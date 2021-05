"Luka, Slovenija te potrebuje! Če pa želiš prstan …"

"Če želiš postati prvak, moraš premagati vsakega nasprotnika," je na vprašanje o tem, s katerim moštvom bi se želel pomeriti v prvem krogu končnice, po zmagi nad NO Pelicans, h kateri je v noči na četrtek v 31 minutah igre prispeval 33 točk, osem skokov in prav toliko asistenc, odvrnil Luka Dončić. In medtem ko je na vzhodu že jasnih šest ekip, ki se bodo neposredno uvrstile v končnico (med njimi je tudi Miami z Goranom Dragićem), pa v zahodni konferenci Dallas tudi po novi zmagi še nima povsem zagotovljenega mesta med šesterico.

Na zadnjih dveh tekmah (tekmeca bosta v soboto in nedeljo Toronto in Minnesota) Teksašani potrebujejo vsaj eno zmago, da bi se zanesljivo izognili dodatnim tekmam (play-in) za končnico. Povsem dosegljivo pa je tudi še peto mesto, za katero se Dallas bojuje s Portlandom. Od razpleta te bitke bo odvisen tekmec v prvem krogu končnice – Denver Nuggets ali Los Angeles Clippers.

Foto: Guliver Image Kdaj v Evropo?

Morebitni obračun Dallas-Denver bi postregel tudi s slovenskim obračunom in bi bil zanimiv zelo z vidika reprezentance, saj bi se v tem primeru sezona končala za enega od dveh reprezentantov – Dončića ali Vlatka Čančarja. Zato bi bil poraženec tega dvoboja lahko na voljo slovenski izbrani vrsti v pripravah na nastop na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Kaunasu.

Tudi nastopanje v drugem krogu končnice še ne izključuje povsem možnosti poletne selitve v reprezentanco. Za oba zlata reprezentanta namreč velja, da bi lahko Sloveniji na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Litvi (29. 6.– 4. 7.), vsaj v teoriji, na pomoč priskočila, če se Denver ali Dallas ne bi uvrstila v finale zahodne konference lige NBA.

Blažič in Rupnik: Luka želi igrati s Slovenijo!

O možnosti, da bi že prihodnji mesec eden najboljših svetovnih košarkarjev znova zaigral za slovensko izbrano vrsto, smo se pogovarjali tudi z njegovima prijateljema in pogosto partnerjema na poletnih treningih. Tako Jaka Blažič kot Luka Rupnik trdita, da Dončića v pogovorih vprašanje reprezentance pogosto načenja kar sam.

Jaka Blažič in Luka Rupnik Foto: Vid Ponikvar

"Skoraj vedno, ko govorim z njim, kar pa ni redko, beseda nanese na reprezentanco. Vem, da si zelo želi zaigrati za Slovenijo. Jasno, ko bo možnost. Tudi jaz bi ga rad videl v reprezentanci že letos. A ker sva prijatelja, seveda ne morem navijati proti Dallasu. Če se bo odločno podal po šampionski prstan, pa naj se. Vsi bomo navijali zanj," pravi Rupnik.

Podobno razmišlja tudi Blažič. "Čutim, koliko mu pomeni slovenska reprezentanca. Če izpade v prvih dveh krogih končnice, bo zanesljivo prišel," je dejal kapetan Cedevite Olimpije in dodal: "Ves košarkarski svet se vrni okrog Dončića. Tako mora biti tudi v reprezentanci. On mora biti naš vodja. Prostora za lastno dokazovanje ni. Imeli bomo jasen cilj. To so olimpijske igre. Luka nas lahko vodi do tega cilja."