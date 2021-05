Tako Luka Dončić kakor tudi Kristaps Porzingis, ki je sicer s svojimi krhkimi koleni velika skrb, se veselita povračila proti Los Angeles Clippers, ki so lani v prvem krogu končnice lige NBA izločili Dallas Mavericks. Teksačani so za razliko od lani povsem drugačna ekipa, z bistveno daljšo klopjo, kar vliva košarkarjem kakor tudi navijačem optimizem.

"Izjemno ekipo imajo. Težko jih bomo premagali, a bo tudi izjemna serija," je slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić sprva dejal ob pogledu na prvo oviro v končnici, ki sliši na ime Los Angeles Clippers.

V tej sezoni sta se ekipi pomerili trikrat, dvakrat so se zmage veselili Dončić in druščina. Prav poseben pa je bil dvoboj v lanskem prvem krogu končnice, v kateri so Clippers s 4:2 napredovali v naslednji krog.

In ta serija je bila poučna za Dončića, ki je moral prestati tudi fizične in verbalne napade izkušenega Marcusa Morrisa Sr. "Užival sem v lanski seriji. Ne bom vam lagal. Bilo je veliko umazanega govora, težkih prijemov, vendar je bilo zabavno. To je bistvo košarke," je dejal slovenski košarkar in dodal, da se mu je Morris opravičil marca, ko so Clippers gostovali v Dallasu: "Besedne igre bodo vedno prisotne. Če niso, potem ne tekmuješ."

"Krhki" Porzingis neznanka

Da Dončić ne bi dal svojega deleža, se ni za bati. Zato pa je veliko odvisno od preostalih košarkarjev, kakšen bo kočni izplen Dallasa. Predvsem so prsti uperjeni proti Kristapsu Porzingisu. Lani je zaradi težav praktično celotno serijo proti Clippers presedel, nevšečnosti s koleni pa je imel tudi v tej sezoni.

Kristaps Porzingis je bil zaradi težav s kolenom lep čas odsoten z igrišč v tej sezoni. Foto: Reuters

Nekako je slutiti, da se bo v poletnem obdobju njegovo ime pojavilo na tržnici, če ne bo brez poškodb zaključil izločilnih bojev. Pri Dallasu bi vendarle radi sestavili moštvo, ki bi kandidiralo za vrh lige NBA, na katerega je edinkrat stopil leta 2011.

"Zelo se veselim serije. Mislim, da se vsi. Prvič smo okusili končnico brez gledalcev, letos jih nekaj bo v dvorani. Skušali bomo odigrati po naših najboljših močeh. Nevarna ekipa smo. Verjamemo v to. Imamo dobre strelce z razdalje. Imamo vse, kar potrebujemo. Imamo orodje, le izkušenj nam primanjkuje. Dobrodošlo je, da smo lani okusili grenkobo poraza, zato se veselimo v letošnji seriji, da bomo naredili korak naprej," je optimističen Porzingis.

Carlisle ima več orožij kot lani

Mavericks bodo imeli na domačih tleh podporo približno devet tisoč navijačev, medtem ko pri Clippers zaradi vseh covid-19 protokolov med pet in sedem tisoč.

Naslednja skrb pri moštvu iz Teksasa je Maxi Kleber, ki je imel v zadnjem obdobju težave z ahilovo tetivo. Nemec se je lani v dvoboju s Clippers izkazal, Dallas pa bo letos lahko računal še na Dwighta Powella, kar bo dodaten plus.

Dwight Powell lani proti LA Clippers ni igral, ker je zaradi poškodbe ahilove tetive predčasno končal sezono. Foto: Reuters

Za razliko od lani bo imel Dallas v rotaciji več kakovostnih košarkarjev. Josh Richardson je eden izmed njih. Tu so še Jalen Brunson, zdravi Willie Cauley-Stein, Nicolo Melli, izkušeni ostrostrelec J.J. Redick. Trener Rick Carlisle bo razpolagal z več orožji v napadu in obrambi, zaradi česar lahko pričakujemo napeto serijo z LA Clippers, ki se bo začela v soboto ob 22.30 po slovenskem času. Dončić ima torej več razlogov za zadovoljstvo in več upanja, da tokrat sicer favorizirani Clippers lahko padejo.