Milwaukee Bucks – Miami Heat

Po nadvladah v rednih delih sezone so pri Milwaukee Bucks nekoliko spremenili pristop z zavedanjem, da je pomembna končnica. Vložili so vse sile, da so v svoje vrste pripeljali košarkarja New Orleans Pelicans Jrueja Holidaya, ki je drugačen tip organizatorja igre kot Eric Bledsoe. Naslednji v vrsti sprememb je bil P. J. Tucker.

Giannis Antetokounmpo bo največja težava Miamija. Foto: Guliverimage

Vse sile bodo jasno uprli v grškega superzvezdnika Giannisa Antetokounmpa, ki so ga lani košarkarji Miami Heat v drugem krogu končnice znali zaustaviti in s kar 4:1 preskočili najboljše moštvo rednega dela.

Za boje v končnici pa je, jasno, potrebna širina kadra in Giannis ne bo mogel opraviti vsega dela sam, česar se zavedajo v taboru Bucks.

Najboljši strelci Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo 28,1 točke Chris Middleton 20,4 Jrue Holiday 17,7 Elijah Bryant 13

Miami Heat Jimmy Butler 21,5 Bam Adebayo 18,7 Tyler Herro 15,1 Kendrick Nunn 14,6 Goran Dragić 13,4

Tekme Miami Heat in Milwaukee Bucks 1:2 Miami Heat : Milwaukee Bucks 97:144 (Dragić 2) Miami Heat : Milwaukee Bucks 119:108 (Dragić 26) Milwaukee Bucks : Miami Heat 122:108 (Dragić 17)

Nekako tako kot v pretekli sezoni je tudi za letošnjo končnico Miami tihi favorit - lani se je zaustavil šele na zadnji stopnički proti LA Lakers. Vendarle ima raznovrstno ekipo in dve vodji. Prvi je Jimmy Butler kot prvi strelec in mož odločitve, drugi naš Goran Dragić z vsemi izkušnjami in dvigovanjem morale košarkarjem, kar je vrlina pravega kapetana, vse skupaj pa je dobro prikazal že na evropskem prvenstvu 2017, ko je Slovenija stopila na vrh. Lani mu je poškodba stopala prekrižala načrte, da bi v celoti občutil igranje v velikem finalu. Ni mogel skriti solza in razočaranja, saj se mu je nevšečnost zgodila ravno v obdobju premiernega boja za laskavo lovoriko.

Na začetku sezone je bil Miami nekoliko na nižjih obratih, kar je posledica poškodb, nekonstantnosti in protokolov za covid-19.

Goran Dragić upa, da mu bo zdravje služilo, ekipa pa bo delovala kot lani. Foto: Guliverimage

Dragić in soigralci so se začeli dvigovati ob koncu sezone. Na zadnjih 16 tekmah so zmagali dvanajstkrat, kar je dober kapital pred vstopom v izločilne boje. Butler in center Bam Adebayo sta dajala ton igri in bosta tudi v končnici osrednje orožje.

Čeprav nimata veliko izkušenj, sta lahko povsem neobremenjena Tyler Herro in Duncan Robinson. V Kendricku Nunnu imajo še enega moža, ki lahko natrese tekmecu veliko točk. Škoda za Vročico je le ta, da ne bo mogla računati na novinca Victorja Oladipa, ki je zaradi poškodbe že končal sezono. Z njim bi bil Miami v končnici še bistveno bolj nevaren.

Jasno pa je, da bo Jrue Holiday na mestu organizatorja za Miami pomenil drugačne težave kot Eric Bledsoe v pretekli sezoni.

Denver Nuggets – Portland Trail Blazers

Denver Nuggets imajo v svojih vrstah Nikolo Jokića, ki je osrednji kandidat za naziv MVP rednega dela sezone. Igra bo slonela na njem tudi v končnici. Velika težava za moštvo je, ker v svojih vrstah ne bo imela drugega strelca Jamala Murrayja, ki je v povprečju dosegal 21,2 točke na tekmo, sezono pa je zaradi poškodbe končal.

