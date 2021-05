Slaba novica za Dragića, zvezdniški soigralec mora pod nož

V ligi NBA je o končnici vedno manj neznank. Nastop med 16 najboljših si je že zagotovilo 10 ekip (Philadelphia, Brooklyn, Milwaukee, Atlanta, Miami in New York na vzhodu ter Utah, Phoenix, LA Clippers in Denver na zahodu). V boju za peto in šesto mesto, ki še vodi neposredno v končnico, kaže v zahodni konferenci najbolje Portlandu in Dončićevemu Dallasu, na njun spodrsljaj pa čakajo branilci naslova LA Lakers, ki zaostajajo le za eno zmago. Omenjena trojica bo do konca rednega dela sezone odigrala le še dve tekmi, v noči na petek pa bodo na delu Portland Trail Blazers. So v izjemni formi, dobili so pet tekem zapored, na zadnji tekmi so premagali vodilni Utah, zdaj pa bodo poskušali odpraviti še drugouvrščeni Phoenix.

Nastopa Butlerja in Embiida pod vprašajem

Izmed ''slovenskih'' klubov bosta na delu Miami Heat in Denver Nuggets. Oba imata že zagotovljen nastop v izločilnem delu. Miami je tudi po zaslugi dobrih predstav Gorana Dragića zmagal trikrat zapored ter dobil šest od zadnjih sedmih tekem, tokrat pa ga čaka obračun s Philadelphio, vodilno ekipo vzhodne konference. 76ers bodo še zadnjič gostovali v rednem delu sezone, nastop prvega zvezdnika Joela Embiida pa je zaradi bolezni (ni covid-19) vprašljiv.

Victor Oladipo, nekdanji udeleženec zvezdniške tekme All-star, v tej sezoni ne bo več stopil na parket. V tej sezoni ima povprečje 19,8 točk na tekmo. Izstopal je pri Houstonu (21,2 točke), za Miami pa je odigral le štiri tekme (12 točk). Foto: Reuters

Tudi Miami pestijo zdravstvene težave. Nastop velikega Dragićevega prijatelja Jimmyja Butlerja, ki je na zadnji tekmi dobil udarec v oko in na parketu prebil le 17 minut, je pod vprašajem, Victor Oladipo pa je že končal sezono, saj mora zaradi obnovljene poškodbe kolena pod nož.

Denver bo gostoval pri v tej sezoni skromni Minnesoti, ki se bo v zadnjem nastopu rednega dela pomerila še z Dončićevim Dallasom. Vlatko Čančar ima tako priložnost, da bi morda dočakal več priložnosti, kot jih je sicer vajen v tej sezoni.

Liga NBA, 13. maj: 01.00 Charlotte Hornets - LA Clippers

01.00 Indiana Pacers - Milwaukee Bucks

01.30 Atlanta Hawks - Orlando Magic

01.30 Miami Heat - Philadelphia 76ers

01.30 New York Knicks - San Antonio Spurs

02.00 Chicago Bulls - Toronto Raptors

02.00 Memphis Grizzlies - Sacramento Kings

02.00 Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets

04.00 Phoenix Suns - Portland Trail Blazers

Lestvica: