Dragićevega prisilnega počitka še ni konec, Miami gosti Washington

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V noči na soboto bo v ligi NBA znova na delu Miami Heat, ki še na tretji tekmi ne bo mogel računati na pomoč poškodovanega Gorana Dragića. Slovenski košarkar je zaradi poškodbe desne prepone izpustil že obračuna s Torontom in Bostonom, pod vprašajem pa je tudi njegov nedeljski nastop proti Chicagu. Na sporedu bosta tudi derbija med Milwaukeejem in Los Angeles Clippers ter Bostonom in Denverjem.