Dončićev deja vu, Dragićeva serija s superzvezdnikom

Zadnji dan rednega dela košarkarske lige NBA je postregel s pestrim dogajanjem, ki je praktično v celoti razporedil ekipe po parih za končnico. Miami Heat Gorana Dragića – zadnjo tekmo je kot vsi nosilci izpustil - bo v izločilne boje vstopil s šestega mesta, v prvem krogu pa se bo Vroičica pomerila z Milwaukee Bucks na čelu z Grkom Giannisom Antetokounmpom, ki so ga izločili lani v drugem krogu. Luka Dončić je na gostovanju pri Minnesoti doživel visok poraz (121:136), a kljub vsemu z Dallasom zadržal peto mesto. V prvem krogu končnice ga tako kot lani čaka Los Angeles Clippers. Vlatko Čančar je prav tako klonil, a je njegov Denver vseeno osvojil tretje mesto na zahodu. V prvem krogu končnice bo tekmec prav Portland, s katerim je ponoči izgubil s 116:132. Aktualni prvaki LA Lakers bodo pot do morebitnega novega naslova iskali prek dodatnih kvalifikacij.

Pari končnice (začne se 22. maja) Vzhod Philadelphia (1) – kvalifikant Brooklyn Nets (2) - kvalifikant Milwaukee Bucks (3) – Miami Heat Goran Dragić (6) New York Knicks (4) – Atlanta Hawks (5) Zahod Utah Jazz (1) – kvalifikant Phoenix Suns (2) – kvalifikant Denver Nuggets Vlatko Čančar (3) – Portland Trailblazers (6) LA Clippers (4) – Dallas Mavericks Luka Dončić (5)

Dodatne kvalifikacije (med 17. in 21. majem) Vzhod Boston Celtics (7) - Washington Wizards (8) Indiana Pacers (9) - Charlotte Hornets (10) Zahod LA Lakers (7) - Golden State Warriors (8) Memphis Grizzlies (8) - San Antonio Spurs (10) *- Zmagovalec dvoboja med 7. in 8. ekipo si bo prislužil prvo vstopnico za končnico. Poraženec tega dvoboja bo imel še eno priložnost za vstop v končnico, a bo moral premagati zmagovalca dvoboja med deveto in deseto ekipo.

V finalni tekmi rednega dela sezone so bili Dallas Mavericks neprepričljivi proti Minnesoti Timberwolves. Čeprav je trener Rick Carlisle v boj poslal najboljšo zasedbo, je tekmec iz minute v minuto povečeval naskok. Ob koncu prve četrtine je bilo že 38:19.

Prvi zvezdnik Dallasa Luka Dončić je bil nerazpoložen tako v prvi kakor tudi v drugi četrtini. Polčas je končal pri vsega štirih točkah. Statistiko si je izboljšal v tretji četrtini, v kateri je dosegel 14 od skupno 18 točk, takrat pa je imel ob svojem imenu zapisanih še šest skokov in prav toliko asistenc. Minnesota je pred vstopom v zadnjih 12 minut še vedno vodila z visoko prednostjo 18 točk (113:95), kar je pomenilo, da v zaključnem delu igre slovenskega košarkarja ne bomo več videli aktivnega na parketu.

Carlisle lahko le upa, da bodo njegovi izbranci v končnici pokazali drugačen obraz v obrambi, saj bodo sicer kmalu zaključili s sezono. Redni del so navkljub porazu končali na petem mestu, čeprav so Portland Trail Blazers suvereno opravili z Denver Nuggets Vlatka Čančarja. Prvaki LA Lakers so bili tisti, ki so jim z zmago zagotovili peto mesto. Nastal je namreč krog treh ekip z 42 zmagami in 30 porazi, najboljši izkupiček pa so imeli Mavericks. LeBron James in druščina bodo morali tako v dodatne kvalifikacije, v katerih se bodo štiri ekipe v vsaki konferenci potegovale za dve prosti mesti v končnici.

In ob pogledu na končno razvrstitev lahko rečemo, da bo Dončić doživel deja vu. V prvem krogu izločilnih bojev se bo namreč tako kot lani pomeril z LA Clippers, ki so Dallas odpravili z rezultatom 4:2. V tej sezoni sta se ekipi trikrat pomerili, dvakrat so zmago slavili Dončićevi.

Dragić proti grškemu superzvezdniku

Že pred tekmo Miami Heat pa je postalo jasno, da bo Goran Dragić s soigralci v izločilne boje vstopil s šestega mesta, saj so New York Knicks premagali Boston Celtics. Le malo časa je bilo potrebno počakati še na tekmeca v prvem krogu. To bodo Milwaukee Bucks na čelu z grškim košarkarjem Giannisom Antetokounmpom, ki je ekipo popeljal do tretjega mesta. Vročica se je s slednjim pomerila tudi lani, a v drugem krogu, v katerem so povsem povozili Milwaukee in njihovega superzvezdnika. S kar 4:1 so napredovali v konferenčni finale, zaustavili pa so jih šele na zadnji stopnički aktualni prvaki LA Lakers.

