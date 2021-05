Ljubljansko gnezdo za pet milijonov evrov

Davor Užbinec je eden od tistih, ki so se, skupaj z generalnim pokroviteljem, tekmovalnimi pravicami in delom klubskega ustroja, predlani iz Zagreba preselili v Ljubljano. Deluje kot direktor Cedevite Olimpije. Pred tem je bil v podobni vlogi že v zagrebškem klubu. V košarko je zajadral z bogatimi poslovnimi izkušnjami s področja logistike, transporta in distribucije, med drugim v podjetjih Lagos, Lura in Atlantic Grupa.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Kmalu bosta minili dve leti od združitve Cedevite in Olimpije. Ste zadovoljni z načinom, na katerega je bil zagrebški del novega kluba sprejet v ljubljanskem športnem, gospodarskem in lokalno-političnem okolju?

Za mnoge je bila združitev veliko presenečenje. Po drugi strani pa logičen odgovor na dogajanje v evropskem športu ter velikost gospodarstev Slovenije in Hrvaške. Imeli smo klub z veliki ambicijami in klub z željo, da se vrne na stare položaje, a samostojno ni bil sposoben konkurirati evropskim zahtevam. Vsi dvomi in vprašanja so bili razumljivi. Verjamem, da smo po dveh letih odgovorili na številna odprta vprašanja. Sprejem, o katerem me sprašujete, je bil dober. Ideja je s tem zaživela. Zdaj je Cedevita Olimpija klub z načrtom, vizijo in ambicijo. Na žalost se je vse skupaj dogajalo tudi v času koronavirusa. Načrti so se zaradi tega podaljšali. Prilagodili smo se položaju. Smo pred koncem druge sezone, za katero lahko rečem, da bo finančno uspešna.

Konkretno, kako so se odzvali obstoječi pokrovitelji?

Predstavnikom pokroviteljev je bilo jasno, da sami ne bodo sposobni slediti zahtevam sodobne košarke. Rezultati in primerjave proračunov to dokazujejo. Zato so pozdravili naš prihod. Lahko rečem, da so aktivno vključeni v delo, katerega cilja sta stabilizacija in rast. A znova smo pri koronavirusu, ki je dodobra spremenil položaj. Lahko pa rečem, da je večina sponzorjev ostala del pogona. Le nekateri so se zaradi krize znašli v boju za preživetje.

Foto: Grega Valančič/Sportida Ko govorimo o združevanju, ne moremo mimo vtisa, da je bila za ljubljanski del to močna finančna in organizacijska injekcija ter bližnjica do Evrope in lige ABA, za hrvaški del pa umik in izgubljen stik z vrhunsko košarko.

V Zagrebu so se mnogi stežka sprijaznili s tem. Razumljivo. Cedevita je bila zadnji hrvaški klub v Evropi. Po zaslugi Cedevite so v Zagrebu gostovala velika evropska imena. Hrvaška prestolnica je na račun te združitve ostala brez tega. Nastala je praznina. Ljubljana? Priznajmo, da je bila Olimpija desetletje pri dnu lige ABA. Nazadnje je celo izpadla in bila v desetletju dvakrat državni prvak. A še vedno trdim, da ne gre za sponzorja v Ljubljani. Ne, to je združitev dveh klubov. V Slovenijo, konkretno na klub Cedevita Olimpija, smo prenesli športno-poslovno filozofijo. Pokrovitelj pride, vzame oglasni prostor in nameni denar, ni pa aktivno vključen. Cedevita pa je prenesla tudi vodstveno osebje. Gradimo strukturo kluba in ga s tem postavljamo na raven, da bo redni udeleženec največjih tekmovanj. Pripravljeni smo na to, da bomo brez težav igrali v EuroCupu in ligi ABA. Cilj pa ostaja evroliga.

S kakšnim proračunom razpolagate?

Naš proračun znaša pet milijonov evrov in vključuje vse, od stroškov potovanj, najema dvorane, mladinskega pogona, plač zaposlenih … To poudarjam zato, ker klubi proračune prikazujejo na različne načine. Posledično jih je med seboj težko primerjati. Želimo biti transparentni. Ne skrivam pa, da smo reševali tudi "repe" iz preteklih sezon. Konkretno, gre za dogovorjeno odplačevanje dolgov do nekdanjih trenerjev Slavena Rimca in Jureta Zdovca. Šele nato pridemo do vprašanja neto plač za igralce. Menim, da smo v ligi ABA na tej ravni peti klub. Izstopa Crvena zvezda. Sledijo Partizan, Budućnost in Mornar. Blizu je tudi Igokea. S temi ekipami smo se borili. Lahko pa povem tudi, da je imela zagrebška Cedevita od 20 do 30 odstotkov večji proračun za igralce.

Kakšen del tega proračuna pa je namenjen delovanju članske ekipe?

V normalni okoliščinah govorimo o 60 odstotkih. A pri primerjavah znova nastopijo težave, saj se v različnih državah na drugačen način obravnava davke.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Za klub, ki meri v evroligo, je precej nenavadno, da je na proračunski lestvici klubov iz regije, torej območja nekdanje skupne države, šele na petem mestu. Predpogoj za spogledovanje z jadranskim vrhom in evropskimi ambicijami je verjetno tudi boljši "štartni" položaj?

