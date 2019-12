Nagrada, s katero se vseskozi spogleduje Dončić, pristala v Los Angelesu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anthony Davis in Jimmy Butler igralca tedna v ligi NBA

Zvezdnik Los Angeles Lakers Anthony Davis na zahodu in soigralec Gorana Dragića pri Miami Heat Jimmy Butler na vzhodu sta igralca tedna v ligi NBA.

Luka Dončić, ki je bil v zahodni konferenci za igralca tedna izbran pred dvema tednoma, še večje priznanje pa prejel pred tednom dni, ko so ga imenovali za igralca meseca v ligi NBA, je tokrat ostal brez nagrade, s katero se spogleduje vsak teden.

Na zahodu je šla v roke zvezdnika Los Angeles Lakers Anthonyja Davisa, za katerim je sijajen teden, ki ga je na spektakularen način zaključil v noči na ponedeljek, ko je pri zmagi Jezernikov nad Minnesoto nasprotniku nasul kar 50 točk, zbral pa še 7 skokov, 6 asistenc, 4 ukradene žoge in blokado. V povprečju je dosegal kar 35 točk in 8 skokov na tekmo, v povprečju pa zbral še 2,5 asistence in 2 blokadi. Los Angeles je na štirih tekmah štirikrat zmagal.

Na vzhodu je nagrada pristala v rokah Jimmyja Butlerja, ki je Miamiju ob odsotnosti Gorana Dragića s povprečjem 27,5 točke, 9 skokov, 8,5 asistence in 1,3 ukradene žoge pomagal do treh zmag na štirih tekmah.

Davis je bil še drugič v tej sezoni izbran za igralca tedna na zahodu. Podobno je uspelo tudi zvezdniku Houston Rockets Jamesu Hardnu in Giannisu Antetokounpoju (Milwaukee Bucks) na vzhodu, kjer je bil Grk izbran tudi za igralca meseca.

Dončić za zdaj ob laskavem nazivu igralca meseca na zahodu ostaja pri eni nagradi za igralca tedna.

Vsi igralci tedna v sezoni 2019/20 lige NBA:

- 28. oktober:

Vzhod: Trae Young (Atlanta Hawks)

Zahod: Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves)



- 4. november:

Vzhod: Giannis Antetokounpo (Milwaukee Bucks)

Zahod: Anthony Davis (Los Angeles Lakers)



- 11. november:

Vzhod: Pascal Siakam (Toronto Raptors)

Zahod: James Harden (Houston Rockets)



- 18. november:

Vzhod: Nikola Vučević (Orlando Magic)

Zahod: James Harden (Houston Rockets)



- 25. november:

Vzhod: Spencer Dinwiddie (Brooklyn Nets)

Zahod: Luka Dončić (Dallas Mavericks)



- 2. december:

Vzhod: Giannis Antetokounpo (Milwaukee Bucks)

Zahod: Carmelo Anthony (Portland Trail Blazers)



- 9. december:

Vzhod: Jimmy Butler (Miami Heat)

Zahod: Anthony Davis (Los Angeles Lakers)