ob poravnanem rezultatu na 81:81.



Samo lahko ocenite, kaj se je dogajalo v tem napadu... pic.twitter.com/F8HuMHPWg3 — Cedevita Olimpija Ljubljana (@KKCedOL) April 14, 2021

Ljubljančani pričakovali osebno napako, nato jo je dobil celo Perry

Olimpija je v zadnji napad krenila prek Perryja. V obrambi mu je nasproti stal Jordan Loyd. Organizator igre ljubljanskega moštva je šel mimo ameriškega rojaka in mislil, da je bil nad njim storjen prekršek, vendar se sodniška piščalka ni oglasila. Žogo je izgubil, v roke jo je dobil Loyd, Perry pa se je ob domnevnem prekršku zaletel v nekdanjega košarkarja Olimpije Marka Simonovića. Ta se je teatralno vrgel vstran. Sodniki so nasedli njegovemu manevru in Perryju dosodili osebno napako.

Foto: ABA liga

Srbski košarkar je imel nato na voljo dva prosta meta in enega zadel za zmago z 82:81.

Trener zmajev Jurica Golemac je bil po dvoboju tako besen zaradi dogodkov, ki so se v zaključku zgodili, da je na novinarski konferenci na kratko le dejal: "Čestitke fantom za dobro tekmo. Delali smo veliko neumnosti, a smo garali. Glede zaključka tekme nimam kaj dodati, gremo naprej."

"Sovražim, ko zebre diktirajo tekmo"

Zato pa se je razgovoril Perry, a ne na konferenci, temveč na družbenem omrežju Twitter, na katerem je zapisal: "Naj vam pričaram celotno sliko. Očitno so se v zadnjih 30 sekundah tekme kamere "skrivnostno" ugasnile. V zadnjem napadu ob mojem prodoru ni bilo dosojenega prekrška, zato pa so ga zatem piskali meni. Sovražim, ko zebre (sodniki, op. a.) diktirajo tekmo. Še nekateri košarkarji Crvene zvezde so priznali, da je bil storjen prekršek."

Lemme paint the picture for everyone. Apparently the last 30 secs of the game, the cameras "mysteriously" cut off. This last possession, no foul was called on my drive but a foul was called on me after the play 🧐🤔🤐...HATE when the zebras dictate the game... https://t.co/831bi6TY2B — Kendrick Perry (@kendrick3perry) April 14, 2021

Cedevita Olimpija bi s sredino zmago naredila velik korak k uvrstitvi v polfinale lige ABA. Z Beograjčani se bo pomerila še enkrat v nedeljo, do konca rednega dela pa mora nato odigrati še dve tekmi. Nasproti ji bosta stala še Mega in Cibona. Olimpija za uvrstitev v polfinale potrebuje dve zmagi, če bo največji tekmec Mornar do konca stoodstotno uspešen. A tudi Črnogorce čaka težko delo, saj gostijo vodilno Budućnost ter v zadnjem krogu gostujejo pri drugouvrščeni Igokei.