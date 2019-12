Kako je Luka Dončić obnorel tudi Hrvaško

"Nocoj, cenjene gledalke in spoštovani gledalci, imamo idealno priložnost, da si na našem drugem programu v neposrednem prenosu na delu ogledamo čudežnega dečka iz Slovenije," so besede, s katerimi se je v soboto zvečer, malce pred tekmo Dallasa in New Orleansa, zaključil Dnevnik, osrednja informativna oddaja na prvem programu hrvaške televizije. Kot dokaz, kako odmevna je zgodba Luke Dončića tudi pri naših južnih sosedih, in svojevrsten odgovor na očitke slovenskim medijem o pretiravanju pri privzdigovanju Ljubljančanovih podvigov v najmočnejši ligi na svetu.

Tudi ogled napovedane tekme je bil zgolj podaljšek uvoda. Komentator Marko Šapit in glas stroke Danijel Lutz sta rdečo nit prenosa iskala in našla prav v 20-letnem slovenskem reprezentantu. Ko je bil na parketu, sta se navduševala nad njegovimi potezami, ko je sedel na klopi, sta gledalce pozivala, naj pokličejo trenerja Dallasa in prosijo za zamenjavo. Skoparila nista niti z všečnimi dovtipi. Tako sta med drugim sklenila, da je lep način, kako Dončiću preprečiti trojnega dvojčka, slaba igra celotnega moštva, na račun katere si Dallas priigra visoko prednost, Rick Carlisle pa posledično št. 77 nameni počitek.

A to še zdaleč ni bil klic v puščavi vpijočega. Čeprav je Hrvaška v svet poslala kopico legendarnih mojstrov tega športa (Toni Kukoč, Dražen Petrović, Dino Rađa, Krešo Ćosić …) in čeprav je v tem trenutku na plačilnih listah klubov lige NBA kar sedem Hrvatov, med njimi tudi Bojan Bogdanović in Dario Šarić, pa je Luka Dončić eden od osrednjih obrazov hrvaških medijev.

Foto: Reuters Jutarnji list

Čudežni Dončić. Čudež nad čudežem. Čakalo se je 30 let, da se je pojavil nekdo, kot je on. Slovenska senzacija kot eden od najboljših na planetu. To je le nekaj naslovov v enem od osrednjih hrvaških časnikov, pri katerem so ob omembi možnosti junijske prijateljske tekme med Slovenijo in Hrvaško zapisali, da na njihovih tleh že dolgo ni gostoval takšen zvezdnik.



Večernji list

"Nezaustavljivi Dončić je znova blestel," se glasi eden od običajnih naslovov. "Dončić piše zgodovino," je zgolj nadaljevanje. Navdušeni so bili tudi nad eno od njegovih objav na Instagramu, iz katere je bilo razvidno, da se je med vožnjo na njegovem glasbenem seznamu znašla dalmatinska pesem Da te mogu pismom zvati.



Index

Genialni Dončić. Neverjetni Dončić. Briljantni Dončić. Razlog za invazijo Špancev v Teksas. Tudi pri Indexu so bili navdušeni nad serijo tekem z vsaj 20 točkami, petimi skoki in petimi asistencami, s katero je na statistični ravni prekosil Jordana. No, ko je odigral najslabšo tekmo v sezoni in vknjižil zanj krepko podpovprečnih 22 točk, so v naslovu poudarili: "Dončić končno ni odigral zgodovinske tekme."



24 sata

Tvrtko Puljić, Sportske novosti Foto: Osebni arhiv Odmeven zapis … In njegovo nadaljevanje

V svojem značilnem pronicljivem slogu pa je pred dnevi časopisno hvalnico Dallasovemu zvezdniku objavil tudi Tvrtko Puljić iz hrvaškega športnega dnevnika Sportske novosti. "Dončić je reinkarnacija enega od največjih. Slovenec, ki posluša klape, navija za Crveno zvezdo, dopustuje na Krku in je eden od redkih, ki ga obožuje celotna regija," je zapisal hrvaški mojster besede in dodal, da njegovih zabijanj ni mogoče videti v vrhuncih tekem. "On namreč je vrhunec. V vseh minutah igre. Mali se je rodil s košarko," poudarja Puljić, ki smo ga ob tej priložnosti tudi poklicali in hitro dobili svojevrstno nadaljevanje članka.

"Nova dimenzija košarke. Videti je enostavno, a ni. To ima v sebi. On je idealna rešitev za cel kup otrok, ki so navezani na košarko in ligo NBA. On ni košarkar, ki te pritegne z eno atraktivno akcijo. On je 'frajer' v vseh potezah. Otroci se lahko ob spremljanju njegovih potez o košarki naučijo precej več kot pa ob pregledu najbolj norih akcij. On ponuja odgovor na vprašanje, zakaj imamo vsi košarko tako zelo radi. Pritegnil je tudi mlade. To mi je pred kratkim potrdil Roko Leni Ukić, ki mora gledati vsako Dallasovo tekmo, saj njegov sin obožuje Dončića," nam je, kot bi ob našem klicu pritisnil tipko play, zaupal stanovski kolega, znan kot ostro pero hrvaškega tiska.

"Fant, ki uživa in se smeji, ko igra. On je sprejemljiv za vse. Takšen je bil naš Dražen Petrović. Njegova čustva so pritegnila vse. Oba na tej ravni rušita meje," o dončićmaniji pri sosedih pripoveduje Puljić in za konec dodaja še svoje spremljanje neverjetne kariere: "Prvič sem ga videl v mladinski ekipi Reala. Ostal sem brez besed. Nato se je vse skupaj le stopnjevalo. Tako sem po prijateljski tekmi Hrvaške in Slovenije že leta 2017 zapisal, da tisti, ki Dončića ne bo izbral kot prvega na naboru, ni normalen."