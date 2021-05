Izjemna slovenska noč v ligi NBA

Medtem ko je Luka Dončić (20 točk, 10 skokov, 11 asistenc) s trojnim dvojčkom in zmago nad Torontom (114:110) potrdil drugi zaporedni vstop Dallasa v končnico lige NBA, pa je njegov rojak Vlatko Čančar (11 točk, 4 skoki) prvič v karieri zaigral kot član prve peterke in se ob tem veselil zmage Denverja v Detroitu (104:91).

To ni bil eden od tistih večerov, v katerih bi Luka Dončić iz napada v napad navduševal s svojimi čarovnijami. V napadalnih akcijah je bil namreč vse prej kot natančen in navdahnjen. A ob zavedanju teže tekme, ki je njegovi ekipi prinašala zagotovitev mesta v končnici, je 22-letni Ljubljančan znova stavil na svojo izjemno igralsko intuicijo, poiskal svoje prednosti, pozitivno vplival na ekipo in bil na koncu s trojnim dvojčkom junak zmage Dallasa nad Torontom. Dončić in soigralci imajo namreč zdaj v najslabšem primeru zagotovljeno šesto mesto, v noči na nedeljo pa si lahko zagotovijo tudi petega. V prvem krogu končnice jih tako čakajo bodisi Denver Nuggets bodisi Los Angeles Clippers.

Status prvega strelca tekme je LD77 tokrat prepustil branilcu Toronta Jalenu Harrisu, ki je dosegel 31 točk. V vrstah Dallasa se je pod najboljši točkovni izkupiček podpisal Latvijec Kristaps Porzingis (21 točk, 10 skokov), ki je na drugi tekmi po odsotnosti potrdil pripravljenost na ključni del sezone. Dončić pa je v 34 minutah in 13 sekundah igre ob slabem metu iz igre (za 3 točke 1:8, za 2 točki 6:11, prosti meti 5:5) dosegel 20 točk, v statistiko pa vknjižil še 10 skokov, 11 asistenc in blokado.

Dallas se bo v zadnji tekmi rednega dela v noči na nedeljo pomeril z Minnesoto. Foto: Guliver Image

Trepetali so do konca

Da zmorejo zelo učinkovito igrati tudi brez Dončića, so košarkarji Dallasa dokazali v osrednjem delu druge četrtine. S pravo kanonado uspešnih metov izza črte za tri točke so se pod poveljstvom Jalena Brunsona odlepili od kanadskega moštva, ki sicer letos izjemoma domuje na Floridi. Dober igrani ritem so Mavericks prenesli tudi v tretjo četrtino, kjer so ob razkazovanju raznolikosti prišli tudi do največje prednosti (+19 točk).

A strelski stroj se je nato pred začetkom zadnje četrtine zaustavil, kar je Toronto izkoristil in se postopoma vrnil v igro za zmago. Tri minute pred koncem so gostje prišli le na tri točke zaostanka (102:105). Na izziv sta s trojko in silovitim zabijanjem najprej odgovorila Dorian Finney Smith in Dončić. Odpor s tem še ni bil zatrt. Vsega 13 sekund pred koncem je Toronto zaostanek stopil le še na dve točki (110:108). Do popolnega preobrata je nato skušal priti z igro taktičnih osebnih napak, pri čemer pa je Dončić dvakrat zaposlil Josha Richardsona, ki je bil štirikrat natančen in je s tem potrdil pomembno zmago Dallasa.

Vlatko Čančar je bil v izdihljajih rednega dela še drugič zapored deležen velike vloge Foto: Guliver Image

Čančar prvič v prvi peterki

Medtem ko je Dončić pravi staroselec v prvi peterki svojega moštva (na vse svojih 198 tekmah v ligi NBA je bil del peterice, ki je odprla tekmo), pa se je v tem položaju prvi v karieri znašel član Denverja Vlatko Čančar. Še več, Koprčan je bil ob zmagi Denverja nad Detroitom deležen tudi rekordnega števila igralnih minut. Trener moštva iz Kolorada Michael Malone mu jih je v predzadnji tekmi rednega dela namenil skoraj 32.

Dan pred tem si je prislužil trenerjevo pohvalo, predvsem na račun tega, da v ponujeni priložnosti ni izsiljeval akcij, temveč je odigral racionalno in potrpežljivo. Tudi tokrat ni bil med najbolj gorečimi porabniki žog. Se je pa za razliko od tekme z Minnesoto, na kateri je veliko metal z razdalje, osredotočil na napadalno igro pod košem. Dosegel je 11 točk (met za 3 točke 0:1, za 2 točki 5:9, prosti meti 1:1). Ob tem je zbral še štiri skoke in dve pridobljeni žogi.

In čeprav je trener Denverja znova več priložnosti namenil svojim rezervistom (s pridom jo je izkoristil predvsem Markus Howard, ki je dosegel 20 točk), pa je bil v središču pozornosti znova nesporni prvi igralec ekipe Nikola Jokić. Srbski kandidat za najkoristnejšega igralca lige se je podpisal pod novega trojnega dvojčka. V le 26 minutah in 28 sekundah igre je "Joker" dosegel 20 točk, 15 skokov in 11 asistenc.

Denver, ki je vodil večji del tekme (največ s +19), je ob tem gladko prišel do nove zmage, tokrat z rezultatom 104:91.

Foto: Guliver Image

Westbrook je dvignil letvico

Do trojnih dvojčkov pa v noči na soboto nista prišla le Jokić (zanj 57. v karieri) in Dončić (36), temveč tudi prvi zvezdnik Washingtona Russell Westbrook. Ob zmagi nad Clevelandom (120:105) je 32-letni Američan 21 točkam dodal 12 skokov in kar 17 asistenc. S tem je popravil svoj in absolutni rekord v številu trojih dvojčkov. Zdaj je na vrhu večne lestvice s kar 183 tekmami, na katerih je v treh osrednjih statističnih kategorijah presegel dvomestno številko. Spomnimo, prav v tem tednu je Westbrook s prvega mesta po več kot 47 letih izpodrinil legendarnega Oscarja Robertsona (181 trojnih dvojčkov). LeBron James je na tej lestvici kot drugi najboljši aktvivni košarkar peti (99), Jokić je deveti, Dončića pa enajsti.

Liga NBA, 14. maj: Washington Wizards : Cleveland Cavaliers 120:105

Westbrook 21 (12 skokov, 17 asistenc), Bertrans 17; Sexton 28, Allen 18

Detroit Pistons : Denver Nuggets 91:104

Diallo 18, Cook 17; Jokić 20 (15 skokov, 11 asistenc), Howard 20, Čančar 11 (4 skoki v 32 min) Oklahoma City Thunder : Utah Jazz 93:109

Mykhailiuk 19, Deck 18; Bogdanović 22, Clarkson 18 Philadelphia 76ers : Orlando Magic 122:99

Curry 20, Milton 15; Brazdeikis 21, Hampton 12 Dallas Mavericks : Toronto Raptors 114:110

Porzingis 21 (10 skokov), Dončić 20 (10 skokov, 11 asistenc v 34 min.); Harris 31, Flynn 26 Houston Rockets : Los Angeles Clippers 122:115

Olynyk in Tate 20; Kennard 23, Scrubb 17 Memphis Grizzlies : Sacramento Kings 107:106

Winslow 25, Tillman 16; King 27, Jones 16 Golden State Warriors : New Orleans Pelicans

