Dončićmanija ima še en efekt: v ZDA je vse več malih Lukcev

Luka Dončić, ki si je z ekipo Dallasa z današnjo zmago proti Torontu (114:110) že zagotovil nastop v končnici najmočnejše košarkarske lige, ima očitno velik vpliv tudi na dogajanje izven košarkarskih dvoran.

Odkar se je 21-letni Ljubljančan leta 2018 preselil v Dallas in začel svojo pot v ligi NBA, se je število novorojenčkov z imenom Luka v ZDA kar potrojilo. Z okoli 700 je naraslo na kar 2319.

Skok priljubljenosti imena med ameriškimi starši kaže tudi statistika najpogostejših imen. Leta 2017 je namreč to ime bilo še na 404. mestu, leto kasneje pa že na 320. Po nadvse uspešni sezoni novinca je leta 2019 Luka postalo 221. najpogostejše ime, lani pa je bilo že 161., izpostavlja dpa.

Priljubljenost imena Luka med Američani je bila tudi tema pogovora včerajšnje novinarske konference, na kateri ga je novinarka vprašala, ali ve, zakaj so se njegovi starši odločili prav za ime Luka in kako gleda na razširjenost tega imena v v Dallasu in širše v ZDA prav po njegovi zaslugi.

"It feels special that someone named their child after me, maybe they're not all after me you know, I think some of them are, but it feels special."



Luka Doncic on the surge of babies named Luka since his rise to NBA Stardom 👶🍼 pic.twitter.com/ONrFmezdJv