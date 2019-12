Dončić prehitel Jordana, a izgubil in se jezil na sodnike #video

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je z Dallasom prekinil zmagoviti niz. Doma je po razburljivi končnici ostal praznih rok proti Sacramentu (106:110). Ljubljančan je prispeval 27 točk, 8 asistenc in 7 skokov, a zgrešil met za podaljšek, po katerem se je jezil na sodnike, saj je bil prepričan, da je bil nad njim storjen prekršek. Dončić je popravil rekord Michael Jordana v zaporednih tekmah z učinkom vsaj ''20+5+5'', o katerem je v zadnjih dneh veliko govora. Miami je brez poškodovanega Gorana Dragića strl odpor Chicaga po podaljšku.

Učinek Luke Dončića: 27 točk, met za tri 3/12, met za dve 7/12, prosti meti 4/5, 7 skokov, 8 asistenc, 6 izgubljenih žog v 35 minutah in 2 sekundah

Košarkarji Sacramento Kings so si v prvem polčasu priigrali veliko prednost 20 točk. Iz igre so zadeli skoraj 60 odstotkov vseh metov, Dallas pa se je lahko pohvalil le s 40-odstotno natančnostjo. Pri gostiteljih je bil svetla izjema Tim Hardaway Jr., ki je prispeval kar 17 točk in za tri točke metal 5/7, pri gostih pa so izstopali Buddy Hield (18 točk, met iz igre 7/10), vroči Srb Nemanja Bjelica (16 točk, met iz igre 7/7!) in izjemen skakalec Richaun Holmes (12 točk, met iz igre 6/7). Luka Dončić je pred koncem prve četrtine pa je prejel tehnično napako, ko se je pritoževal sodniku nad nedosojenim prekrškom.

Dončićeva asistenca Porzingisu:

Lani poleti so pri Sacramentu na naboru novincev v ligi NBA izbirali drugi. Phoenix, ki je imel številko ena, je pričakovano izbral Deandreja Aytona, pri Sacramentu, pri katerem je imel glavno besedo športni direktor kluba Vlade Divac, pa so izbrali Marvina Beagleyja. Ta je prvo sezono končal s povprečjem 14,9 točke, 7,6 skoka in ene asistence na tekmo, v tej sezoni pa s podobnim učinkom odigral le eno tekmo in se poškodoval, zaradi česar še vedno ne igra.

Medtem je njegov 20-letni vrstnik iz Slovenije, ki ga je močno presegel že v prvi sezoni in postal najboljši novinec lige, raven svoje igre spravil še na veliko višjo raven in bil izbran celo za najkoristnejšega igralca lige v absolutni konkurenci, s tem pa poskrbel, da navijači Sacramenta odgovorne vse glasneje sprašujejo: "Kako, hudiča, vam je uspelo spregledati Luko Dončiča?!"

Odgovora, ki bi jih prepričal, jim Divac za zdaj ni mogel ponuditi in jim ga verjetno nikoli ne bo mogel. Je pa jasno, da si danes nove odlične predstave Dončića na prvi tekmi Dallasa in Sacramenta v tej sezoni ne želi, a obeti niso najboljši.

Luka Dončić in Bogdan Bogdanović sta stara znanca še iz evrolige in finala Eurobasketa 2017. Foto: Reuters

Bo pahnil Jordana v zgodovino in začel lov na Oscarja?

Srb utegne zardevati, saj je Dončić sredi izjemnega niza, s katerim je na tekmi proti New Orleansu izenačil mejnik velikega Michaela Jordana, ki je leta 1989 na 18 zaporednih tekmah dosegel vsaj 20 točk, pet podaj in pet skokov. Če bo Dončić, ki je pri izjemnem povprečju 30,1 točke (tretji strelec lige), 9,2 asistence (drugi asistent lige) in 10 skokov na tekmo (15. skakalec lige), ta mejnik premaknil, bo pred njim le še Oscar Robertson, ki mu je to uspelo na kar 29 tekmah.

Dallas, ki je nazadnje s kar 130:84 razbil New Orleans, je sicer velik favorit, saj je s presenetljivo dobrim izkupičkom 16 zmag in šestih porazov celo na drugem mestu lestvice zahodne konference. Sacramento je (osem zmag in 13 porazov) pri dnu, prav tako pa ni v najboljši formi. Od zadnjih treh tekem, ki jih je odigral, je tri izgubil.

Michael Jordan je tri tekme z vsaj 20 točkami, petimi podajami in šetimi asistencami nanizal leta 1989. Trideset let pozneje ga je ujel komaj 20-letni košarkar iz Ljubljane. Danes ga lahko preseže. Foto: Getty Images

Miami brez Dragića pričakuje novo zmago

Na delu je tudi Miami, ki je prav tako v odlični formi in je z izkupičkom zmag, identičnem Dallasovemu (16 zmag in šest porazov), trenutno na tretjem mestu na lestvici vzhodne konference. V svoji dvorani gosti Chicago, ki je z izkupičkom osmih zmag in 15 porazov pri dnu.

Tudi tokrat pri Miamiju ne morejo računati na kapetana zlate slovenske reprezentance z evropskega prvenstva 2017 Gorana Dragića, ki zaradi poškodbe izpušča še četrto tekmo v nizu.

Murray zgrešil trojko za podaljšek V uvodnem dejanju pestrega košarkarskega dneva v ligi NBA je Brooklyn na domačem parketu premagal Denver (105:102) in dočakal tretjo zaporedno zmago. Čeprav je že 12. tekmo zapored zaradi poškodbe desne rame izpustil zvezdnik Kyrie Irving, so Newyorčani našli način, kako ustaviti neugodne goste iz Kolorada. Vrhunci dvoboja v Brooklynu: Spencer Dinwiddie, ki je bil prejšnji teden skupaj z Luko Dončićem izbran za najboljšega igralca tedna (Dinwiddie na vzhodu, Dončić pa na zahodu), je prispeval 24 točk in 8 asistenc, Jarrett Allen pa je dodal 19 točk in 11 skokov. Ob zvoku sirene je trojko za izenačenje, ki bi prinesel podaljšek, pri Denverju zgrešil Jamal Murray. Na dvoboju je dosegel 21 točk in bil drugi najboljši strelec svoje ekipe, do takrat pa trojke metal 3/5. Točkovno je zaostal le za Nikolo Jokićem (24 točk, 11 skokov in 6 asistenc).