To je seveda želja. Zagrebška Cedevita je bila desetletje med najboljšimi štirimi v ligi ABA. To je kontinuiteta, ki mora veljati tudi za Cedevito Olimpijo. Letos nam ni uspelo, a dejstvo je, da sezona ni bila običajna. Veliko je bilo odvisno od sreče, vprašljiva je regularnost. Pa pri tem ne mislim, da bi kdo goljufal. A dejstvo, kdaj je kdo okužen, lahko močno vpliva na razplet dogodkov. Po drugi strani lahko govorimo tudi o veliki tekmovalni izenačenosti. Rezultatska razlika je manjša od denarne. Če bo Crvena zvezda še naprej narekovala takšen tempo in imela takšno podporo države in mesta, jo bomo težko ujeli. Ni pa nemogoče. A potrebujemo tudi rezultat. Tudi na podlagi rezultata ljudje vlagajo v klub. Bodimo pošteni in priznajmo, da je bila Olimpija v preteklih letih daleč od konkurenčnosti v Evropi, redko slovenski prvak, dvakrat pa jo je pred izpadom iz lige ABA rešila sprememba tekmovanja. Naša želja je torej, da bodo podjetja v Cedeviti Olimpiji videla dolgoročni projekt, v katerega je vredno vlagati. Verjamem, da se bo to v letu ali dveh zgodilo. Obetam si izboljšanje gospodarskega položaja in večja vlaganja v šport tudi v Sloveniji.

Bi denar, ki ste ga namenili za testiranja na korovanirus, zadostoval za letno plačo solidnega košarkarja?

Zagotovo. Verjetno se spominjate tekme s Krko, na kateri so nam med polčasom javili, da je bil eden od naših košarkarjev okužen. Takrat smo se odločili za sistem dvojnega testiranja. Na ta način bi zaznali vsako okužbo. Košarkarji so prestali po več kot 70 testov. Strošek je bil velik, predvsem do novega leta, saj je pozneje pomagala tudi država. Vseeno ocenjujem, da bomo v vsej sezoni za testiranja namenili skoraj sto tisoč evrov. Žal pa je to cena življenja v tem obdobju. Klub je bil odgovoren. Želeli smo zaščititi sebe in ljudi okrog sebe. Minimalizirali smo možnost širjenja okužb. Žal se niso vsi obnašali tako. Navsezadnje smo zaradi spleta okoliščin padli v zahteven ritem tik pred koncem lige ABA. Na številne težave pa smo naleteli na gostovanjih, kjer je prihajalo do neobičajnega mešanja različnih skupin.

Si upate že v tem trenutku napovedati, v katerih tekmovanjih bo v sezoni 2021/22 nastopala Cedevita Olimpije?

ECA, lastnik evrolige in EuroCupa, nam je ponudil triletno sodelovanje v evropskem pokalu. To je za naš klub velikega pomena. Daje nam finančno in športno stabilnost. Verjamem, da bo dogovor sprejet. Seveda pa bodo še naprej igrali v ligi ABA in obeh slovenskih tekmovanjih.

Je pomislek, da bo dogovarjanje klubov za neposredno nastopanje v evropskih tekmovanjih pod vprašaj postavilo smiselnost lige ABA, upravičen?

O tem se sicer zares veliko govori. Toda ta liga je za vse klube, ki so del nje, zanimiva in koristna. Gostovanja Parizana ali Crvena zvezda so za Stožice vedno magnet, tudi tekmovalni naboj je velik. Zakaj je nastala liga ABA? Da bi najboljši klubi iz regije dobili več kakovostnih tekem. Vsa državna prvenstva, tudi srbsko, so preskromna za ustrezen razvoj košarkarjev. Šele pozneje se je zagotovila pretočnost iz lige ABA v Evropo. Zdaj je pogodba z evroligo potekla. Upam, da bo sklenjena nova. Pogovori potekajo. S tem bi klubi dobili dodaten športni motiv. Seveda, liga ima veliko minusov, a precej več plusov. Priznam tudi, da so zakulisni spori s političnim predznakom škodljivi. Če se bo uredil sistem, po katerem bodo klubi kot lastniki nadzorniki, upravljanje pa bo v celoti v rokah vodstva, se za prihodnost tekmovanja ne bojim. Morda bo klube gnal tudi finančni motiv. Že danes je za Cedevito Olimpijo tekma lige ABA cenejša kot tekma slovenskega prvenstva.

V Cedeviti Olimpiji pogosto javno sanjate o evroligi. Ali skorajšnji dogovor za triletno nastopanje v EuroCupu nehote razkriva tudi časovni okvir cilja?

Triletna pogodba z EuroCupom ne izključuje predčasnega preboja v evroligo. Pomembno je, da postajamo del te velike evropske družine. Ne skrivam, da je evroliga cilj Cedevite Olimpije. Ambicija ostaja. Morda je zaradi koronavirusa prišlo le do podaljšanja. Klub mora postati finančno močnejši, ob tem pa mora postaviti jasne igralske smernice. Konkretno, nisem privrženec tega, da klub pripelje deset tujih košarkarjev. Ne, baza morajo biti domači igralci. Poleg tega pa si ne želim, da bi imeli v evroligi do dve ali tri zmage v eni sezoni. Lepo je, če v tvoji dvorani gostujeta Real in Barcelona, a še lepše je, če imaš možnost, da ju premagaš. Iskreno, trenutno še nismo zreli za evroligo.