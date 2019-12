Ameriški strateg, ki je Dončiću dal vsa pooblastila

Čeprav se je izkazalo, da je Luka Dončić tako kakovosten, nadarjen, raznovrsten, prilagodljiv in predvsem dokazovanja željan košarkar, da bi uspel v vsakem od tridesetih klubov lige NBA, pa še danes odzvanjajo besede strokovnjakov, ki so ob naboru leta 2018 govorili o dveh idealnih okoljih za Ljubljančanov začetek nove poti – San Antonio in Dallas. Ostrog se že vrsto let drži status najbolj odprtega in mednarodno pisanega kolektiva. Pri teksaških sosedih pa so prav tako že vrsto let nazaj ovrgli ozkogledno ali kar izključevalno ameriško košarkarsko miselnost. Klub, v katerem niti v rokah držita svojeglavi lastnik Mark Cuban in šef športnega pogona Donnie Nelson, medtem ko trenersko taktirko že vse od leta 2008 vihti Rick Carlisle.

Luka Dončić bo v akciji ponovno v noči na petek. V Mehiki se bo Dallas pomeril z Detroitom. Foto: Reuters "Luka, žoga je tvoja"

Danes, ko skorajda dnevno poročamo o novih statističnih mejnikih Luke Dončića in se nad njegovo igralsko izjemnostjo navdušujejo skorajda vsi analitiki najmočnejše lige na svetu, se zdi status, ki ga ima Ljubljančan v Dallasu, skorajda samoumeven. Da, danes … Še pred 20 meseci takšne samoumevnosti ni bilo čutiti. Zapisi o ameriški zadržanosti in nezaupljivosti do Evrope še niso zbledeli. Toda Dallasov trio Cuban, Nelson in Carlisle je v Realovem zvezdniku videl rešitev za prihodnost. Sledil je izbor na naboru, že sredi sezone 2018/19 pa popolna preobrazba moštva in načrtna gradnja ekipe okrog enega igralca. Luke Dončića.

Nekoč Dirk, danes Luka

Trener, oče, pianist, pilot, ljubitelj psov. Vse to je Rick Carlisle. Zgovoren v pogovorih s sedmo silo. Vedno s ščepcem humorja, a resnim pogledom. Pragmatični trener, ki ve, kaj želi. Mož, ki narekuje napadalno igro. Predvsem pa trener, ki ve, komu lahko zaupa. Če je bil to pred leti nemški veteran Dirk Nowitzki, je to zdaj slovenski mladenič Luka Dončić. Preteklo sezono gre razumeti kot leto primopredaje. Rezultat je trpel. Toda ekipa je dobila ogrodje in letos že deluje kot dobro naoljen stroj, čeprav Carlisle, v očeh mnogih kandidat za trenerja leta, vidi nemalo prostora za napredek. Cilj ostaja uvrstitev v končnico. Nato pa …

Foto: Reuters

Drugi vrhunec

Dončičev Dallas bi bil lahko za trenerja, ki je na začetku sezone dopolnil 60 let, drugi vrhunec kariere. Ob prvem vrhuncu je imel glavno besedo že omenjeni Dirk Nowitzki. Ob Nemčevi ključni igralski vlogi je namreč Carlisle Teksačane leta 2011 popeljal do naslova prvaka lige NBA. V spremljevalnem orkestru so svojo vlogo z odliko odigrali Shawn Marion, Jason Terry in tudi še aktivni J. J. Barea. V finalu so z rezultatom 4:2 premagali Miami Heat. Zanimivo, na klopi moštva s Floride je takrat že sedel Erik Spoelstra. Trenerja se bosta ponovno srečala v noči na nedeljo, ko bi se lahko pod koši pomerila tudi Dončić in Goran Dragić, ki sicer v zadnjem obdobju ni igral zaradi poškodbe.

(S)poznal je tudi Dražena Petrovića

Na klopi Dallasa sedi že enajsto sezono. Med aktivnimi trenerji je na lestvici najbolj vztrajnih trenerjev v enem klubu na tretjem mestu. Pred njim sta le Gregg Popovich in že omenjeni Erik Spoelstra. Pred tem je kot analitik sodeloval z ameriško televizijsko mrežo ESPN, na trenerski ravni pa se je kalil pri Indiani in v Detroitu, kjer je leta 2001 dobil prvo samostojno priložnost, leto pozneje pa je postal trener leta. Pred tem je bil pomočnik trenerja v Indiani, Portlandu in New Jerseyju. Pri zadnjem je sodeloval tudi s hrvaškim košarkarskim virtuozom Draženom Petrovićem.

Ga prepoznate? Rick Carlisle leta 2004. Foto: Getty Images

V Birdovi družbi do šampionskega prstana

Boljši košarkar ali trener? V njegovem primeru dvoma ni. Tehnica je na trenerski strani. Kot aktivni igralec je Rick Carlisle v ligi NBA odigral pet sezon, od tega tri v Bostonu ter po eno v New Yorku in NJ Nets. Skupno je odigral 188 tekem. Nikoli ni izstopal. Večinoma je bil obsojen na klop za rezervne igralce in redke odmerke minut na parketu. Njegovo povprečje je znašalo 2,2 točke, 0,8 skoka in 1,1 asistence. Vseeno mu je tudi igralska kariera ponudila šampionske občutke. V sezoni 1985/86 je bil namreč z Bostonom prvak lige. V zvezdniškem moštvu so mu družbo delali tudi Danny Ainge, Robert Parish, Kevin McHale in legendarni Larry Bird.