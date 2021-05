Potem ko sta se poškodovala tako Anthony Randolph kot tudi Jorgan Morgan, je selektor slovenske reprezentance Aleksander Sekulić na seznam kandidatov za nastop na poletnih olimpijskih kvalifikacijah v Kaunasu kot edinega s statusom naturaliziranega igralca uvrstil Alena Omića. Kar 216 centimetrov visoki center je sicer za člansko reprezentanco zbral 19 nastopov. Bil je tudi del ekipe na EureoBasketu 2015 in nato v delu kvalifikacij za EuroBasket 2017. Tam je nato priložnost dobil Randolph. "Seveda me boli, da nisem del te zgodbe, pravzaprav pravljice. Za slovensko reprezentanco sem igral sedem let. Vedno sem bil na voljo, zato mi ni vseeno, da nisem član te ekipe. Vem, da bi lahko s fanti vzel to kolajno in jo obesil v svojo vitrino," je takrat izjavil Omić. Danes pa … "Vedno sem se pripravljen pogovarjati," je dejal ob našem klicu v Francijo. Letos namreč igra za Bourg-En-Bresse. S tem je na svoj košarkarski zemljevid postavil novo državo, saj si je pred tem športni kruh služil v Španiji (Joventut, Unicaja, Gran Canaria), Italiji (Milano), Izraelu (Hepoel), Črni gori (Budućnost), Srbiji (Crvena zvezda) in seveda Sloveniji (Črnomelj, Zlatorog, Olimpija).

Za Slovenijo je nazadnje igral leta 2016. Foto: Guliver Image

Ta teden se je vaše ime znašlo na širšem reprezentančnem seznamu. Lahko potrdite, da se vračate v izbrano vrsto? Vas je vodstvo že poklicalo in prosilo za pomoč?

Nihče me ne bo prosil, naj igram za Slovenijo. Ni potrebe. Lepo je, da me je selektor Aleksander Sekulić poklical. Opravila sva korekten pogovor. Povedal sem mu, da sem vedno pripravljen na pogovor. Kaj se bo zgodilo, pa bomo še videli.

Če vas prav razumemo, udeležba v olimpijskih kvalifikacijah še ni dokončna?

Ne vem. V končni fazi je tisti, ki odloča, selektor.

Toda če se bo odločil za vas, dvomov ne bo?

Ponavljam, pripravljen sem bil na pogovor. Ne le s selektorjem, temveč tudi z direktorjem reprezentance Matejem Likarjem. Zdaj pa … Bomo videli. Moja klubska sezona je dolga. Trajala naj bi do 15. junija. Upam, da bom ostal zdrav. Če bom, je mogoče vse.

In kakšno je trenutno zdravstveno stanje?

Letos sem imel veliko težav s kolenom. Še zdaleč ni šlo za nedolžno poškodbo. Dva meseca in pol sem bil odsoten s košarkarskih igrišč. Še danes ne neki način okrevam. V dvorani in fitnesu delam še več, kot sem v preteklosti. Pomaga mi tudi fizioterapevt. Bolečin, na srečo, ni več. Nikakor pa se ne smem sprostiti, misleč, da je vse v najlepšem redu. Ne, še bolj moram delati in skrbeti za svoje telo.

Luka Dončić je bil njegov tekmec. Bo tudi soigralec? Foto: Guliver Image

Kakšen izziv bi bila igra z Luko Dončićem?

Velik. Toda zavedati se je treba, da se Dallas bori za vrh lige NBA. Slovenija mora biti pripravljena na to, da Dončića letos ne bo v reprezentanci. Luka je izvrsten igralec. Verjamem, da bo v končnici storil še korak naprej. Naredil bo vse, kar bo v njegovi moči, da svojo ekipo popelje naprej. Do finala. Zakaj pa ne?! Ko ga vidim igrati, sem res navdušen. Človek ima občutek, da ve in zna vse. Ve, kdaj podati, kdaj metati … Edinstven je. Podobnega igralca danes ni. No, če pa bo lahko zaigral za reprezentanco, bo to nekaj zares lepega. Pomembna bi bila tudi vrnitev Zorana Dragića. Morda bi si nato premislil še njegov brat Goran. Slovenija ima izjemne posameznike. Če se vse te igralske kockice zložijo v mozaik, izjemen mednarodni dosežek ni izključen. Tako kot leta 2017.