Prvi nastop Čančarja v končnici? Ali bo moral še počakati? Foto: Guliver Image

Zato pa jim je uspelo v svoje vrste ob koncu prestopnega roka privabiti Aarona Gordona iz Orlando Magic.

Vprašanje, ali ima Jokić dovolj pomoči, da bo preskočil že prvo oviro. Denver je Portland Trail Blazers sicer dvakrat premagal, vendar je Portland v zadnjem obdobju vroč, v svojih vrstah pa ima kakovostne igralce, kot sta Damian Lillard in CJ McCollum.

Slovenski košarkar pri Denverju Vlatko Čančar je dobival tudi v tej sezoni drobtinice, zato težko pričakuje konkretno minutažo v izločilnih bojih, v katerih trenerji stavijo na preverjene može. Bo pa verjetno dočakal krstno končnico, potem ko lani ni bil del ekipe.

Najboljši strelci Denver Nuggets Nikola Jokić 26,4 točke Jamal Murray 21,2 (zaradi poškodbe že končal sezono) Michael Porter Jr. 19 Will Barton 12 Monte Morris 10,2 Aaron Gordon 10,2 Vlatko Čančar 2,1 Portland Trail Blazers Damian Lillard 28,8 CJ McCollum 23,1 Norman Powell 17 Gary Trent Jr. 15 Carmelo Anthony 13,4 Jusuf Nurkić 11,5 Enes Kanter 11,2

Tekme Denver Nuggets : Portland Trail Blazers 2:1 Denver : Portland Trail Blazers 111:106 (Čančar ni igral) Portland Trail Blazers : Denver Nuggets 105:106 (Čančar ni igral) Portland Trail Blazers : Denver Nuggets 132:116 (Čančar 4 točke)

Portland je dobil kar deset od zadnjih 12 tekem. V pretekli sezoni se je prek dodatnih kvalifikacij uvrstil v končnico, dobil tudi prvo tekmo uvodnega kroga proti poznejšim prvakom LA Lakers, a je bil to labodji spev.

Damian Lillard bo pomenil veliko nevarnost za obrambo Denver Nuggets. Foto: Getty Images

Po drugi strani izkušnja več, ki bo prav prišla proti Denverju, ki je zagotovo premagljiv, pa čeprav je redni del končal kot tretje najboljše moštvo v zahodni konferenci. Damian Lillard, CJ McCollum sta osrednji gonilni sili v napadu. Največje breme je v tej sezoni padlo na Lillarda, saj je bil McCollum lep čas poškodovan. Jasno je, da bosta učinek Jokića poskušala omejiti Jusuf Nurkić, ta je imel prav tako težave s poškodbo, in Enes Kanter, v končnici pa je lahko moštvu s svojimi izkušnjami v veliko pomoč nekdaj izvrstni košarkar Carmelo Anthony.

LA Clippers – Dallas Mavericks

LA Clippers so ob koncu sezone namenoma odpočili nosilce igre in se odpovedali boju za tretje mesto v zahodni konferenci. Tako sta Kawhi Leonard in Paul George spočita pred izločilnimi boji. Zdaj jih čaka deja vu, saj jim bo tudi letos v prvem krogu nasproti stala zasedba Dallasa, ki so jo odpravili s 4:2.

Največ negotovosti pri moštvu iz Kalifornije je, ali so zgradili dovolj kemije v ekipi. Poškodbe so bile prav tako razlog, da večji del sezone niso igrali v polni zasedbi.

Lahko se že veselimo dvobojev med Kawhijem Leonardom in Luko Dončićem. Foto: Getty Images

Spomnimo se, kako so bili bledi ob porazu proti Dallasu za 51 točk. Veliko je odvisno od tega, v kakšni formi bosta nosilca Leonard in George in kako bo delovala obramba Clippers, ki je bila v preteklosti ena od najboljših. Veliko vprašajev je in prav kmalu bomo dobili odgovore.