Bodo Goran Dragić in soigralci uspeli zaustaviti Milwaukee z Antetokounmpom na čelu? Foto: Guliverimage

Ker so bili vsi odgovori znani, je bilo razumljivo, da je glavni trener Miamija Eric Spoelstra odpočil glavne adute za izločilne boje. Tako tudi Dragić ni stopil na parket, kljub vsemu pa je Miami s 120:107 premagal Detroit Pistons.

Čančar za konec izgubil proti moštvu s katerim se bo pomeril v končnici

Tretji slovenski predstavnik Čančar je na zadnji tekmi dobil 17 minut priložnosti za igro, v tem času dosegel štiri točke. A je bolel poraz proti Portland Trail Blazers, ki so bili boljši s 132:116. Prav slednji bodo tudi tekmec Denver Nuggets v prvem krogu končnice. Vlatko Čančar se bo v končnico podal s tretjega mesta, nasproti pa mu bo stala zasedba Portland Trail Blazers Foto: Guliver Image

Golden State Warriors so na krilih Stepha Curryja, ki je dosegel 46 točk - za tri točke je metal 9/22 -, premagali Memphis Grizzlies in končali redni del na osmem mestu. Če se bodo želeli uvrstiti v končnico, bodo morali v dodatnih kvalifikacijah premagati sedmo ekipo v zahodni konferenci, kar pomeni LA Lakers. Ob morebitnem porazu bodo imeli še eno priložnost na tekmi proti zmagovalcu dvoboja med Memphisom in San Antonio Spurs.

Liga NBA, 16. maj 2021 New York Knicks : Boston Celtics 96:92

Barrett 22, Randle 20, Burks 17; Parker 18, Waters 17 Toronto Raptors : Indiana Pacers 113:125

Flyn 27, Johnson 24,. Bembry 23; Brissett 31, 10 sk., Sabonis 25, 16 sk., McDermott 20 Washington Wizards : Charlotte Hornets 115:110

Beal 25, Westbrook 23, 15 sk., 10 as., Lopez 18; Rozier 22, Ball 19, Bridges 17 San Antonio Spurs : Phoenix Suns 121:123

DeRozan 23, Poeltl 17, 10 sk., Gay 12; Moore 22, Carter 19, 10 sk., Payne 19 Golden State Warriors : Memphis Grizzlies 113:101

Curry 46 (met za 3 9/22), 9 as., 7 sk. in izg. žog, Wiggins 21, 10 sk., Green 14, 9 as., 9 sk.; Valančiunas 29, 16 sk., Brooks 18, 6 as. Atlanta Hawks : Houston Rockets 124:95

Okongwu 21, 15 sk., Mays 16, Young 10, 9 as.; Augustin in Brooks 18 Brooklyn Nets : Cleveland Cavaliers 123:109

Durant 23, 13 as., 8 sk., Irving 17; Wade in Okoro 18 Philadelphia 7ers : Orlando Magic 128:117

Maxey 30, 7 sk., 6 as., Reed 17, 12 sk., Joe 17; Anthony 37, 8 sk. Detroit Pistons : Miami Heat 107:120

Bey 22, Jackson 17; Achiuwa 23, 10 sk., Strus 20, Dragić ni igral Chicago Bulls : Milwaukee Bucks 118:112

Young 20, White 19; Nwora 34, 14 sk., Teague 23, 7 as., Minnesota Timberwolves : Dallas Mavericks 136:121

Edwards 30, Russell 23, 10 as., Towns 23, 9 sk., 5 as.; Luka Dončić 18 (met za 3 2/7, za 2 4/6, prosti meti 4/5), 6 sk., 6 as., 2 ukr. žogi, 4 izg. žogi v 21 min., POrzingis 18 New Orleans Pelicans : Los Angeles Lakers 98:110

Hernangomez 19, 13 sk.; James 26, 6 as., Davis 14 Oklahoma City Thunder : Los Angeles Clippers 117:112

Pokusevski 29, Hall 25, Brown 24, 18 sk., 7 bl.; Mann 19, Scrubb in Ferrell 14 Portland Trailblazers : Denver Nuggets 132:116

McCollum 24, Lillard 22, 10 as., Nurkić 20, 13 sk.; Howard 23, Jokić 21, Čančar 4 (met za 3 0/2, za 2 2/3), 2 sk., v 17 min. Sacramento Kings : Utah Jazz 99:121

Davis 20, Jones 19; Clarkson 33, Bogdanović 18, Gobert 13, 16 sk.

