Šarić razkril Dončićev notranji konflikt

Če košarkar izjavi, da želi nastopiti v olimpijskih kvalifikacijah, si s tem zaželi tudi predčasnega konca sezone v ligi NBA. "To je noro," pravi Hrvat Dario Šarić. V podobnem položaju pa sta se pred morebitno vrnitvijo v slovensko reprezentanco in lovom na prvi olimpijski nastop znašla tudi Luka Dončić in Vlatko Čančar.

Hrvaški član Phoenixa Dario Šarić se je v pogovoru za športni dnevnik Sportske novosti poleg rednih tem iz lige NBA dotaknil tudi reprezentančnega vprašanja. Pri tem je osvetlil paradoks, s katerim se soočajo številni košarkarji, katerih državne reprezentance si bodo nastop na olimpijskih igrah poskušale zagotoviti v dodatnih poletnih v kvalifikacijah. Termin štirih kvalifikacijskih turnirjev se namreč prekriva z zaključkom končnice lige NBA.

"Liga NBA vodi svojo, FIBA pa svojo politiko. Posledično prihaja do tako bizarnih situacij," je za omenjeni časnik dejal Šarić in dodal: "Prišli smo do položaja, v katerem ne morem jasno in glasno reči, da želim zaigrati za reprezentanco, saj to pomeni, da bi navijal proti svojemu klubu."

Foto: Guliver Image

Štirje kvalifikacijski turnirji (Kaunas, Split, Beograd, Victoria), na katerih bodo reprezentance lovile zadnja štiri mesta za Tokio, bodo potekali med 29. junijem in 4. julijem. Nekoliko skrajšan redni del lige NBA se konča 16. maja. Sledijo dodatne kvalifikacijske tekme za preboj v končnico. Ta se bo nato začela 22. maja. Konferenčni polfinale se bo začel 7. maja, konferenčni finale pa 22. junija, medtem ko bo prva tekma velikega finala 8. julija. Z drugimi besedami, košarkarji, ki bi vsaj teoretično lahko bili na voljo selektorjem, "morajo" sezono lige NBA zaključiti pred konferenčnim finalom.

Da je hrvaški položaj še bolj nelagoden, skrbi dejstvo, da bo eno od štirih kvalifikacijskih skupin gostil Split. Kluba najboljših dveh hrvaških košarkarjev (Utah Jazz – Bojan Bogdanović, Phoenix Suns – Dario Šarić) pa trenutno zasedata prvi mesti lestvice zahodne konference. "Kar se tiče Bojana in mene, se zdi skoraj zanesljivo, da eden od naju ne bo mogel igrati v kvalifikacijah," pravi Šarić, ki medtem opozarja tudi na to, da utegnejo poleti veljati kakšna pravila o izolacijah ob potovanjih.

Slovenci so si letos že izborili nastop na EuroBasketu 2022. Olimpijska vozovnica pa bo precej večji zalogaj. Foto: Vid Ponikvar

V podobnem položaju tudi Dončić in Čančar

A če je Šarić že okusil sladkosti nastopa na olimpijskih igrah, pa so bili slovenski košarkarji te časti do sedaj deležni le kot posamezniki v dresu nekdanje Jugoslavije. Kot zadnji bodoči stanovalec Fibine Hiše slavnih Jure Zdovc. Udeleženec OI 1988 je imel nato štiri leta pozneje v rokah celo zgodovinski nastop Slovenije v Barceloni, a je v odločilni kvalifikacijski tekmi proti Skupnosti neodvisnih držav zgrešil odločilni met z razdalje.

Skoraj 29 let pozneje Slovenija še vedno čaka na zgodovinski preboj na olimpijske igre. Poleti bo imela novo priložnost, in sicer na kvalifikacijskem turnirju v Kaunasu. Tam se bo sprva pomerila z Angolo in Poljsko, ob napredovanju pa bi jo čakala še polfinale in finale. To fazo tekmovanja bodo naskakovale tudi reprezentance Južne Koreje, Venezuele in Litve.

Kandidat za selektorski stolček slovenske košarkarske reprezentance Xavi Pascual Foto: Guliver Image

Za razliko od nedavnih kvalifikacij za EuroBasket 2022 bodo lahko za slovensko reprezentanco nastopili evroligaški igralci (Klemen Prepelić, Zoran Dragić in Žan Mark Šiško), precej dlje pa bosta v zraku lebdeli vprašanji dosegljivosti Luka Dončića in Vlatka Čančarja. V njunem primeru bo vse odvisno od (ne)uspešnosti Dallasa in Denverja.

Že krepko pred tem, morda že v prihodnjem mesecu, pa naj bi bilo jasno, kdo bo v litovskih olimpijskih kvalifikacijah vihtel slovensko taktirko. Kot je pred dnevi za Dnevnik potrdil predsednik KZS Matej Erjavec, so kandidati za selektorja dosedanji vršilec dolžnosti Aleksander Sekulić, lanskoletni favorit Dimitrios Itoudis in Xavi Pascual. Zdi se, da je zdaj v veliki prednosti prav Španec.