So olimpijske igre tudi vaše sanje?

Le kdo ne bi igral na olimpijskih igrah?! A jaz sem vedno užival, tudi na evropskem in svetovnem prvenstvu. Nikoli nisem rekel, da se v slovenski reprezentanci ne počutim dobro. Najlepše pa mi je bilo pod taktirko Jureta Zdovca. Pod njegovim vodstvom sem najbolje igral in posledično najbolj užival.

V Franciji se odlično počuti. Foto: Guliver Image Ste zaradi tega s cmokom v grlu spremljali EuroBasket 2017, na katerem je prednost dobil Anthony Randolph?

Ni mi bilo povsem lahko. Že v mlajših selekcijah sem bil del reprezentance. Tudi na klubski ravni sem se prebijal prav v Sloveniji. Hvaležen sem Zdovcu, Sagadinu in Sekuliću, ki so v meni videli potencial. EuroBasket 2017? To je zaprto poglavje. Kar je bilo, je bilo. Zgodbe nima smisla pogrevati. Tedanje vodstvo se je odločilo, kot se je odločilo. Za svoje poteze so bili nagrajeni z naslovom evropskega prvaka, zato bi jim težko karkoli očitali.

Ste sicer zadovoljni s klubskim okoljem?

Seveda. Lepo je biti del kolektiva, ki skrbi za zgodovinske rezultate. Uvrstili smo se v top 16 evrolige. Smo tudi peti v francoskem prvenstvu, za katero lahko rečem, da je izjemno zahtevno. V Franciji se ne znajde dobro prav vsak. Veliko je teka, veliko je fizičnega dela. Ves čas moraš biti v pripravljenosti. Prav zaradi tega zdaj poskušam razmišljati le o državnem prvenstvu. Klubu želim pomagati. Verjeli so vame. Pred dnevi so bili navdušeni, ko so slišali, da sem na reprezentančnem seznamu. Podobno je bilo že v Anđušićevem primeru. A jaz vztrajam, da se je treba najprej dokazati v mestu, v klubu.

Foto: Vid Ponikvar

Boste torej ostali?

Pogodba mi poteče po zadnji tekmi sezone. O tem, kaj se bo dogajalo po tem, razmišlja moj zastopnik. Vedno je tako. Prišel bo do mene in mi dejal, naj razmislim o različnih ponujenih možnostih. A zdaj razmišljam le o tekoči sezoni. In zdravju. Ne le svojem, temveč celotne družine.

Je bilo družinsko življenje zaradi koronavirusa močno ohromljeno?

Nekako smo se znašli in prilagodili. Na srečo imam pred hišo veliko dvorišče. Veliko smo se družili tudi z družino soigralca Danila Anđušića. Nismo pa potovali. Na primer v bližnji Lyon. Prav zaradi teh omejitev upam, da se življenje vrne v ustaljene tirnice.

Kaj bi po vseh življenjskih poteh označili za svoj dom?

Ljubljano. Že več kot dvanajst let. Družino imam v Bosni, a sem se ustalil v Sloveniji. Lepo mi je. Sicer pa človek nikoli ne ve, kam ga bo vodila pot. Morda v Španijo. Kdo ve. Kjer se bom najlepše počutil in imel največ prijateljev, tam bom doma.

Kako na olimpijske igre? Slovenska reprezentanca bo med 29. junijem in 4. julijem igrala na enem od štirih kvalifikacijskih turnirjev, in sicer v Kaunasu (preostale tri gostijo Split, Beograd in Victoria).



V prvem delu turnirja se bo pomerila s Poljsko in Angolo. Dve od treh ekip se bosta prebili v polfinale, podobno v sosednji skupini, v kateri bodo nastopale Litva, Venezuela in Južna Koreja. O potnikih na OI bo nato odločala finalna tekma. Pričakovati je, da bo v finalu svojo priložnost iskala Litva. Na OI so sicer že uvrščene reprezentance ZDA, Avstralije, Španije, Francije, Irana, Argentine, Nigerije in domače Japonske.