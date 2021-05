Razigrani Dončić se je poigral s pelikani

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je hitro pozabil na poraz proti Memphisu. V noči na četrtek je namreč k pomembni zmagi Dallasa nad New Orleans Pelicans (125:107) prispeval kar 33 točk, 8 skokov in 8 asistenc.

"Sin Ljubljane, kapetan Miamija," so v kar v Slovenščini na spletnih omrežjih zapisali pri Miamiju ter se tako ob zagotovljeni uvrstitvi v končnico poklonili Goranu Dragiću, ki je presegel mejo 12.000 točk v ligi NBA. Ob odzvanjanju floridskega "čivka" pa je na drugem koncu Združenih držav Amerike, natančneje v Dallasu, nase vnovič opozoril še en sin Ljubljane. Luka Dončić je z novo vrhunsko predstavo Dallas Mavericks popeljal do 41. zmage v sezoni, tokrat proti New Orleans Pelicans.

Teksačani so tako vsega dve tekmi pred koncem rednega dela sezone na petem mestu lestvice zahodne konference znova dohiteli Portland in povečali prednost pred LA Lakers. Mesto v končnici in tekmeca v prvem krogu pa bodo potrdili ob koncu tedna, ko se bodo v soboto in nedeljo udarili s Torontom in Minnesoto.

Dončić je v tekmo vstopil kot dolžnik s predhodne tekme proti Memphisu, a obenem z lepim spominom na zadnji obračun z NO Pelicans. Istemu tekmecu je namreč 12. februarja ob zmagi Dallasa (143:130) natresel zanj rekordnih 46 točk. Tokrat se sicer ni podal v lov na rekordne dosežke, predvsem pa je potek tekme trenerju Ricku Carlisleju dovoljeval, da je 22-letnega Ljubljančana na klop posedel že dobrih pet minut pred zadnjim zvokom sirene.

Foto: Guliver Image Za Dončića pa je bil ključen zvok sirene ob koncu prve četrtine. Zaključil jo je namreč z metom za tri točke in bil ob tem prepričan, da je bil zaustavljen o osebno napako. Zavedajoč se nevarnosti tehnične napake, ki bi ga za eno tekmo oddaljila od ekipe, je jezo preusmeril v igro ter po le štirih točkah v prvi četrtini postregel z vrhunskim nadaljevanjem. Ko je po 31 minutah igre sedel na klop, je imel v statistiki vpisanih kar 33 točk, ob tem pa še po osem skokov in asistenc. Zelo aktiven je bil predvsem pri metih za tri točke, saj je izza črte sprožil kar 15 žog in jih poslal skozi obroč. Za dve točki je tokrat meta 5:9, s črte prostih metov pa 2:2.

Dallas, za katerega je prvič v tem mesecu zaigral Latvijec Kristaps Porzingis (19 točk, 5 skokov), je tekmo v precejšnji meri odločil v 7-minutnem odseku, ki se je začel ob koncu prve in končal na sredi druge četrtine. V tem obdobju je gostiteljem uspel delni rezultat 28:5 za 58:35, po katerem so vodili z 58:35. Dončić je v tem obdobju dosegel kar 16 točk. Na osrednji odmor je s soigralci odkorakal z lagodnim vodstvom (77:58), ki ga je v nadaljevanju tekma brez velikih naprezanj lahko nadzoroval.

Foto: Guliver Image

Gostje iz New Orleansa so sicer nastopili v močno okrnjeni zasedbi, saj zaradi različnih zdravstvenih težav trener Stan Van Gundy ni mogel računati na Ziona Williamsona, Josha Harta, Brandona Ingrama in Stevena Adamsa. Med tekmo se je poškodoval še Naji Marshall. Posledično po velikem zaostanku niso imeli igralske širine in kakovosti, da bi poskrbeli za igralski zasuk. Zadnjo četrtino so resda odprli z delnim rezultatom 11:0, a prave nevarnosti za preobrat ni bilo. Dončić namreč tokrat še zdaleč ni bil edini razpoloženi košarkar Dallasa. O tem priča tudi 27 točk, ki jih je dosegel Tim Hardaway.

Liga NBA, 11. maj Dallas Mavericks : New Orleans Pelicans 125:107

Dončić 33 (8 skokov, 8 asistenc v 31 min), Hardaway 27; Bladsoe in Hayes 15 New Orleans PelicansDončić 33 (8 skokov, 8 asistenc v 31 min), Hardaway 27; Bladsoe in Hayes 15 Cleveland Cavaliers : Boston Celtics 102:94

Love 30, Sexton 28; Tatum 29, Fournier 15 Brooklyn Nets : San Antonio Spurs 128:116

Samet 21, Harden 18; DeRozan 21, Mills 15 Atlanta Hawks : Washington Wizzars 120:116

Young 33, Collins 18; Westbrook 34, Neto 14 Los Angeles Lakers : Houston Rockets Utah Jazz : Portland Blazers

Lestvica: