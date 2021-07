Predstavljamo vam tri nove olimpijske discipline

Oglasno sporočilo

Športna loterija je pred prihajajočimi olimpijskimi igrami v Tokiu združila moči z Olimpijskim komitejem Slovenije in z družbeno odgovornim motivom v ozadju predstavila kar tri nove olimpijske discipline.

Slovenski olimpijci so se pred odhodom na poletne olimpijske igre v Tokiu, ki se začnejo 23. julija, morali dokazati še v šaljivih disciplinah:

hitrostno praskanje olimpijske srečke,

metanje olimpijske srečke v daljino in

sestavljanje piramide iz olimpijske srečke.

Preverite, kako so se izkazali naši olimpijci na družbenih omrežjih Olimpijskega komiteja Slovenije, z nakupom olimpijske srečke pa podprite mlade olimpijce!

Olimpijska srečka je skupni projekt Olimpijskega komiteja Slovenije in Športne loterije - nostalgija nas popelje vse od Sydneyja v Avstraliji do poletnih olimpijskih iger v Pekingu na Kitajskem, kamor je Športna loterija odpeljala kar 20 navijačev, ki so bili priča petim slovenskim kolajnam.

Na novi olimpijski srečki nam Foksi, uradna maskota Olimpijskega komiteja Slovenije, predstavi športne panoge, v katerih bodo nastopali slovenski športniki v Tokiu, posebej izrazit pa je tokrat družbeno odgovoren pridih srečke. Z nakupom olimpijske srečke namreč prispevate za športne štipendije bodočih olimpijcev. Olimpijska srečka je del družbeno odgovornega projekta Športne loterije pod okriljem slogana Stavi na dobro, ki podpira dobre in uspešne športne zgodbe ter trajnostne in inovativne načine za razvoj slovenskega športa.

Olimpijska srečka je na voljo na vseh prodajnih mestih Športne loterije in na spletni strani www.e-stave.com/srecke

Naročnik oglasnega sporočila je Športna loterija.