Prvi trener Cedevite Olimpije v prvem klubu Dražena Petrovića

Medtem ko je Jurica Golemac Cedevito Olimpijo popeljal v finale slovenskega prvenstva in bo ta teden naskakoval tudi pokalno lovoriko, pa je njegov predhodnik na klopi ljubljanskega kluba tik pred podpisom nove pogodbe. Slaven Rimac, ki se je v zgodovino zapisal kot prvi trener po združitvi ljubljanske Olimpije in zagrebške Cedevite, naj bi namreč po letu trenerskega premora prevzel Šibenko. Na klopi kluba iz Šibenika, kjer je svojo kariero začel tudi veliki Dražen Petrović, naj bi nasledil Dženana Rahimića, sicer nekdanjega igralca Olimpije.

Rimac, ki je v svoji igralski karieri pečat pustil tudi v Turčiji, Španiji, Italiji, Franciji in Ukrajini, je do zdaj kot trener deloval le v regiji, in sicer pri Ciboni in Cedeviti. Klop Cedevite Olimpije je po neprepričljivem začetku sezone zapustil 27. januarja 2020.

V kratkem se bo od Ljubljane poslovil tudi nekdanji Rimčev in zdajšnji Golemčev pomočnik Teo Čizmić. Hrvat bo namreč v začetku priprav na novo sezono prevzel ZTE iz Zalaegerszega. Na Madžarskem bo 50-letni Splitčan nasledil rojaka Anteja Nazorja in se vrnil v vlogo glavnega trenerja.