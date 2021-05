Dončić predčasno pod prho

Čeprav je bil Luka Dončić (15 točk, 5 skokov, 5 asistenc) zaradi grobosti izključen že na začetku tretje četrtine, je Dallas brez težav ugnal Cleveland in tako okrepil svoj položaj v boju za peto mesto na lestvici zahodne konference. Goran Dragić se je zmage proti Bostonu razveselil že v matinejskem terminu, ob tem je prispeval 9 točk in sedem asistenc.

Gogi do zmage v Bostonu

Miami Heat so dobili pomemben obračun v boju za mesta v vzhodni konferenci, ki vodijo neposredno v "play-off". Po zmagi nad Bostonom so zadržali šesto mesto, do konca rednega dela pa bodo imeli še kar nekaj težkih izzivov. Celtics so sedmi, imajo dve zmagi manj od Miamija.

Tokrat je Miami proti Bostonu ob polčasu vodil z debelimi 26 točkami prednosti (79:53), a so se Kelti v drugem vrnili v igro in ob koncu tekme Floridčanom povsem približali. Ti so vseeno ostali dovolj zbrani, da so prišli do 37. zmage v sezoni.

V moštvo Miamija sta se vrnila Jimmy Butler in Tyler Herro. Butler je bil s 26 točkami prvi strelec gostov, Duncan Robinson jih je dodal 22, Bam Adebayo 20 in Trevor Ariza 19. Slovenski član podprvakov Goran Dragić je v slabih 29 minutah igre prispeval devet točk in sedem asistenc. Najboljši strelec tekme je bil Francoz Evan Fournier pri Bostonu, dosegel je 30 točk (zadel je sedem trojk), le eno manj je vknjižil Jayson Tatum.

Liga NBA, 9. maj: Boston Celtics : Miami Heat 124:130

Fournier 30, Tatum 29, Walker 18; Butler 26, 11 as., Robinson 22, Adebayo 20, … Dragić 9, (7 as., 3. sk, v 28:59 min.) Cleveland Cavaliers : Dallas Mavericks 97:124

Sexton 24, Kabengele 14; Hardaway 25, Richardson 20, Dončić 15 (5 skokov, 5 asistenc, v 21:37 min)



