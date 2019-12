Kam so poleteli zmaji, ko je prišla Cedevita?

V trenutni zasedbi Cedevite Olimpije bi zaman iskali košarkarje iz lanske zasedbe ljubljanskega kluba. Člani Petrola Olimpije so se razpršili na vse konce. Zadnji je delodajalca našel hrvaški reprezentant Roko Badžim. Dalmatinec, ki je v zadnjih tednih treniral v domačem Šibeniku, se je preselil k zagrebški Ciboni. Kje pa so njegovi donedavni soigralci?

Uradno sta igralca Olimpije sicer ostala Marko Simonović in Issuf Sanon, a jima je klub po združitvi s Cedevito "poiskal" nova delodajalca. Prvega je prevzela Mega, drugega pa Dnipro.

V ligi ABA so tekmeci Cedevite Olimpije tudi Mirza Begić (Mornar Bar), Aleksandar Lazić (Primorska) in Marvin Jones (Krka). V slovenski ligi kariero nadaljujeta Jan Rebec (Šenjur) in Dražen Bubnić (Šenčur), preostali pa so se raztepli po svetu. Bojan Radulović se je iz Ljubljane sprva preselil v Šentjur, pred kratkim pa je okrepil skopski MZT v 2. ligi ABA. Erjon Kastrati se je preselil na Madžarsko (Egis Körmend), Jan Špan v Nemčijo (Crailsheim Merlins), Boban Tomić pa na Slovaško (MBK Rieker Komárno).

Za Domna Lorbka po združitvi Cedevite in Olimpije ni bilo prostora. Foto: Vid Ponikvar

Najodmevnejšega delodajalca je našel Luka Šamanić, ki je po naboru lige NBA postal član San Antonia. Na svojo pravo priložnost v ligi NBA zdaj čaka v razvojni ligi, in sicer kot igralec Austin Spurs.

Poleg trenerja Jureta Zdovca, ki je imel s klubom veljavno pogodbo, tako da je bil deležen odpravnine, je brez novega delodajalca le še Domen Lorbek. "Tako pač je. Košarka je posel. Ne gojim nobenih zamer. V prihodnje pa ...Nisem še rekel zadnje besede. Navsezadnje dandanes košarkarji igrajo tudi do štiridesetega leta. Ohranjam telesno pripravljenost in čakam na zastopnikov klic," o košarkarski prihodnosti pripoveduje 34-letni Ljubljančan.