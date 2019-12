Pippen o primerjavah z Jordanom: Ima Dončić šest prstanov?

Ko je Luka Dončić proti Sacramento Kings še na 19. tekmi zapored presegel mejo 20 točk, petih skokov in petih asistenc, je bil spet čas za statistiko in primerjavo. S tem dosežkom je namreč prehitel njegovo visočanstvo Michaela Jordana in tako v ZDA kot tudi pri nas sprožil razprave. Scottie Pippen, ki je bil del velike zgodbe Chicago Bulls, se je kar z vprašanjem odzval na vprašanje o primerjavi Jordanove in Dončićeve igre.

V ligi NBA praktično ni tekme Dallas Mavericks, ko ne bi razpravljali o dosežkih Luke Dončića. Čez lužo imajo zakladnico statistike, ki jo uporabljamo tudi pri nas. Slovenskega čudežnega dečka redno izpostavljajo in primerjajo z legendami košarke.

Njegove številke so izjemne in o njih sanjajo številni. V povprečju dosega 30 točk, 9,8 skoka in 9,2 asistence na tekmo. Na 23 tekmah je sedemkrat dosegel trojnega in petnajstkrat dvojnega dvojčka. Prav poseben dosežek je, da je proti Sacramento Kings, proti katerim je sicer izgubil, že na 19. tekmi zapored dosegel vsaj 20 točk, pet skokov in prav toliko asistenc.

Preskočil dosežek Jordana, Robertson edini pred njim

Celo na uradni strani lige so izpostavili dosežek Slovenca in zapisali, da je prehitel legendarnega Michaela Jordana. Pred njim je le še kralj trojnih dvojčkov Oscar Robertson, ki mu je to uspelo na kar 29 tekmah zapored.

Michael Jordan in Scottie Pippen sta v 90. letih prejšnjega stoletja sestavljala zmagovalni dvojec pri Chicago Bulls. Foto: Reuters

"Veliko je statistike. Morda celo preveč. Nikogar ni mogoče primerjati z Jordanom. On je eden in edini. To je le statistika," je po tem, ko je pred dnevi prehitel enega največjih, če ne celo največjega košarkarja vseh časov, skromno dejal Dončić.

Ameriški novinarji portala TMZ so o tej primerjavi vprašali tudi Jordanovega soigralca pri Chicago Bulls Scottieja Pippna, s katerim sta Bike v 90. letih prejšnjega stoletja popeljala do šestih naslovov prvaka.

Ali že ima šest naslovov?

Na vprašanje, ali vidi kaj podobnosti med Jordanovo in Dončićevo igro, je Pippen odgovoril z vprašanjem: "Ali že ima šest naslovov?"

Luka bo spet na delu v noči na petek, ko bo v Mexico City Areni igral proti Detroit Pistons. Ameriški košarkarski strokovnjaki ne dvomijo o tem, da bo nadaljeval izvrstno igro, radi pa bi videli, kako se bo zoperstavil tekmecem aprila, ko se bo začela končnica lige NBA. Takrat so obrambe v najmočnejšem klubskem tekmovanju bolj pozorne, a Luka je že večkrat tako v dresu Real Madrida kakor tudi slovenske reprezentance dokazal, da ima rad tovrstne izzive. In končnica, če se bo Dallas uvrstil vanjo, bo zanj nekaj posebnega.

Za zdaj imajo Mavericks šest zmag prednosti pred Sacramento Kings, ki so na devetem mestu. Trdno so zasidrani na tretjem mestu na zahodni konferenci, skupaj s Toronto Raptors pa so sedmo najboljše moštvo v ligi.