Ob Dončiću priložnost za Alena Omića

Enajst dni po imenovanju za polnokrvnega selektorja slovenske moške članske reprezentance je Aleksander Sekulić obelodanil seznam kandidatov za nastop v olimpijskih kvalifikacija. Čeprav seznam poten potencialnih potnikov v Kaunas zaradi kar 24 imen selektorju dovoljuje širok manevrski prostor, ki ga bo delno omejeval tudi koledar klubskih tekmovanj, pa je iz njega že mogoče slutiti, za kakšno rešitev se je odločil po dvojnem ameriškem šoku. Zaradi poškodb namreč v boj za Tokio ne bo mogel povabiti zlatega Anthonyja Randolpha in pa Jordana Morgana, ki se je izkazal v delu kvalifikacij za EuroBakset 2022. Kot kaže, je z vodstvom KZS tudi ocenil, da ni časa in možnosti za novo naturalizacijo, zato je na seznam uvrstil starega znanca Alena Omića. Ta je za Slovenijo nazadnje igral leta 2016, nato pa javno namignil, da ni pripravljen biti le adut za kvalifikacije, temveč tudi reprezentant za velika tekmovanja.

Še zadnjič z Vidmarjem

Omić, ki je v tej sezoni nosil dres francoskega prvoligaša JL Bourg Basket, je na Sekulićevem seznamu edini s statusom naturaliziranega igralca. Poleg njega je selektor na obsežno listo uvrstil vse najboljše slovenske košarkarje. Izjema je le častni kapetan Goran Dragić, ki je večkrat dejal, da je zanj reprezentančna kariera že končana. Sta pa na seznamu zato njegov brat Zoran Dragić, ki zaradi zdravstvenih težav ni bil del zlatega EuroBasketa 2017, in pa poznejši kapetan Gašper Vidmar. Ljubljani center, ki ima obilo zdravstvenih težav, nam je ob koncu preteklega meseca ob cepljenju slovenskih olimpijcev zatrdil, da bo, če mu bo zdravje dopuščalo, znova oblekel slovenski dres, a v isti sapi dodal, da bo to njegovo zadnje reprezentančno dejanje. Po sanjskem scenariju bi Vidmar s soigralci Slovenijo prvič v zgodovini popeljal na olimpijske igre. Tokio jih bo gostil med 23. 7. in 8. 8.

Ne seznamu je tudi Luka Dončić, a je njegova udeležba odvisna od (ne)uspešnosti Dallasa v končnici lige NBA. Foto: Guliver Image

Širši seznam kandidatov za nastop na olimpijskih kvalifikacijah

Jaka Blažič (Cedevita Olimpija), Vlatko Čančar (Denver Nuggets), Žiga Dimec (Cedevita Olimpija), Luka Dončić (Dallas Mavericks), Zoran Dragić (Saski Baskonia), Gregor Glas (Dynamic), Alen Hodžić (Cedevita Olimpija), Gregor Hrovat (Cholet), Jan Kosi (Krka), Martin Krampelj (Ilirija), Luka Lapornik (Krka), Miha Lapornik (Den Bosch Heroes), Jurij Macura (FMP), Blaž Mahkovic (Helios Suns), Blaž Mesiček (Split), Edo Murić (Cedevita Olimpija), Aleksej Nikolić (Gravelines), Alen Omić (Jl Bourg Basket), Klemen Prepelič (Valencia), Matic Rebec (Orasi Ravenna), Luka Rupnik (Cedevita Olimpija), Žan Mark Šiško (Bayern), Miha Škedelj (Krka) in Gašper Vidmar (Umana Reyer Venezia)

Vabila ob koncu meseca

Iz Košarkarske zveze Slovenije sporočajo, da je zbor reprezentantov predviden sedmega junija, dokončen načrt priprav in razpored pripravljalnih tekem (znano je, da se bodo evropski prvaki dvakrat pomerili s Hrvaško) bo štab reprezentance uskladil v prihodnjem tednu. Seznam reprezentantov, ki bodo kandidirali za nastop na kvalifikacijskem turnirju v Kaunasu in bodo vabljeni na priprave, bo selektor Sekulić razkril v zadnjem tednu meseca maja. Do odhoda v Litvo, kjer bo na voljo ena olimpijska vozovnica, pa naj bi izbrana vrsta opravila 16 dni priprav.

Aleksander Sekulić še dolgo ne bo vedel, na koga bo lahko računal. Foto: Vid Ponikvar

Negotov status Dončiča in Čančarja

Moč slovenske reprezentance, ki bo tretjič nastopila na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju, bo seveda v dobršni meri odvisna tudi od dostopnosti Vlatka Čančarja in Luke Dončića. Oba sta se s svojima kluboma uvrstila v končnico lige NBA, ki se bo začela 22. maja. Čančarjev Denver se bo v prvem krogu udaril s Portlandom, Dončićev Dallas pa z Los Angeles Clippers. V teoriji bi se lahko zlata reprezentanta izbrani vrsti pridružila, če se njuna kluba ne bi uvrstila v finale zahodne konference.