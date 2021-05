Najbolj odštekane čarovnije Dončića, kar jih je videl svet #video

Luka Dončić se je podpisal že pod ogromno atraktivnih točk, podaj, potez, norih košev in vložkov, ki so pustili velik pečat na svetovnem spletu.

Če ti uspe le enkrat, je to morda naključje. Če pa ti to uspe večkrat in ga skoraj ni dogodka, pa naj gre za tekmo ali zgolj trening, na katerem ne bi ljubiteljev košarke osrečil z vsaj enim spektakularnim metom ali akcijo, pa je to nekaj drugega. Potem imaš v sebi nekaj več. Luka Dončić, mladi zvezdnik ligi NBA in slovenski športni fenomen, kakršnega še ni bilo, to nedvomno ima!

Saj ne more biti res?! Neverjetno! Zgodil se je čudež. Kapo dol, mojster! Car, legenda! Kako, prosim? Le kako mu je to uspelo? Je to resnično ali videomontaža? Takšni in drugačni komentarji preplavijo družbena omrežja, ko se na svetovnem spletu pojavi katera od Dončićevih vragolij. Z roko, nogo, pred tekmo, med tekmo, po tekmi, na parketu, zunaj igrišča, kjerkoli … Luka Dončić se v svoji sproščenosti in mladostni razposajenosti pogosto spoprime z na videz nemogočimi izzivi. In se ravna po načelu: čim težje, tem slajše, ko gre žoga čez mrežico.

Soigralci se držijo za glavo in mu čestitajo. Trener Rick Carlisle je že pred tedni priznal, da z njim več ne stavi ob drznih poizkusih s sredine igrišča, ker je izgubil že preveč denarja. Kar seveda pomeni, da se Dončiću skoraj vedno posreči. Če to posnamejo še kamere, je zadovoljstvo še toliko lepše, saj svet prejme dokaz, kaj vse zmore 22-letni Ljubljančan, zaljubljen v košarko. Njeno lepoto odkriva na različne načine. Z vrhunskimi predstavami, a tudi igrivimi vložki, ki so tako prepričljivi, da postanejo spletne uspešnice, košarkarska javnost pa se sprašuje, ali je čarovnik Luka sploh s tega planeta.

Najnovejši "nori" koš Luke Dončića, dosežen v noči na četrtek:

Zadnjo takšno ekshibicijsko točko, ki je obnorela svet, je pripravil v noči na četrtek, pred srečanjem z New Orleansom. Vsakršen komentar je odvečen! S hrbtom je bil obrnjen proti košu in z zunanjega dela igrišča zabil žogo ob tla, nato pa se je v visokem letu odbila naravnost v koš. Ko je videl, da je bil podvig, za katerega bi navadni smrtniki sklepali, da so možnosti za uspešno izvedbo ena proti milijon, tudi posnet, je bilo veselje še toliko večje! Nastala je nova spletna senzacija v režiji slovenskega reprezentanta. Izbrali smo jih še devet, kar je bilo na ogromno količino spektakularnih in čudežnih potez Ljubljančana vse prej kot preprosto …

Žongliranje z nogo, nato z ramo in ... Neverjeten koš z velike razdalje!

Sprejem košarkarske žoge in žongliranje z nogo, ki se ga ne bi sramovali niti nogometni asi:

Izjemna trojka z drugega dela igrišča proti Barceloni, ko je še nosil dres Reala:

Čudežna trojka "na eni nogi" ob zvoku sirene za zmago:

Nepozabna trojka, dosežena ob zvoku sirene, s katero je izsilil podaljšek:

Trojka s sredine igrišča, a je sodnik pred tem žal že ustavil napad:

Koš, dosežen ob prekršku tekmeca, ki so ga v ZDA prekrstili v cirkuški met:

Drzna asistenca med nogami v najbolj odločilnem delu srečanja:

Atraktiven koš, dosežen skoraj "iz slačilnice":