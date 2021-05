Dončićev pogled proti Portlandu

Klubi slovenskih košarkarjev bodo v noči na torek počivali, vseeno pa bodo pogledi pri Dallas Mavericks usmerjeni proti tekmi med Portland Trail Blazers in Houston Rockets. Prvi so namreč tekmeci v boju za šesto mesto, ki še zagotavlja neposredno uvrstitev v končnico. A je pričakovati njihovo zmago, saj je Houston najslabše moštvo v ligi.

Tako Miami Heat kot tudi Dallas Mavericks bosta do konca rednega dela lige NBA na trnih. V igri je namreč neposredna uvrstitev v končnico, v katero se bo uvrstilo šest najboljših ekip iz vsake konference. Moštva, razvrščena od sedmega do desetega mesta, bodo morala namreč odigrati dodatne kvalifikacije za dve prosti mesti.

Ekipi Miami Gorana Dragića in Dallas Luke Dončića sta trenutno na varna. Dallas je celo na petem mestu zahodne konference in ima zmago več od šestega Portlanda ter dve od aktualnih prvakov LA Lakers. In ponoči bo aktiven Portland, ki bo proti Houstonu najverjetneje vknjižil novo zmago.

V zaključku rednega dela morata Miami in Dallas odigrati še štiri tekme. "Fantje se zavedajo, kakšno je stanje na lestvici, zato mi o tem ni treba govoriti. Glede na potek sezone me nič ne skrbi. Zato ni vprašanj, kje smo, koliko je ura in kje bi radi bili v naslednjih desetih minutah," je o boju za končnico dejal prvi mož stroke pri Dallasu Rick Carlise.

Pri Dragićevih bodo bolj mirni v noči s ponedeljka na torek, saj njihov prvi zasledovalec Boston, ki zaseda sedmo mesto in ima dve zmagi manj, nima na sporedu tekme. In prav Miami in Boston se bosta nato v noči na sredo še enkrat pomerila, potem ko je bil na nedeljski tekmi uspešnejši klub slovenskega košarkarja. Ima pa moštvo s Floride zelo zahteven razpored do konca rednega dela, saj bodo košarkarji po Bostonu igrali še z ekipami Philadelphia 76ers, Milwaukee Bucks in Detroit Pistons − najlažje delo bo sledilo povsem ob koncu.

Denver Vlatka Čančarja je na varnem četrtem mestu.

Liga NBA, 10. maj Atlanta Hawks – Washington Wizards Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers Memphis Grizzlies – New Orleans Pelicans San Antonio Spurs – Milwaukee Bucks Golden State Warriors – Utah Jazz Portland Trail Blazers – Houston Rockets.

Lestvica: