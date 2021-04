Olimpija za točko prekratka v Beogradu

Košarkarji Cedevite Olimpije so v dramatični končnici izgubili prvo od dveh zaostalih tekem s Crveno zvezdo v tem tednu. V Beogradu so klonili z 81:82, popravni izpit pa bodo imeli v nedeljo v Stožicah. Ljubljančani z izkupičkom 17-6 tri tekme pred koncem rednega dela lige ABA ostajajo v igri za končnico, Beograjčani pa so z 20-3 vključili v igro za prvo štartno pozicijo pred polfinalom.

Varovanci trenerja Jurice Golemca bodo še nekaj časa žalovali za izgubljeno priložnostjo. Zmago so imeli v svojih rokah, vendar so domačim v zadnje pol minute dovolili, da so se vrnili v igro in prišli do dveh točk. Olimpija je 26 sekund pred zaključkom po dveh prostih metih Kendricka Perryja povedla 81:78. Sledila je minuta odmora in hiter poskus domačih, ki se je končal z dvema prostima metoma. Prvega je Branko Lazić zadel, drugega zgrešil, a Crvena zvezda je prišla do novega napada in še dveh prostih metov.

Tokrat je Corey Walden oba zadel in izenačil rezultat na 81:81. Ljubljančani so krenili v napad po zmago, a Kendrick Perry je izgubil žogo ter storil osebno napako nad Markom Simonovićem. Slednji je dve sekundi pred koncem zadel prvi prosti met in odločil srečanje.

Pri Cedeviti Olimpiji so imeli štirje igralci dvomestne številke. Perry je zbral 19 točk (trojke 1:5, 3 izgubljene žoge), po štirinajst sta jih dosegla Luka Rupnik (trojke 3:4, 5 podaj) in Jaka Blažič (trojke 4:9, 5 podaj), deset pa Jarrod Jones (met 4:10).

Liga ABA, zaostala tekma 11. kroga Sreda, 14. april:

Crvena zvezda : Cedevita Olimpija 82:81 (24:24, 52:51, 69:65)

Loyd 19; Perry 19, Blažič in Rupnik 14 Zaostala tekma 12. kroga:

Zadar : Cibona 97:92 (24:21, 57:41, 70:62)