Poglejte, kako so Dončić in soigralci otrokom iz revnih družin pričarali pravljični večer #video

Košarkarji Dallasa, ki bodo danes ob 20. uri po slovenskem času doma gostili Pelikane iz New Orleansa, so včerajšnji večer preživeli v družbi Božička in več kot 50 otrok iz socialno ogroženih družin, sami pa so se prelevili v Božičkove pomočnike. Kako se je v novi vlogi znašel Luka Dončić? Sodeč po posnetkih, je imel polne roke dela.

Večer z Božičkom in v družbi košarkarjev Dallas Mavericks je eden od humanitarnih projektov košarkarskega kluba iz Dallasa. Več kot 50 otrok iz socialno ogroženih družin iz projekta Rainbow Days in Vogel Alcove so v Dallas pripeljali z navijaškim avtobusom Dallasa, otroke pa so poleg slastne božične večerje in pravljice, ki jim jo je prebral sam Božiček, košarkarji, med njimi je bil tudi Luka Dončić, razveselili s svojo družbo in polno torbo daril.

Utrinke s prijetnega druženja si lahko ogledate na spodnjih povezavah:

Time to open presents 🎁!!! pic.twitter.com/TTPBd9FfzD — Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 7, 2019

Time to read “‘Twas the Night Before Christmas” 🎅🎄 #MFFL pic.twitter.com/xe18bW3q4N — Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 7, 2019

