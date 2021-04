Na Poljskem olimpijci in nogometaši na prednostni listi za cepljenje

Pristojni minister Piotr Glinski je danes potrdil, da je možno športnike iz obeh omenjenih reprezentanc takoj prednostno cepiti. Ta dodaja, da je to možno tudi zato, ker so na Poljskem že cepili ljudi iz najbolj tveganih skupin.

Skupaj je na prednostnem spisku 1077 olimpijcev in olimpijskih kandidatov, njihovih trenerjev in spremljevalcev ter 60 nogometašev in drugih nogometnih delavcev.

"Zelo dobro se zavedamo, koliko napora je bilo vloženega v pripravo za olimpijskih nastop, in velika napaka bi bila, če bi športniki zdaj to zapravili," je odločitev o prednostnem cepljenju pokomentiral poljski predsednik vlade Mateusz Morawiecki in še enkrat potrdil, da so za omenjeni skupini že rezervirali potrebne odmerke cepiva.

Poljska sodi v krog držav, kjer so strogo določili vrstni red cepljenja prebivalstva, a so to strogo regulacijo v zadnjem obdobju vendarle nekoliko razrahljali. Trenutno se za cepljenje lahko prijavijo vsi prebivalci, ki so bili rojeni leta 1964 ali prej, oblasti pa načrtujejo, da bi vsak dan dodali po eno leto mlajše državljane.