Olimpija po zanesljivi zmagi nad Krko znova skočila pod vrh

V 11. krogu lige ABA so bili danes na delu vsi trije slovenski predstavniki. Cedevita Olimpija, ki se je v tem tednu poslovila od možnosti za napredovanje v evropskem pokalu, je v slovenskem obračunu z 72:56 zanesljivo ugnala Krko, ki je tako doživela še sedmi poraz v tej sezoni. Ljubljančani so zdaj pri osmih zmagah in treh porazih, s čimer so se na lestvici izenačili s Partizanom in Koprom Primorsko, ki je v času kosila slavila pri Igokei (88:84).

Srečanje v Stožicah so bolje odprli Novomeščani, ki so zmajem ušli na 10:2, a se je Olimpija vrnila v igro in v drugo četrtino vstopila z dvema točkama zaostanka (13:15). Krka je v drugem delu spet ušla na +6, a nato so gostitelji zaigrali bolje, povedli za deset (40:30), na odmor pa odšli z devetimi točkami razlike.

Tudi v drugem polčasu so Ljubljančani narekovali ritem igre in Krki niso več dovolili, da bi se jim približala. Prednost se je ves čas gibala okoli 15 točk, na koncu pa je Olimpija zmagala z 72:56.

Pri Olimpiji je bil s 16 točkami najbolj razpoložen Marko Simonović, Mikael Hopkins je dosegel eno manj. Pri Krki je bil najbolj strelsko razpoložen Glenn Cosey, ki je dosegel 17 točk.

Cedevita Olimpija : Krka, foto: Saša Pahič Szabo/Sportida:

Primorci slavili pri Igokei

Slovenski prvaki iz Kopra so prvo polovico rednega dela lige Aba končali z izkupičkom 8-3. Z zmago v enajstem krogu na gostovanju pri Igokei so se začasno povzpeli celo na drugo mesto razpredelnice in so kot novinec najprijetnejše presenečenje tekmovanja.

Koprčani so si četrto zmago v zadnjih petih tekmah izborili v napeti končnici, junak pa je postal Lance Harris, ki je bil s 33 točkami in desetimi skoki (indeks 37) tudi prvi strelec tekme. Američan je v zadnjih dvajsetih sekundah ohranil mirno roko s črte prostih metov in zadel vse štiri poskuse za končni rezultat 88:84.

Koper Primorska je slavila pri Igokei. Foto: Igokea/Nikola Vuruna

Koper Primorska je bila večino tekme boljši nasprotnik in bi si lahko zmago zagotovila že prej, a je sodniška trojka iz Slovenije in Hrvaške v zaključku tretje četrtine z nizom nerazumljivih odločitev vrnila domače v igro. V tridesetih minutah so Slovencem dosodili deset osebnih napak več kot Igokei, ki je imela posledično v treh četrtinah kar 32 prostih metov.

V zadnjih desetih minutah je Koper Primorska uveljavila kakovost nosilcev igre. Harris je v tem delu dosegel dvanajst točk (trojke 6:13), Marko Jagodić Kuridža je tekmo končal pri dvajsetih točkah in dvanajstih skokih (trojke 3:5), Ivan Marinković pri 15 točkah, Žan Mark Šiško pa je, potem ko je na prejšnji tekmi postavil rekord lige Aba z 19 podajami, tokrat zbral 14 asistenc.

Vodilna Budućnost je v soboto izgubila na gostovanju pri FMP.

Liga ABA, 11. krog:

Lestvica:

