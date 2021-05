Dragić se zaveda, kakšna je končna nagrada

Slovenski košarkar Goran Dragić bo petič v karieri vstopil v končnico lige NBA. Njegov Miami Heat že na samem uvodu čaka težka in visoka ovira, ki sliši na ime Milwaukee Bucks, a kapetan zlate slovenske reprezentance verjame, da lahko s soigralci spet pridejo daleč. Obrate so začeli navijati v pravem času. Pričakujemo lahko, da jih bo Gogi, tako kot lani, navijal še izdatneje, ko se bodo dvoboji končnice začeli. Jasno kot beli dan pa je, kaj je njegova velika želja. Stopiti na najvišjo stopničko prestižne lige NBA.

Verjetno se spomnite pretekle končnice lige NBA, v kateri so košarkarji Miami Heat pripotovali vse do finala, kjer so jih zaustavili LA Lakers na čelu z LeBronom Jamesom. Med osrednjimi protagonisti do zadnje stopničke je bil tudi Goran Dragić. Igral je kot v transu in bil ob Jimmyju Butlerju osrednja figura Miamija.

Nato je prišla finalna serija in težave s stopalom. Njegove sanje so se razblinile po slabih 15 minutah igre prve tekme, nakar je presedel naslednje štiri tekme ob robu parketa. Vulkan čustev je vrel v njem. Prvič v karieri je prišel do velikega finala, nato pa ga moral v večini prisilno spremljal s strani.

"Tu sem, uživam"

A je kot pravi borec stisnil zobe na šesti tekmi, ki se je na koncu izkazala kot zadnja. Čeprav ni mogel ekipi pomagati, kot si je želel, je bil kljub vsemu, kot pravi kapetan z bogatimi izkušnjami, v oporo mlajšim soigralcem.

Lani je z Miamijem prišel vse do finala. Foto: Getty Images

Tudi v letošnji sezoni ni šlo brez preglavic. Izpustil je 22 tekem, dobrodošlo pa je, da se je Vročica dvignila v pravem trenutku − na zadnjih desetih tekmah je osemkrat zmagala. V trenutku, ko se začenjajo izločilni boji. "Tu sem, uživam. Kar bo ekipa potrebovala, bom naredil zanjo. Dobro se počutim. Igram boljše. To je bila unikatna sezona in zelo težka. Zlasti gledano z mojega stališča. Da sem prišel nazaj zdrav, v ritem; vsi ti protokoli glede koronavirusa ... To je bil glavni izziv. Ne bomo imeli tekem večer za večerom, kar bo bolje."

"Leto je drugo, ekipi sta drugačni"

Na prvi stopnički jim bo nasproti stala zasedba Milwaukee Bucks z Giannisom Antetokounmpom. Z njimi se je Miami pomeril lani v drugem krogu končnice in s 4:1 ponižal tekmeca. A se pri Dragićevih zavedajo, da bo to povsem drugačna serija. "Leto je drugo, ekipi sta drugačni. Povsem nov izziv je. Veseli smo, da imamo to priložnost, da se jim bomo zoperstavili. Dobra ekipa so. Naša naloga je, da se dobro pripravimo," je izpostavil trener Eric Spoelstra.

V mehurčku v Orlandu je Milwaukee lani padel s 4:1. Foto: Reuters

Miamiju bi delnice kotirale bistveno višje, če bi lahko igral Victor Oladipo, ki je sredi sezone okrepil vrste, vendar pa ga je telo pustilo na cedilu, zato je moral predčasno končati sezono. "Ni dober občutek. Nihče ne želi videti soigralca poškodovanega. Na žalost je Victor 'izven pogona'. Upam, da se bo kmalu vrnil. Naša naloga je, da stopimo naprej. Zadnje tedne igramo bolje. Dvigniti se moramo za končnico," poudarja Dragić.

Dolga Miamijeva klop je adut

Zaveda se, kaj je v izločilnih bojih pomembno. Staviti le na enega košarkarja, ne pride v poštev. In pri Miamiju je klop dovolj dolga, da bi lahko nekaj časa pluli po končnici: "Naša klop je ena najboljša v ligi. Veliko vzponov in padcev je bilo. Nismo mogli biti konstantni. Igralci so nazaj. Zdaj smo spet stari mi, kar nam veliko pomeni. Ko se začne končnica, mora biti klop močna. To je naš cilj, da sta začetna peterka in klop močni. Da zmagamo na tekmah."

Jimmy Butler in Goran Dragić bosta imela pomembni vlogi v dresu Miamija. Foto: Getty Images

Prednost domačega terena bo pripadla Milwaukeeju, ki je redni del sezone končal na tretjem mestu, Miami pa na šestem. A zaradi protokolov, povezanih s koronavirusom, dvorane v končnici ne bodo pokale po šivih. In tega se zaveda tudi starejši od bratov Dragić. "Majhna prednost bo, ker si na koncu dneva doma, spiš v svoji postelji. Udobno se počutiš. V balončku smo bili vsi enakovredni, v enakem položaju. A se na koncu vendarle igra košarka. Seveda bo manj gledalcev. Vsaka tekma šteje, ne glede na to, kje bomo igrali. Pristop mora biti na vsaki tekmi pravi," je še o tej temi dejal Gogi, ki bi rad, da se mu izpolni še ena košarkarska želja. Osvojiti namreč želi naslov prvaka lige NBA. Kaj kmalu pa bomo lahko videli, kam pelje pot Miamija.