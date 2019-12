Dončića pohvalil, kot ga ni v ligi NBA še nihče #video

Slovenski košarkarski as Luka Dončić se je po zmagi nad New Orleansom znova znašel v središču pozornosti. Dallas Mavericks so ponižali Pelikane kar za 46 točk, Dončić pa je s svojimi čarovnijami, nesebično igro in izenačenim rekordom Michaela Jordana tako navdušil trenerja poražene ekipe Alvina Gentryja, da mu je namenil eno najlepših pohval, kar jih je lahko kadarkoli slišal v karieri.

To že dolgo ni več naključje. Luka Dončić pri 20 letih dokazuje, da je zrel za največje podvige, kar jih je mogoče ustvariti v ligi NBA. Proti New Orleansu je na parketu prebil le 26 minut, a mu to ni preprečilo, da bi se znova predstavil z razkošnimi številkami. S 26 točkami je bil najboljši strelec dvoboja, hkrati pa podelil devet asistenc in zbral šest skokov.

Dončića zanimajo le zmage Dallasa, ne osebna statistika

Dončić je podelil soigralcem devet asistenc. Številne so se končale z atraktivnimi zabijanji, ki so navdušila občinstvo. Foto: Reuters Če bi stopil na parket še v zadnji četrtini, bi lovil že osmi trojni dvojček v tej sezoni, a se s tem ni niti najmanj obremenjeval.

"Pomembno je le to, da smo zmagali. Le to me zanima. To je bila velika zmaga," je skromno odgovarjal na nov presežek v svoji karieri, ko se je že 18. zapored na tekmi izkazal z vsaj 20 točkami, petimi skoki in 5 asistencami. S tem je izenačil rekord legendarnega Michaela Jordana, edinega, ki mu je to uspelo po letu 1976, ko sta se združili ligi NBA in ABA. Pred Dončićem in Jordanom je takšen niz uspel le še Oscarju Robertsonu, tudi absolutnemu rekorderju, saj se je v klub 20+5+5 vpisal kar 29-krat zapored.

Dončića individualni statistični presežki ne zanimajo kaj dosti. Po najboljših močeh se trudi, da bi pomagal Dallasu do čim boljših rezultatov. Tako dobrih, kot jih dosega v zadnjih tednih, v dresu s številko 77 še ni dosegal. Mavericks spadajo med najbolj vroče ekipe lige NBA v tem trenutku, statistika je imenitna (16 zmag in le 6 porazov).

"To je lepo, a si želim, da bi bilo tako na koncu sezone. Smo šele pri začetku sezone, zato se moramo boriti še naprej," je bil Dončićev komentar na prvovrstno uvrstitev Dallasa, trenutno drugo najboljše moštvo zahoda, ki na lestvici zaostaja le za Los Angeles Lakers. Če lahko sklepamo po sobotni tekmi, mu vloga favorita ne povzroča prav nikakršnih težav.

Vrhunci Luke Dončića proti New Orleansu:

Dončić igra tako, kot bi si vsak želel, da bi igral košarko

Slovenec je bil znova nerešljiva uganka za obrambo moštva New Orleans Pelicans, ki vse od začetka sezone pogreša Ziona Williamsona. Foto: Reuters Dallas je v soboto zvečer, ko je lahko dvoboj zaradi atraktivnega termina spremljala vsa Slovenija, pomendral New Orleans. Pelikane je oskubil skoraj do golega, saj jih je premagal kar s 130:84. Končna razlika je znašala 46 točk, že tretjič v kratkem obdobju se je zgodilo, da so Mavericks ponižali tekmeca za več kot 40 točk. Podobno usodo kot New Orleans sta doživela tudi Cleveland in Golden State, Dallas pa se je na krilih zmagovitega niza, dobil je pet zaporednih srečanj, na zadnjih 11 tekmah veselil zmage kar desetkrat.

Trener Rick Carlisle opozarja, da vendarle ni bilo vse tako bleščeče, kot je videti. Dejal je, da so jim zelo pomagali tudi gostje, ki so zapravljali mete (tudi povsem neovirane) kot po tekočem traku. Trojke so na primer metali le 3 od 32, kar je manj kot desetodstotna uspešnost. Dallas jih je za primerjavo zadel 13 od 38 (34,2 odstotka).

