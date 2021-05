Nora zadnja Dragićeva četrtina, Dončić doživel polom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Miami Heat z Goranom Dragićem, ki se je razigral v zadnji četrtini, so si z drugo zaporedno zmago proti Boston Celtics (129:121) odprli vrata končnice lige NBA. Luka Dončić, ki je bil bleda senca svojih predstav (12 točk, 5 skokov in 5 asistenc), je doživel polom na gostovanju pri Memphisu (104:133). Če bodo aktualni prvaki Los Angeles Lakers premagali New York Knicks, bi lahko postalo na zahodu v boju za neposredno uvrstitev v končnico še napeto. Vlatko Čančar je ob vnovični zmagi Denverja dobil priložnost za igro.

Memphis Grizzlies : Dallas Mavericks 133:104 (96:82, 60:57, 28:27) 1. četrtina Luka Dončić 6 (met za 3 0/2, za 2 3/5) 1 sk., 2 as. v 8 min. 2. četrtina Luka Dončić 8 (met za 3 0/3, za 2 4/8) 3 sk., 3 as., 2 izg. žogi v 15 min. 3. četrtina Luka Dončić 12 (met za 3 0/4, za 2 4/11, prosti meti 4/4) 5 sk., 5 as., 4 izg. žoge v 24 min. 4. četrtina Luka Dončić 12 (met za 3 0/4, za 2 4/12, prosti meti 4/4) 5 sk., 5 as., 5 izg. žoge v 26 min.

Kapetan zlate slovenske reprezentance iz leta 2017 Goran Dragić je imel ponoči razlog za dvojno zadovoljstvo. Ne le zaradi dejstva, ker so drugič zapored padli Boston Celtics, ampak tudi zaradi tega, ker so dobili mesto v izločilnih bojih – prvih šest ekip iz vsake konference se bo neposredno uvrstilo vanjo, klubi razvrščeni od sedmega do desetega mesta pa bodo odigrali dodatne kvalifikacije za dve prosti meti.

Tako Miami kakor tudi sedmi Boston imata do konca rednega dela še tri tekme za odigrati, povrhu vsega pa je moštvo slovenskega košarkarja boljše v medsebojnih obračunih. A se Dragić in druščina tu ne mislijo zaustaviti, saj je v igri tudi četrto meto.

Gogi se je ob zmagi nad Bostonom razigral v zadnji četrtini, v kateri je dosegel kar 14 od skupno 17 točk. V zaključnih dvanajstih minutah je domačim natresel kar štiri trojke in tako prispeval svoj delež k zmagi Miamija, ki je lani sezono zaključil šele v velikem finalu proti Los Angeles Lakers. Vročica postaja vroča v pravem trenutku. Dobila je deset od zadnjih trinajstih tekem, kar je dober kapital pred izločilnimi boji.

Na delu je bil tudi tretji "slovenski" klub. Vlatko Čančar, ki bi se lahko v prvem krogu končnice pomeril prav proti Luki Dončiću. Čančar se je na gostovanju veselil nove zmage svojega moštva, trener pa mu je odmeril sedem minut za igro. V tem času je zgrešil met za tri točke in vknjižil skok. S 30 točkami, 11 skoki in šestimi asistencami je bil prvi mož dvoboja osrednji kandidat za lovoriko MVP rednega dela sezone Nikola Jokić.