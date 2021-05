Naslednji Slovenec, ki meri proti ligi NBA

Goran Dragić z Miamijem in Vlatko Čančar z Denverjem sta si že zagotovila nastop v končnici lige NBA. V kratkem se jima bo tam pridružil še Luka Dončić z Dallasom. Omenjena trojica predstavlja dobrih 27 odstotkov vseh Slovencev, ki so kadarkoli zaigrali v najmočnejši ligi na svetu. Poleg omenjenih so bili del ameriškega šova še Uroš Slokar, Zoran Dragić, Rašo Nesterović, Aleksander Vujačić, Primož Brezec, Boštjan Nachbar, Beno Udrih in kot pionir pred 23 leti Marko Milić.

Za njim je druga sezona v dresu Dynamica. Foto: ABA liga

Po drugi strani Sani Bečirović in Erazem Lorbek nista nikoli izkoristila tega, da sta bila izbrana na naboru. Mogoče pa je slutiti, kdo bo naslednji, ki se bo "ponudil" Američanom. Sead Galijasević, ki deluje v okviru agencije Wasserman, je namreč pred dnevi sporočil, da je Gregor Glas pristopil k postopku za nabor lige NBA.

Letošnji nabor bo sicer 29. julija. Kakšen bo vrstni red klubov pri izbiranju, bo jasno 22. junija. Kandidati, ki se bodo želeli umakniti s seznama nabornikov, lahko to storijo do 19. julija. Ali bo med njimi tudi Glas, bo močno odvisno od stopnje zanimanja, ki jo bo vzbudil pri klubih. A čeprav gre njegovo prijavo trenutno razumeti predvsem kot tipanje terena, pa ni skrivnost, da je prav 20-letni branilec beograjskega kluba Dynamic naslednji potencialni slovenski košarkarski "izvozni artikel".

Gregor Glas je že dobil priložnost tudi v članski reprezentanci, z mladinsko pa je bil predlani bronast na EP v Grčiji. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Kljub temu, da je šele pretekli mesec zapustil najstniška leta, je bil Glas v sezoni 2020/21 igralski vodja srbskega prvoligaša. Sprva pod vodstvom slovenskega strokovnjaka Mira Alilovića, v drugem delu sezone pa je taktirko kluba prevzel Saša Nikitović, nekoč trener ljubljanske Olimpije. Na 29 tekmah je slovenski mladenič, za katerega je bila to druga sezona v Dynamicu, v povprečju dosegal 18,1 točke, 4,2 skoka in 2,9 asistence. Mlada beograjska zasedba, v kateri je tudi Glasov rojak Saša Ciani, je ob tem s 16 zmagami na 30 tekmah zasedla četrto mesto v prvem delu prvenstva.

Čeprav se je mladi reprezentant, ki je pred tem igral za Primorsko in v mlajših kategorijah za Brežice ter Krško, že znašel na radarju košarkarskih skavtov, pa ga specializirani spletni portali še ne beležijo kot morebitnega izbranca na letošnjem naboru. Izmed evropskih košarkarjev na teh projekcijah najvišje kotirajo mladi španski reprezentant iz Reala Usman Garuba, veliki up turške košarke Alperen Sengun, znanca iz lige ABA Roko Prkačin in Filip Petrušev ter Nemec Franz Wagner, ki se kali v ameriški študentski konkurenci.