Dončić in druščina sta v tretji četrtini "razbila" goste kar s 40:16. Zagotovili so si tako izdatno prednost, da v zadnji četrtini ni zaigral prav nihče izmed članov začetne peterke. Tako se je odločil trener Carlisle. Njegov stanovski kolega Alvin Gentry je bil po dvoboju poln hvalospevov na račun tretjega najboljšega strelca v ligi NBA.

. @luka7doncic has received tons of compliments, for good reason, but this one from Alvin Gentry might be the best of all:



"He just plays the game the way everyone would like to see everyone play the game, really.” — Brad Townsend (@townbrad) December 7, 2019

"Zmožen je prodirati pod koš, nato pa podati prostim soigralcem. Tako je Dallas zadel veliko metov za tri točke, hkrati pa moraš Dončića tesno pokrivati, saj lahko doseže trojko z značilnim korakom nazaj. Igra točno tako, kot bi si vsak želel, da igra košarko," je prejel eno najbolj posrečenih pohval v karieri, ki še kako odmeva v ligi NBA, saj je Dončić s predstavami v tej sezoni le še utrdil status enega izmed resnih favoritov za priznanje MVP-igralca.

Dončić prepričal Kokoškova že s 15 leti

Alvin Gentry je v zadnjem tednu doživel dva poraza proti Dončićevemu Dallasu. Foto: Reuters Trener New Orleansa se je med tekmo z njim zapletel v simpatičen pogovor, v katerem je šlo tako njemu kot Ljubljančanu na smeh. Po tekmi je razkril, da mu je marsikaj o tem, kaj prinaša prihod Dončića v ligo NBA, pojasnil že Igor Kokoškov. Srbski strokovnjak, ki je zdajšnji pomočnik Sacramenta in bo v kratkem vodil srbsko izbrano vrsto, je njegov dober znanec.

"Z Igorjem sva si zelo blizu. Nad Dončićem se je navduševal že takrat, ko je bil star 15 let. Že takrat mi je dejal, da je to fant, ki bo prišel kot strela z jasnega in zaznamoval ligo NBA. Verjel sem, da je dober igralec, nisem pa še dojemal, česa vsega je zmožen s svojim visokim košarkarskim inteligenčnim kvocientom. Žogo lahko pošlje, kamorkoli želi, in igra nesebično, zato me njegove predstave ne presenečajo," se je poklonil mlademu Slovencu, ki lahko že v noči na ponedeljek popravi Jordanov rekord.

Ob 1. uri zjutraj proti Kokoškovu, Divcu, Bogdanoviću ...

Igor Kokoškov je leta 2017 z veliko pomočjo Luke Dončića popeljal Slovenijo na evropski prestol. Foto: Sportida Dončić je odigral le 26 minut. Če bi jih še več, morda večina od 19.456 gledalcev (dvorana American Airlines Center je bila znova razprodana) ne bi zapustila svojih sedišč krepko pred koncem dvoboja. Ker pa je bil zmagovalec odločen že davno, je Dončić (ponovno) zaradi neenakovrednega tekmeca presedel zadnjo četrtino na klopi. In počival, kar bi mu lahko prišlo prav, saj bo že kmalu potreboval svežino za nov izziv.

V noči na ponedeljek, ob 1. uri po slovenskemu času, bo gostil Sacramento. To bo zelo zanimivo srečanje, saj se bo srečal s številnimi znanci. Tako z nekdanjim selektorjem Kokoškovom kot generalnim menedžerjem Vladetom Divcem, ki je lani izpustil možnost, da bi Kralji na naboru izbrali obetavnega, a v Evropi že dokazanega Slovenca.

Proti New Orleansu se je izkazal tudi Boban Marjanović. Srbski orjak je dosegel v tej sezoni rekordnih 15 košev in 16 skokov, v noči na ponedeljek pa se bo na parketu pomeril z reprezentančnim soigralcem Bogdanom Bogdanovićem, s katerim sta leta 2017 v finalu EuroBasketa v Istanbulu objokovala poraz proti Sloveniji in vročemu, tedaj še najstniku, Dončiću. Takrat je Kokoškov vodil še Slovenijo, v prihodnje bo Srbijo.