Njihova glavna naloga bo omejiti učinek Luke Dončića, ki je imel v lanski seriji kar nekaj nevšečnosti z Marcusom Morrisom, ta se je z robustnimi prijemi in besednimi igrami spravil nad našega mladega košarkarja.

Najboljši strelci LA Clippers Kawhi Leonard 24,8 točke Paul George 23,3 Marcus Morris 13,4 Serge Ibaka 11,1 Reggie Jackson 10,7 Ivica Zubac 10,7 Dallas Mavericks Luka Dončić 27,7 točke Kristaps Porzingis 20,1 Tim Hardaway jr. 16,6 Jalen Brunson 12,6 Josh Richardson 12,1

Tekme med LA Clippers in Dallas Mavericks 1:2 LA Clippers : Dallas Mavericks 73:124 (Dončić 24 točk) Dallas Mavericks : LA Clippers 99:109 (Dončić 24) Dallas Mavericks : LA Clippers 105:89 (Dončić 42)

Pri Dallasu so imeli v sezoni ogromno nevšečnosti z boleznijo covid-19 in poškodbami. V začetku februarja je bil njihovo razmerje med zmagami in porazi celo negativno, v drugi polovici pa se je moštvo iz Teksasa dvignilo ter končalo redni del na petem mestu zahodne konference.

Luka Dončić je osrednje orožje Dallasa, kar je dal vselej vedeti tudi na tekmah proti LA Clippers. Dvakrat je dosegel 24, enkrat celo 42 točk. Najslajša zmaga je bila prva, ko je Dallas na gostovanju zmagal s kar 124:73.

Foto: Guliver Image

Slovenski košarkar se s soigralci veseli vnovičnega merjenja moči z LA Clippers, ti so v pretekli sezoni v balončku v Orlandu s 4:2 izločili tekmeca.

A je Dallas v tej sezoni drugačno moštvo in bo imelo v svojih vrstah več razpoložljivih sil v raketi. Lani je moral zaradi poškodbe Dwighta Powella celo Boban Marjanović veliko igrati.

Največja skrb pri Mavericks so kolena Kristapsa Porzingsa, zaradi katerih je izpustil veliko tekem v rednem delu: tudi lani je moral predčasno končati končnico.

Dončić bo moral brzdati živce

Jasno je, da Dončić vsega ne bo mogel narediti sam, zato bo potreboval konstantno solidne predstave preostalih soigralcev. Predvsem bi lahko pomembno vlogo odigral Tim Hardaway jr., ki je bil vroč na nekaterih tekmah.

Luka Dončić bo moral v končnici brzdati čustva. Foto: Guliver Image

Pomembno bo tudi, kako bo Dončić brzdal svoje živce, vsaj kar zadeva negodovanje pri sodnikih. Kar 15 tehničnih napak je dobil v tej sezoni in bil pri vrhu lige.

In Dallasu bi lahko sodil tudi sodnik, ta je Dončiću proti Sacramento Kings prisodil 14. in 15. tehnično napako v sezoni, saj je na seznamu sodnikov, ki bodo delili pravico v prvem krogu končnice. To bi lahko pomenilo dodatno težavo, če mlademu košarkarju ne bo uspelo umiriti glave, ko bo najbolj pomembno. Na veselje njegovega trenerja Ricka Carlisla pa ne bo na delu sodnika CJ Washingtona, ki mu je dosodil prav vse štiri tehnične napake v tem tekmovalnem obdobju.

Kako daleč bi lahko prišel Dallas, bo odvisno prav od pripravljenosti preostalih košarkarjev, saj je jasno, da bodo Clippers v obrambi vse sile uperili na Dončića. Videti je, da moštvo iz Teksasa še nima tistega arzenala, da bi poseglo zelo visoko v končnici, zlasti ne tako kot leta 2011, ko je Dallas prvič in edinkrat osvojil naslov prvaka lige NBA.