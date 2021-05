Nekdanji zvezdnik MLB in tehnološki mogotec pred nakupom Minnesote

Po poročanju časnika Minneapolis Star Tribune se je Glen Taylor, 80-letni lastnik volkov v ligi NBA in Minnesota Lynx v ženski košarkarski ligi WNBA, z Rodriguezom in Lorejem načeloma že dogovoril za prodajo obeh ekip, a nobena stran tega dogovora še ni potrdila.

Isti vir navaja, da bosta imela Rodriguez in Lore polovičen lastniški delež pri obeh košarkarskih klubih, celoten posel pa mora odobriti še izvršni odbor lige NBA.

ESPN je pred časom poročal, da Taylor, ki je klub iz Minneapolisa leta 1994 kupil za 88 milijonov dolarjev in preprečil njegovo selitev v New Orleans, namerava ostati do leta 2023, nova lastnika pa se morata obvezati, da bosta obe ekipi tudi po tem obdobju ostali v Minnesoti.

Po baseballu sedaj še v košarkarske vode

Alex Rodriguez naj bi kmalu postal polovični lastnik košarkarskih moštev iz Minneapolisa. Foto: Guliverimage Petinštiridesetletni Rodriguez velja za enega najboljših igralcev baseballa vseh časov. V 22-letni karieri v ligi MLB je igral za Seattle Mariners, Texas Rangers in New York Yankees, poleg sijajnih predstav na igrišču pa je strani ameriških časopisov polnil tudi z dogodivščinami v zasebnem življenju in pestrim ljubezenskim življenjem, med drugim s slovitimi glasbenimi in filmskimi zvezdnicami, kot so Madonna, Jennifer Lopez in Cameron Diaz.

Štiri leta starejši Lore je uspešen poslovnež, njegovo premoženje je ovrednoteno na štiri milijarde ameriških zelencev.

